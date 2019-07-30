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Стаканы разбиты: Скабеева рассказала о ссоре в прямом эфире
30 июля 2019, 22:54 • 71 • Политика
Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала фото разбитых стаканов. "Эксперты поспорили в студии", - пояснила она.
На передаче "60 минут" после жаркого спора экспертов недосчитались нескольких стаканов. Фото разбитой посуды опубликовала журналистка и телеведущая Ольга Скабеева на своей странице в Twitter.
На фото изображены три стакана, один выглядит нормально. А у оставшихся двух сильно разбита верхняя часть. Как отмечает телеведущая, это результат ожесточенного спора экспертов в эфире телепередачи.
Напомним, что передача "60 минут" является политическим ток-шоу, на котором регулярно обсуждаются различные острые темы.
Фото: Twitter/@OSkabeeva
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