Стал известен первый шаг США для "торгового мира" с Евросоюзом

Власти США и Евросоюза намерены помириться в торговой войне, которая началась, когда во главе Соединенных Штатов стоял Дональд Трамп, передает CNBC. Источники сообщили о шаге, на который готовы США для "торгового мира".

По данным издания, стороны намерены провести переговоры об отмене первой порции взаимных ограничений. Если стороны договорятся, то первым европейским товаром, тарифы на ввоз которого в США могут быть отменены, станет сталь. Штаты могут отменить 25% пошлины на европейскую сталь и 10% — на алюминий из ЕС, которые были введены в 2018 году.

Уточняется, что если США договорятся с Европой, взаимные санкции могут быть отменены в полном объёме.