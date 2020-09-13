Стал известен лидирующий на выборах главы Иркутской области кандидат

На выборах главы Иркутской области лидирует временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев. Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам экзитпола, проведенного ВЦИОМом, за Кобзева проголосовало 63,6% участников опроса, за кандидата от КПРФ Михаила Щапова — 23,7%. Для победы в первом туре кандидату надо набрать более 50% голосов избирателей.

Опрос проводился с 11 по 13 сентября на 150 избирательных участках Иркутской области, в нем приняли участие 66 381 человек. На вопросы ответили 57,8% респондентов. Еще 42,2% человек отказались отвечать. Результаты представлены по состоянию на 20:00 по местному времени региона. К настоящему моменту избирательные участки в Иркутской области закрылись.

В бюллетенях на выборах главы Иркутской области в этом году пять фамилий: представитель ЛДПР Андрей Духовников, Лариса Егорова от «Справедливой России», Михаил Щапов от КПРФ, Геннадий Щадов от Коммунистической партии социальной справедливости, а также самовыдвиженец, который в настоящий момент занимает должность врио губернатора, Игорь Кобзев.

В России в воскресенье, 13 сентября, стартовал единый день голосования в 83 субъектах страны (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). По всей стране открылось более 56 тыс. избирательных участков. Проходит более 9 тыс. кампаний всех уровней. 11 и 12 сентября голосование проводилось и на придомовых территориях, территориях общего пользования и на дому. Кроме того, можно было проголосовать онлайн.