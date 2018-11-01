«Стал жертвой спланированного убийства»: в Турции рассказали об обстоятельствах гибели журналиста Хашукджи

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи было спланировано заранее. Мужчину задушили вскоре после того, как он вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом заявили в Генпрокуратуре турецкого города. Там также отметили, что преступники «расчленили и уничтожили» тело Хашукджи. В то же время турецкая сторона сообщила об отсутствии прогресса в переговорах с Эр-Риядом по вопросу расследования. Анкара потребовала от саудовских властей выдать людей, арестованных по подозрению в причастности к убийству.

Убийство журналиста Джамаля Хашукджи на территории генерального консульства Саудовской Аравии было спланировано заранее. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Стамбула. Ранее с подобным заявлением выступил генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муджиб.

«Хашукджи стал жертвой спланированного убийства, его задушили вскоре после входа в генконсульство Саудовской Аравии. После убийства его тело расчленили и уничтожили», — приводит текст сообщения агентство Anadolu.

При этом турецкое ведомство указало на отсутствие прогресса в переговорах с саудовской прокуратурой. Также отмечается, что в Эр-Рияде не ответили на вопросы, касающиеся наличия у злоумышленников соучастника на территории Турецкой Республики, плана убийства, а также местонахождения тела.

«Турция вновь обратилась к Саудовской Аравии с требованием выдачи лиц, арестованных за причастность к убийству Хашукджи», — пояснили в стамбульской прокуратуре.

Между тем в рамках расследования преступления Саудовская Аравия пригласила посетить королевство турецкую делегацию во главе с генпрокурором Стамбула Ирфаном Фиданом.

Также сообщается, что генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муджиб вернулся на родину. Он находился в Турции для проведения собственного расследования. При этом в СМИ появлялась информация о том, что он отказывался делиться с турецкими следователями всей информацией по делу. В то же время представитель Эр-Рияда «настойчиво просил» предоставить ему данные с телефона Хашукджи, который тот отдал своей невесте Хатидже Дженгиз, перед тем как войти в здание дипмисии.

Во вторник, 23 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство саудовского журналиста стало результатом спланированной операции. Он также отмечал, что на Анкаре лежит международная ответственность за выяснение обстоятельств произошедшего и что турецкая сторона будет расследовать инцидент от лица мирового сообщества.

По его словам, турецкое следствие продолжает выяснять обстоятельства случившегося. В частности, специалисты пытаются выяснить, для чего в Стамбул прибыли 15 человек из Саудовской Аравии и почему тело Хашукджи до сих пор скрывают.

«Мы надеемся, что руководство Саудовской Аравии и остальные страны будут уделять этому делу такое же внимание, как и мы. Мы не можем игнорировать это убийство. Ожидаем, что все виновные будут привлечены к ответственности», — говорил Эрдоган.

В свою очередь, министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр заверил, что виновные в преступлении непременно будут наказаны в соответствии с саудовским законодательством. В рамках расследования власти Саудовской Аравии задержали 18 человек, их личности не раскрываются.

Реакция мирового сообщества

Хашукджи в своих статьях критиковал не только Эр-Рияд, в частности наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, но и американские власти, включая президента США Дональда Трампа. При этом в 2016 году он переехал в Соединённые Штаты, где работал колумнистом газеты The Washington Post.

2 октября в 13:14 по местному времени (совпадает с мск) он вошёл в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, но так и не вышел из здания. В течение более чем двух недель Эр-Рияд отрицал свою причастность к пропаже 59-летнего мужчины.

Однако 19 октября генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муджиб заявил, что Хашукджи якобы погиб в ходе ссоры и драки с несколькими людьми на территории дипмиссии.

Между тем президент США Дональд Трамп назвал попытку скрыть смерть Хашукджи «худшим прикрытием в истории». По его словам, «кто бы ни предложил эту идею, у него сейчас большие проблемы».

При этом глава Белого дома, обсуждая возможные ответные меры на убийство журналиста, отметил, что не поддерживает идею прекратить продажу вооружения Саудовской Аравии, поскольку это нанесёт ущерб Соединённым Штатам. Напомним, что Эр-Рияд — крупнейший покупатель американского оружия. Так, в мае 2017 года между странами была заключена сделка на сумму $110 млрд.

Тем временем Государственный департамент США сообщил о возможности введения ограничительных мер в отношении лиц, причастных к убийству Хашукджи. В частности, планируется аннулировать визы на посещение Соединённых Штатов у 21 подданного Саудовской Аравии.

О запрете на въезд в страну подозреваемым в совершении преступления также заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она назвала «не заслуживающим доверия» объяснение, данное саудовской стороной. О возможности введения санкций против Эр-Рияда также говорил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

Между тем депутаты Европейского парламента (ЕП) приняли резолюцию, в которой говорится о необходимости введения эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию «в масштабах всего ЕС». Кроме того, евродепутаты выразили сомнение, что убийство могло произойти без ведома наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Заметим, что по словам президента Франции Эммануэля Макрона, вопрос оружейных поставок никак не связан с произошедшим инцидентом, но Париж примет все соответствующие меры после установления следствием всех фактов преступления.