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Стала известна дата и длительность встречи Путина с Трампом

26 июня 2019, 23:09  •  85 • Политика
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп встретятся в рамках саммита G20 в Японии 28 июня. Об этом в среду, 26 июня, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет ТАСС.
«Встреча с Трампом — ориентировочно в два часа (14:00 по местному времени, 08:00 мск), в три часа — второе рабочее заседание саммита», — добавил он.
Ушаков отметил, что переговоры состоятся на площадке, которая предназначена для встреч лидеров, однако подобрала ее американская сторона. Главы двух стран сами определят повестку встречи.
Кроме того, Путин 28 июня также встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Как рассказал Ушаков, переговоры состоятся около 17:00 по местному времени (11:00 мск).
Ранее 26 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа продолжается. Он не исключил, что президенты проведут отдельные переговоры «с определенным содержанием».
Саммит «большой двадцатки» пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня. Точные даты и время встречи Путина и Трампа еще не согласованы.

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