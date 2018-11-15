Стала известна дата большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина в 2018 году

Названа дата проведения большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Мероприятие пройдет 20 декабря. Об этом изданию РБК сообщили источники в администрации президента.

Отметим, что дата пока является ориентировочной. Достоверную информацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков планирует сообщить дополнительно.

Напомним, что запланированная пресс-конференция станет 14-ой по счету. В 2017 году глава государства разговаривал с журналистами 3 часа 50 минут. Он успел ответить на 54 вопроса от российских и зарубежных представителей СМИ.

Во время пресс-конференции затрагивались самые острые и волнующие темы. Так, были озвучены вопросы про прошедшие выборы главы государства, ситуацию в Сирии и КНДР, а также про другие политические, экономические и социальные аспекты.

Отметим, что формат пресс-конференции Владимир Путин использует ежегодно с 2001 года. Первая такая встреча с прессой была самой короткой — 1 час 35 минут. Рекордным по времени стало общение с журналистами в 2008 году — 4 часа 40 минут. Тогда президент ответил на 106 вопросов.