Стадия принятия: контроль за оружием ужесточат с 1 марта 2022 года

Контроль за хранением и использованием оружия в России ужесточат с 1 марта 2022 года . Как выяснили «Известия», Госдума доработала замечания правительства к законопроекту «О внесении изменений в закон «Об оружии» и закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». В целом кабмин поддержал предложенные нормы, однако попросил отложить срок вступления их в силу, чтобы успеть принять все необходимые подзаконные акты. Документ устанавливает новый порядок медосмотра владельцев оружия, включающий психологическое тестирование, а также правила, позволяющие изымать оружие при наличии определенных заболеваний . В большинстве фракций законопроект готовы поддержать.

С поправкой на систему

По информации «Известий», Госдума до конца весенней сессии примет законопроект «О внесении изменений в закон «Об оружии» и закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», авторами которого стали депутаты нижней палаты Сергей Неверов, Александр Хинштейн, Василий Пискарев и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Однако сам документ, как выяснили «Известия», вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Правительство дало положительный отзыв на законопроект, но предложило отложить срок его вступления в силу. Это связано «с необходимостью принятия подзаконных нормативных правовых актов и создания условий для межведомственного электронного взаимодействия» , — говорится в отзыве кабмина, который имеется в распоряжении «Известий».

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— Срок будет установлен с 1 марта следующего года. Это позволит окончательно синхронизировать между собой информационные системы, запустить их на полную мощность, так как закон не предусматривает альтернативы. То есть после того, как он заработает, автоматически все медосвидетельствования могут оформляться только в электронном виде , — рассказал «Известиям» один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, авторы рассчитывают, что Госдума, понимая актуальность и значимость новых норм, оперативно примет законопроект.

Документ, который Госдума одобрила в первом чтении 26 мая, предлагает ввести в законодательство термин «медицинские противопоказания к владению оружием», наделить правительство полномочиями по определению перечня этих противопоказаний, а также установить обязательное медицинское освидетельствование граждан, которое должно проводиться государственными организациями.

Согласно новым нормам, по итогам обследования россиянам выдадут электронные медзаключения, а данные о них будут занесены в государственную информационную систему, оператором которой станет Росгвардия . Срок действия этого документа составит год со дня его получения. Как уточняют авторы, процедура медосвидетельствования будет проводиться за счет граждан.

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Также кабмин предложил предусмотреть механизм возврата гражданину оружия и разрешительных документов в случае, если в результате внеочередного медосвидетельствования у него не будет выявлено противопоказаний . Проведение экспертизы должно проводиться исключительно медицинскими организациями государственной или муниципальной системы здравоохранения, она должно включать в себя также психологическое тестирование.

Как сообщили «Известиям» в Госдуме, замечания кабмина ко второму чтению законопроекта, которое пройдет в июне, будут учтены.

Не все согласны

Во всех фракциях Госдумы, за исключением КПРФ, законопроект считают необходимым поддержать.

— Он направлен на более четкую работу механизма контроля по приобретению, использованию и хранению оружия . Нам важно, чтобы организации, которые проводят медобследования, делали их качественно и эффективно, именно поэтому они должны быть государственными, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, что либерал-демократы поддерживают новые нормы и ранее предлагали ряд мер, которые позволили бы не допустить таких трагических инцидентов, подобных тем, что произошли в Казани и Керчи.

— Безусловно, если есть противопоказания, то нельзя выдавать разрешения на приобретение, хранение и использование оружия . Наша принципиальная позиция, что человек, который получает оружие, должен пройти беседу с психологом и специальные тесты, чтобы можно было определить, склонен ли он к неадекватному поведению,— подчеркнул депутат.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов завил «Известим», что партия готова поддержать и более жесткие нормы. А вот КПРФ отнеслась к инициативе критически.

— Наша позиция не голосовать за этот законопроект, потому что тут прослеживается тенденция к ужесточению владения оружием, но это не решение проблемы. В первую очередь государству нужно уделять больше внимания воспитанию и духовному взрослению молодежи. А эта инициатива — просто тушение поверхностного пламени, — пояснил «Известиям» депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев, напротив, считает предложенные законодателями нормы вполне оправданными. Однако, по его мнению, важно, чтобы контроль за выдачей справок был и в госучреждениях, которые также могут быть склонны к злоупотреблениям.