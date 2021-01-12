«Стадия стабилизации»: Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России

В первую декаду января 2021 года специалисты Роспотребнадзора отметили стабилизацию динамики распространения коронавируса в РФ. Об этом в ходе совещания заявила главный санитарный врач страны Анна Попова. По её словам, интенсивность эпидемического процесса в 22 субъектах федерации находится в стадии снижения, а в 61 регионе — в стадии стабилизации, только в двух наблюдается рост. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что в период новогодних праздников не было допущено «серьёзных системных сбоев» в системе здравоохранения страны. Он добавил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 находится под контролем, а в стационарах нет дефицита коек. В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин призвал внимательно следить за эпидобстановкой и при необходимости принимать соответствующие меры.

В последние дни 2020 года и первую декаду января 2021-го специалисты отметили стабилизацию ситуации с распространением коронавируса в России. Об этом сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 на территории страны.

«По динамике эпидпроцесса в целом по Российской Федерации... мы отмечаем стабилизацию и снижение количества заболевших и суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тыс. населения», — сказала Попова.

Вместе с тем она отметила, что ситуация по регионам остаётся различной — от двух до 50 выявленных случаев в сутки на 100 тыс. населения. Глава Роспотребнадзора сообщила, что, по данным ведомства, интенсивность эпидемического процесса в 22 субъектах находится в стадии снижения, а в 61 регионе — в стадии стабилизации. Только в двух субъектах с малой численностью населения отмечается рост.

«Мы также наблюдаем снижение на 16% количества госпитализированных за прошедший период... Также снижается и показатель репродукции в течение первой декады, он составил меньше единицы в 76 субъектах РФ, то есть на явно большей территории нашей страны», — рассказала Попова.

Она отметила, что в праздничные дни была усилена работа по отслеживанию лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19, благодаря чему под наблюдением специалистов на сегодняшний день находится порядка 905 тыс. человек. В заключение глава Роспотребнадзора подчеркнула, что при неукоснительном соблюдении правил профилактики «новых коек потребоваться не должно».

В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул, что во время новогодних праздников медицинские службы оказывали помощь россиянам в полном объёме. По его словам, не было зарегистрировано никаких «серьёзных системных сбоев».

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией полностью находилась под контролем. Количество коек было достаточным, медицинские службы своевременно выписывали пациентов из стационара, поэтому дефицита ни в одном регионе с койками не было. На сегодняшний день у нас на госпитальном этапе 23% коек свободны», — заметил он.

Глава Минздрава сообщил, что около 215 тыс. пациентов на данный момент лечатся в российских больницах, а амбулаторную помощь получают примерно 870 тыс. человек.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал внимательно следить за эпидемической обстановкой в стране после новогодних каникул и в случае необходимости оперативно принимать меры.

«Это касается резерва коечного фонда, препаратов для лечения людей — всё это должно быть в наличии», — пояснил глава кабмина.

За последние сутки в России выявили 22 934 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 24 755 человек, умер 531 пациент. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране с начала эпидемии достигло 3 448 203. За всё время выздоровели 2 825 430 пациентов (81,94%). От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 62 804 человека (1,82%).

«Спутник V»

С декабря в России проводится масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку сделали уже более миллиона россиян, а всего препарат получили более 1,5 млн человек. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, 42% прошедших вакцинацию в городе — люди старше 60 лет.

«Это основная группа риска, именно пожилые люди чаще всего переносят COVID-19 в тяжёлой форме. Мы благодарим горожан старшего возраста, что они ответственно относятся к своему здоровью, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции и защитили себя и своих близких», — сказала она.

Как сообщали в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций, заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили от более чем 50 стран. Препарат для внешних рынков будет в основном производиться за рубежом, в частности, в Индии, Бразилии, Китае и Южной Корее.

В четверг, 14 января, самолёт A330 Аргентинских авиалиний совершит перелёт в Москву, чтобы забрать партию из 300 тыс. доз вакцины «Спутник V» и доставить её в страну. Первая партия была отправлена в латиноамериканскую республику в конце декабря.

Пресс-секретарь посольства России в Джакарте Денис Тетюшин рассказал, что Индонезия ведёт переговоры о поставке отечественной вакцины. Обсуждается поставка 2 млн доз «Спутника V» в Лаос.

Армения ведёт переговоры по поставкам в страну вакцин от коронавируса с четырьмя компаниями, в том числе с производителем российского препарата, сообщила заместитель гендиректора национального центра по контролю и профилактике заболеваний Гаяне Саакян.

«Нам в виде помощи было передано небольшое количество вакцины «Спутник V», сейчас мы ведём переговоры (о поставках. — RT) с российским производителем. Ведутся также переговоры по возможным поставкам вакцин Pfizer/BioNtech, компании Moderna, AstraZeneca», — цитирует её РИА Новости.