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Стал известен актуальный уровень поддержки Путина: Данные раскрыл ВЦИОМ

28 августа 2020, 23:35  •  109 • Политика
Стал известен актуальный уровень поддержки президента РФ Владимира Путина. Данные соответствующего опроса раскрыл ВЦИОМ. Выяснилось, что к главе государства с доверием относятся почти 66% граждан страны. Почти 62% заявили, что согласны с его решениями.
Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал данные исследования, посвященного уровню народной поддержки у некоторых политиков РФ.
В ходе соцопроса выяснилось, что к российскому президенту Владимиру Путину с доверием относятся 65,9% жителей страны.
Участники выбирали политических деятелей из предложенного списка. В итоге почти 66% указали на действующего главу государства. 29,8% респондентов, напротив, заявили, что не доверяют ему.
Кроме того, в рамках исследования граждане выбрали политиков, деятельность которых они оценивают позитивно, с решениями которых они согласны. В итоге Путина поддержали 61,9% опрошенных.
Исследование проводилось в период 17-23 августа. В нём участвовали граждане России старше 18 лет. Опрос вёлся по телефону путём случайного выбора телефонных номеров из многотысячной базы.

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