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Стаканы разбиты: Скабеева рассказала о ссоре в прямом эфире

30 июля 2019, 22:54  •  71 • Политика
Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала фото разбитых стаканов. "Эксперты поспорили в студии", - пояснила она.
На передаче "60 минут" после жаркого спора экспертов недосчитались нескольких стаканов. Фото разбитой посуды опубликовала журналистка и телеведущая Ольга Скабеева на своей странице в Twitter.
На фото изображены три стакана, один выглядит нормально. А у оставшихся двух сильно разбита верхняя часть. Как отмечает телеведущая, это результат ожесточенного спора экспертов в эфире телепередачи.
"Эксперты поспорили в студии", - подписала фото Скабеева.
"Произошло "Не зйим, так понадкусаю"?" - интересуется в комментариях O Vagner @bmyada1.
"Жалкие плагиаторы Жириновского..." - пишет Авенирыч @8mRWiJDg0wUY4r7.
"Балуете вы их стеклянными стаканами... пластик им надо, чтобы посуду не били..." - советует Николай @nikolay5752.
"Вычтите у них из гонорара!" - предлагает Судавная Наталия @P6tKWYPW9lbwxfP.
Напомним, что передача "60 минут" является политическим ток-шоу, на котором регулярно обсуждаются различные острые темы.
Фото: Twitter/@OSkabeeva

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