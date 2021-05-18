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Стал известен первый шаг США для "торгового мира" с Евросоюзом

18 мая 2021, 09:20  •  62 • Политика
Власти США и Евросоюза намерены помириться в торговой войне, которая началась, когда во главе Соединенных Штатов стоял Дональд Трамп, передает CNBC. Источники сообщили о шаге, на который готовы США для "торгового мира".
По данным издания, стороны намерены провести переговоры об отмене первой порции взаимных ограничений. Если стороны договорятся, то первым европейским товаром, тарифы на ввоз которого в США могут быть отменены, станет сталь. Штаты могут отменить 25% пошлины на европейскую сталь и 10% — на алюминий из ЕС, которые были введены в 2018 году.
Уточняется, что если США договорятся с Европой, взаимные санкции могут быть отменены в полном объёме.

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