Стаканы разбиты: Скабеева рассказала о ссоре в прямом эфире

На передаче "60 минут" после жаркого спора экспертов недосчитались нескольких стаканов. Фото разбитой посуды опубликовала журналистка и телеведущая Ольга Скабеева на своей странице в Twitter.

На фото изображены три стакана, один выглядит нормально. А у оставшихся двух сильно разбита верхняя часть. Как отмечает телеведущая, это результат ожесточенного спора экспертов в эфире телепередачи.

"Эксперты поспорили в студии", - подписала фото Скабеева. "Произошло "Не зйим, так понадкусаю"?" - интересуется в комментариях O Vagner @bmyada1. "Жалкие плагиаторы Жириновского..." - пишет Авенирыч @8mRWiJDg0wUY4r7. "Балуете вы их стеклянными стаканами... пластик им надо, чтобы посуду не били..." - советует Николай @nikolay5752. "Вычтите у них из гонорара!" - предлагает Судавная Наталия @P6tKWYPW9lbwxfP.

Напомним, что передача "60 минут" является политическим ток-шоу, на котором регулярно обсуждаются различные острые темы.

Фото: Twitter/@OSkabeeva