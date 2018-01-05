Стал ли противник иммиграции Виктор Орбан «чужеродным телом» в Европе?

В Баварии проходит закрытое заседание партактива Христианско-социального союза (ХСС), на котором обсуждаются позиция баварцев в ходе предстоящих переговоров между ХДС/ХСС и СДПГ о формировании правительства и миграционная политика. Главное в первом пункте повестки заседания – защитная реакция на принятую в США налоговую реформу, которая почти полностью освободит от налогов зарубежную прибыль американских компаний, создаст конкурентные преимущества для них и серьёзную угрозу для немецкой экономики, традиционно ориентированной на экспорт.

«Если Германия будет бездействовать, то в ближайшие годы у нас будет один из самых высоких в мире уровней налогообложения предприятий», – заявил Александр Дорбриндт, председатель группы ХСС в бундестаге. Защиту позиций немецкого бизнеса баварский ХСС предлагает вести сразу по трём направлениям: стабильность бизнес-среды, делающая надёжным планирование; улучшение условий проведения тендеров; снижение налогов.

Другая важная тема заседания партактива ХСС – миграционная политика. Последние опросы подтверждают, что тема миграции для немецкого избирателя по-прежнему самая важная. ХСС выступает с выраженной антимиграционной повесткой дня и, в частности, требует сократить государственную поддержку мигрантов, перестать притягивать в Германию мигрантов со всего мира.

В этом контексте логичным выглядит приглашение на заседание партактива ХСС премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В сентябре 2015 г. Орбан уже принимал участие в аналогичном заседании. Тогда он решительно поддержал баварского премьера Хорста Зеехофера в его критике миграционной политики Ангелы Меркель и говорил, что Венгрия «защищает границы» Баварии от мигрантов. В 2016 г. Орбан был гостем баварского ландтага. Антииммигрантская позиция Орбана широко известна. На днях, принимая в Будапеште польского премьера М. Моравецкого, Орбан заявил, что миграционная политика ЕС «потерпела фиаско», поскольку она была «форсирована против воли жителей Европы».

Между тем многие представители немецкой политической элиты раскритиковали приглашение Орбана. Новый генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль в интервью телеканалу n-tv назвал визит Орбана «хвастовством своей силой». Не отстаёт и пресса: так, газета Tagesschau поместила обширное интервью с венгерским публицистом П. Лендваем, в котором визит Орбана квалифицируется как «надругательство» над решениями ЕС. Лендвай, происходящий из семьи венгерских евреев, ещё в 2010 г. выпустил книгу «Моя проигранная страна» с обвинениями венгерского лидера в автократии. А в 2016 г. в Вене вышла в свет книга Лендвая «Венгрия Орбана», в которой автор утверждает, что под руководством этого человека Венгрия стала «чужеродным телом» в демократической Европе.