«Стал жертвой концепции гендерного разнообразия»: как в России ответили на угрозы экс-главы МИД Польши

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Россия является «серийным насильником» и может «получить по яйцам». По словам Захаровой, Сикорский, по всей видимости, «стал жертвой концепции гендерного разнообразия». В Госдуме высказывание бывшего дипломата назвали «жалким» и «нелепым». По мнению экспертов, очевидна деградация дипломатической культуры Запада.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского, который охарактеризовал Россию как «серийного насильника» и заявил, что страна «получит по яйцам» в случае «возможной агрессии».

Ранее Сикорский в своём Twitter написал пост следующего содержания: «Посольство России, уясните уже раз и навсегда — скажу на понятном вам языке: мы без вас не осиротели, потому что вы нам папочкой не были. Серийным насильником уж скорее. Поэтому по вам и не скучают. А если вы снова попробуете это сделать, получите по яйцам».

«Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Таким образом Сикорский «ответил» на твит посольства РФ в Лондоне, в котором были приведены слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий, оказавшихся «бесхозными» после исчезновения Варшавского договора и распада СССР.

«Если бы НАТО был оборонительным альянсом, как сейчас продолжает на каждом углу говорить Йенс Столтенберг, то организация не стала бы расширяться на восток. НАТО сейчас — это чисто геополитический проект по освоению территории, которая казалась «бесхозной» после исчезновения Варшавского договора и после распада Советского Союза. Вот чем они занимаются», — говорил российский министр 27 декабря в интервью «Соловьёв LIVE».

Организация Варшавского договора была создана в мае 1955 года в качестве ответной меры на действия НАТО. Участниками военно-политического союза были восемь социалистических государств: СССР, Польша, Чехословакия, Венгрия, ГДР, Болгария, Румыния и Албания. Стороны ОВД обязывались оказать помощь стране — участнице договора, если на неё нападут. Организация существовала до 1 июля 1991 года.

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Впоследствии Венгрия, Польша и Чехия, Болгария, Румыния, Словакия, а также прибалтийские государства бывшего СССР (Латвия, Литва и Эстония) вошли в состав военно-политического блока НАТО. В 2008 году лидеры Североатлантического альянса заявили, что «со временем» к НАТО смогут присоединиться Украина и Грузия.

«Желает угодить США»

Когда политик использует непарламентскую лексику, то «ставит под удар ту страну, которую он представляет», отметил депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT, комментируя слова Сикорского, который в настоящее время является действующим членом Европарламента от Польши.

«Польша — это то место Европы, про которое в первую очередь идёт речь, когда обсуждается сегодняшнее состояние мира в диалоге между Россией и США. Если мы договоримся с американцами о правилах жизни, Польше будет хорошо, если мы не договоримся — Польше будет плохо, потому что уровень её безопасности резко понизится», — заметил он.

Слова Радослава Сикорского позорят его самого, заметил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Он подчеркнул, что для политика, который ранее возглавлял МИД, недостойно делать подобные высказывания.

«Как говорится, ни ума, ни фантазии. Наверное, такие заявления — это фирменный стиль польской дипломатии. Абсолютно нелепые угрозы. Всем понятно, откуда риторика такого характера: Польша желает угодить США, кроме того, правда глаза колет: эта страна действительно является частью геополитического проекта, так что такие жалкие словесные нападения происходят просто от бессилия и собственной несостоятельности», — добавил парламентарий в беседе с RT.

Сикорский продемонстрировал свой «высокий» уровень политической культуры, считает научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Если такие депутаты такого уровня работают, то, видимо, и политика Польши ведётся в таком же ключе. Польша, страны Прибалтики, Украина — элементы санитарного кордона, изолирующие Россию от Европы. Это закономерная реакция, они прекрасно понимают, что они — часть геополитического концепта, проекта, который США вынашивали после распада Советского Союза. Реакция демонстрирует как раз их болевые точки», — сказал собеседник RT.

Зачастую политики, подобные Сикорскому, руководствуются эмоциями и громкими словами, забывая о национальной безопасности и национальных интересах, заявил RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

«Тенденция к деградации политического класса на Западе, в частности, в Польше, абсолютно очевидна», — отмечает эксперт.

Аналитик заметил, что «подобного рода национальные эскапады» происходят на фоне переговоров Женеве и того, что Запад по-настоящему озаботился российскими требованиями в сфере безопасности.

«Они действительно взбудоражили Запад, более того, они разделили и так нецелостный западный конгломерат, стран — членов НАТО, это реакция является по сути агонией. Этот удар, про который говорит Сикорский, по факту он невозможен. Это дипломатическое хамство, риторика люмпен-пролетариата говорит о том, что нашим дипломатам приходится нелегко», — сказал он.