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Вопросы уже принимаются: прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня
Прямая линия с Путиным состоится 20 июня
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Стала известна дата «прямой линии» с Путиным

09 июня 2019, 15:09  •  71 • Политика
«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня 2019 года. Об этом в воскресенье, 9 июня, заявила пресс-служба Кремля.
«20 июня 2019 года в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов Первый, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.
Пресс-служба также отмечает, что с 8:00 мск 9 июня до окончания программы 20 июня будут приниматься вопросы главе государства от граждан.
«Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира», — уточняется в сообщении.
В ходе предыдущей «прямой линии», которая прошла 7 июня 2018 года и длилась 4 часа 20 минут, президент связывался с членами правительства и губернаторами по конференц-связи. Так, например, Путин после получения вопросов от жителей Томской и Владимирской областей обсудил сложившиеся ситуации с губернаторами упомянутых регионов.
26 июня на сайте Кремля был опубликован список из 15 поручений президента России по итогам «прямой линии». В их числе — упрощение получения вида на жительство для знающих русский язык иностранцев, мониторинг цен на авиабилеты, помощь украинским беженцам и многое другое.

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