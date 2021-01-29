Стал похож на Чубайса. Бывший "хозяин Сибири" гуляет с навальнятами

Автор:

Дмитрий Курганов

"Градус неудовлетворённости растёт"

23 января в центр Новосибирска на несанкционированную акцию вышли взбаламученная Навальным молодёжь и противники властей. Среда, в общем-то, однородная, тем удивительнее было встретить среди них экс-губернатора Новосибирской области и Красноярского края, бывшего постоянного представителя президента в Сибирском федеральном округе и нынешнего советника губернатора области Виктора Толоконского.

Свою прогулку вместе с фан-клубом оппозиционера обладатель ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени никак не анонсировал, но не заметить появления политического тяжеловеса среди лёгких на подъём школьников и студентов было невозможно.

На следующей день экс-губернатор Новосибирской области так прокомментировал свою выходку:

Я всегда как-то привык быть там, где мои земляки, где горожане, где много людей.

По его мнению, градус неудовлетворённости "растёт".

Так что нормальные такие события были во всех крупных городах страны,

– подытожил Виктор Александрович.

Получается, что советник губернатора не видит ничего зазорного в том, что тысячи людей (по разным оценкам, от 2 до 4. – Ред.) вышли на несанкционированную акцию, нарушив тем самым закон. Почему он, ещё несколько лет назад находившийся во власти, идёт против неё?

Царьград обратился за комментарием к политологу, декану факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиала РАНХиГС при президенте РФ, Сергею Козлову.

Виктор Александрович никаких политических заявлений на этой акции не делал. Что касается его возможного политического будущего, то было видно, что после его отстранения со всех постов у него осталось неуёмное желание оставаться публичным человеком. Не исключено, что некоторые политические силы в регионе могут использовать его в качестве "паровоза" (лидера партийного списка на выборах в Госдуму. – Ред.),

– отметил Козлов.

Мэрская история

Хорошо знают Толоконского не только в Новосибирской области, хотя его политическая карьера началась именно здесь. В 1981 году стал начальником областной плановой комиссии, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. До 1991 года был членом КПСС. В 1994 году возглавил городское собрание, а в 1996 году стал мэром города. Через 4 года – губернатором Новосибирской области. В "Единую Россию" вступил в 2005 году. В сентябре 2010 года указом президента Дмитрия Медведева назначен полпредом в СФО, а в мае 2014 года становится и.о. губернатора Красноярского края и после уверенной победы отбрасывает эту приставку.

Впрочем, горячей поддержка – победа на выборах в первом туре с результатом 63% – была недолго. Ещё в статусе и. о. Толоконский обещал сохранить прямые выборы мэра. Однако после выборов в сентябре 2014 года свою позицию поменял. Против отмены прямых выборов мэров выступали советы депутатов Красноярска, Ачинска, Назарово и Манского района, но их урезонили районные суды. Тогда Толоконский сказал, что отмена прямых выборов мэра "снизит риски в управлении".

В октябре 2016 года на выборах в Госдуму "Единая Россия" набрала в Красноярском крае 40,5% голосов, а во всех 4 одномандатных округах также победили единороссы.

В крае начались протесты, на которых требовали отмены выборов и отставки "главных фальсификаторов голосования" – Толоконского и главу краевого избиркома Константина Бочарова. Губернатор тогда говорил, что разрыв "настолько большой, что говорить об ошибках или неточностях подсчётов не представляется возможным".



Зимой 2017 года его раскритиковали уже те, чьи реплики стоит принимать во внимание. После того как стало известно, что Толоконский рассматривает возможность продажи таких предприятий, как "Красноярскнефтепродукта" и часть аэропорта Емельяново, эту идею раскритиковал спикер заксобрания края Александр Усс.

"Из этих предприятий ничего – никому", – заявил тогда Усс. В итоге от приватизации предприятий отказались.

Нехорошие мысли насчёт губернатора появились у жителей области в июне 2017 года. Тогда Толоконский подписал указ о повышении зарплат депутатам заксобрания в два раза – примерно до 200 тысяч рублей.

Губернатор назвал такое решение "оправданным", но жители Красноярского края стали требовать его отставки. В результате 19 сентября сами депутаты проголосовали за отмену этого законопроекта. А 27 сентября указом президента полномочия Толоконского были прекращены с формулировкой "по собственному желанию".

"Двигался по чубайсовской логике"

Единоросс Толоконский возвращается в Новосибирск, где становится главным советником мэра-коммуниста Анатолия Локтя. 14 мая 2018 года Толоконского рекомендовали в состав совета директоров РЖД. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Но через десять дней это решение аннулировали. После этого Виктор Александрович протянул Локтю руку помощи и неожиданно для всех стал поддерживать его кандидатуру на пост губернатора области. Получалось, что Толоконский идёт против собственной партии, поддерживавшей назначенного и. о. губернатора Андрея Травникова.

Не имею ничего личного против Травникова, но думаю, что решение президента не лучшее,

– заявил тогда Толоконский.

Политолог Армен Гаспарян тогда предположил у себя в Facebook, что Толоконский, опасаясь уголовных дел по итогам своей деятельности в Красноярском крае, решил поддержать Локтя, чтобы тот (в случае победы на губернаторских выборах. – Ред.) отрядил его в сенаторы – а там и неприкосновенность подоспеет. Схожую мысль высказывал в 2018 году и политолог Олег Матвейчев.

Он (Толоконский. – Ред.) понимает, что в Красноярске он "наследил", что там есть уголовные дела и что силовики на него выйдут. И он решает опередить события. "Толкает" Локтя в губернаторы, чтобы потом, что называется, расторговаться с администрацией президента: я "задвигаю" Локтя, а вы – свернёте против меня все уголовные дела в Красноярске.

В комментарии "Царьграду" Олег Матвейчев отметил, что Толоконский никогда не был настоящим "путинистом":

Толоконский больше человек "ельцинского склада", откуда-то из 90-х. Он, скорее, двигался в либеральной логике, такой "чубайсовской". Поддерживал малый бизнес, занимался инновациями. И хотел, конечно, как можно дольше находиться у власти.

В итоге Локоть снял свою кандидатуру с выборов, а КПРФ не стала выставлять другого кандидата. Травников набрал тогда 64,5. В июле 2020-го политологов ждал ещё один сюрприз от политического мэтра: Толоконский стал советником Травникова на общественных началах.

Хождение "в народ"

И вот теперь "прогулка" в компании с несистемной оппозицией. "Это нормальное действие людей, которые любят свой город и ответственны за свой город", – ещё одна цитата Толоконского после появления на площади Ленина.

Не может ли этот променад в компании людей с красивыми лицами стать началом очередного похода во власть, тем более что и выборы в этом году? Может, Толоконский так ненавязчиво обращает на себя внимание? В прошлом году он признавался, что его звали в партию "Родина".

Впрочем, Олег Матвейчев полагает, что вряд ли у Толоконского что-то получится. "Сейчас, когда он ушёл со всех постов, может открыто выражать своё мнение, тем более что обида на власть у него действительно осталась. Но вряд ли какой-то из политических сил сегодня он может быть полезен", – подытожил собеседник Царьграда.