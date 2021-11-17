Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных пробле...
Ясное предупреждение Киеву: Путин подписал указ
Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать
Главная / В России

«Стал более структурированным»: правительство утвердило перечень районов Крайнего Севера

17 ноября 2021, 15:45  •  84 • В России
Правительство России утвердило обновлённый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. В кабмине отметили, что перечень не изменился с точки зрения географии, но стал более структурированным и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны. Там добавили, что жители территорий, входящих в перечень, продолжат получать предусмотренные законом госгарантии и компенсации.
 
Полуостров Рыбачий РИА Новости © Павел Львов
 

Правительство России утвердило обновленный перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Список необходим для выплаты компенсаций и предоставления госгарантий живущим там людям, отметили в правительстве. 

Перечень не изменился с точки зрения географии, но стал более структурированным. В кабмине добавили, что новый вариант соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны.

В пресс-службе напомнили, что список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992–1994 годах, после чего претерпел множество изменений.

«В 1992–1994 годах различные госорганы и инстанции вносили в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей многочисленные изменения. Неоднородность и отсутствие чёткой структуры перечня привели к трудностям в правоприменительной практике», — говорится в заявлении.

Теперь к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям отнесены отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краёв, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Полностью в перечень вошли территории Республики Саха (Якутия), Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и весь Камчатский край.

«Жители территорий, входящих в перечень, продолжат получать предусмотренные законом госгарантии и компенсации», — подчеркнули в правительстве.

В России ряд территорий в регионах, которые фактически не находятся на Крайнем Севере, приравнены к нему по условиям проживания. Жители этих территорий получают ряд льгот.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин внёс изменения в Стратегию развития Арктического региона. Глава государства отменил ряд указов, согласно которым отдельные районы приравнивались к территориям Крайнего Севера.

  • Национальный парк «Хибины»
  • РИА Новости
  • © Павел Львов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя указ, отметил, что он представляет собой «технический момент». 

В пресс-службе правительства Карелии также уточнили, что изменения призваны актуализировать объём законодательных актов, связанных с Арктической зоной. Там сообщили, что новый указ Владимира Путина не повлияет на получение северных надбавок в регионе.

В пресс-службе правительства Пермского края также сообщили, что жители приравненных к районам Крайнего Севера территорий не лишатся положенных выплат и льгот после прекращения действия указов 90-х годов.

Указ президента и постановление правительства одновременно вступят в силу с 1 января 2022 года.

Председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко в разговоре с RT обратил внимание, что предыдущий список не обновлялся около 30 лет.

«Разумеется, нужен обновлённый перечень, климат же меняется, и климатическая ситуация в этих регионах также не остаётся неизменной, а это очень сильно влияет на условия жизни, на коммунальную инфраструктуру, на все проектные решения, поэтому разумеется, меняются подходы регулирования к этим территориям, создания для них особого статуса», — отметил он.

Депутат также высказал мнение, что перечень с определённой периодичностью будет пересматриваться.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк также заметил, что с начала 1990-х годов административно-территориальное деление России значительно изменилось.

«Согласно этому распоряжению, все территории, которые входили в перечень, они сохранены, и люди будут продолжать иметь возможность получать определённую социальную поддержку со стороны государства. Эта практика в нашей стране имеет очень большое применение, у нас огромное количество людей живут в регионах крайнего Севера. Работа в условиях крайнего Севера, в условиях суровой природы, очень непростой погоды является вызовом», — отметил он.

Эксперт добавил, что Арктика является зоной российских стратегических интересов, и заметил, что государство заинтересовано в том, чтобы районы крайнего Севера не испытывали проблем с наличием квалифицированных специалистов.

«Очень важно в очередной раз показать, что люди, которые выбирают этот путь, получат помощь со стороны государства», — заключил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





84
Источник
Похожие новости
16 ноября 2021, 23:25
«Ювелирно поразила старый спутник»: Шойгу рассказал об успешных испытаниях российской системы в космосе
16 ноября 2021, 19:20
«Я многого о ней не знал»: суд утвердил оправдательный вердикт экс-главе Раменского района по делу об убийстве любовницы
17 ноября 2021, 00:35
«Широкий спектр выполняемых задач»: как Москва наращивает экспорт гражданских вертолётов на Ближний Восток
15 ноября 2021, 20:35
Все льготы для жителей сохранятся: Путин изменил список приравненных к Крайнему Северу регионов
16 ноября 2021, 01:50
«Проговариваются массовые закупки»: как Москва планирует расширять номенклатуру оружейного экспорта
16 ноября 2021, 18:10
«Ответственность по всей строгости закона»: устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева признали вменяемым
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
13 ноября 2021, 16:45
Симоньян со смешком озвучила единственно возможный результат войны с Россией
13 ноября 2021, 15:00
Уже без шуток: От России требуют неисполнимого - покаяния по Донбассу
15 ноября 2021, 02:35
Танки уже на границах, мигрантов не пощадят: Сатановский напомнил о плане Черчилля
16 ноября 2021, 05:25
Шукшина показала выступление депутата о засекреченных контрактах производителей вакцин
13 ноября 2021, 01:35
"А теперь разразится война?": Подсчёты мигрантов на границе вызвали удивление у простых людей
12 ноября 2021, 00:30
Россия не планирует нападать, но..: Зампостпреда России при ООН предупредил Украину и США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.