Стадия переосмысления: как пандемия коронавируса может трансформировать Европейский союз

Идеи наделить ЕС высшей властью показали свою несостоятельность в столкновении с пандемией COVID-19. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Он также сообщил, что Европейский союз продолжит существовать до тех пор, пока «это будет в интересах стран-членов». По мнению аналитиков, недовольство польской стороны мерами Брюсселя по борьбе с коронавирусом разделяют во многих правящих кругах стран Европы. Эксперты прогнозируют, что негативные последствия пандемии для ЕС приведут к пересмотру концепции европейского единства.

Планы наделения органов Европейского союза более обширными полномочиями по сравнению с властями входящих в объединение стран показали свою несостоятельность в ситуации с пандемией COVID-19. Об этом заявил в интервью «Ежедневной польской газете» министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

«Суверенитет, то есть высшая власть, находится на уровне государства, а не европейских институтов. Польша, так же как и другие страны-члены, ввела свои чрезвычайные меры, такие как закрытие границ, карантин, прекращение работы учреждений, школ или запрет массовых собраний», — приводит слова польского дипломата ТАСС.

По словам Чапутовича, во время кризиса именно «входящие в сообщество государства берут на себя ответственность за безопасность своих граждан».

«Это показало, что идеи переформатирования ЕС с предоставлением ему высшей власти, например, в сфере безопасности, при столкновении с кризисом оказались абсолютно нереальными», — сообщил министр.

При этом Чапутович отметил, что Европейский союз продолжит существовать до тех пор, пока «это будет в интересах его членов».

По мнению завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константина Воронова, пандемия коронавируса вскрыла старые проблемы Европейского союза.

«Явными стали расхождения ряда стран во взглядах и в ожиданиях от политики Брюсселя, а также от той поддержки, на которую рассчитывали в государствах ЕС, в том числе и в Польше. Сложившаяся ситуация, когда руководство Союза не может оперативно реагировать на такую угрозу, как пандемия, вызывает недовольство в правящих кругах европейских стран», — отметил аналитик в разговоре с RT.

Он напомнил, что не только Варшаве не нравится происходящее. Недовольство политикой евробюрократов высказывали Италия, Венгрия, страны Прибалтики, балканские государства.

«Все они скептически смотрят на возможности Брюсселя урегулировать кризис», — подчеркнул Константин Воронов.

«Не приспособлена к быстрому реагированию»

Напомним, действия Брюсселя в условиях пандемии раскритиковали в целом ряде стран Европейского союза. Больше всего мерами руководства ЕС оказались недовольны в Италии, сильно пострадавшей от пандемии COVID-19.

Ещё в начале марта представитель Италии в ЕС Маурицио Массари заявил, что бездействие Брюсселя в отношении его страны показало отсутствие единства внутри объединения.

Неаполь, Италия

Reuters

© Ciro De Luca

«Италия просила активировать механизм Евросоюза по гражданской обороне для поставок медицинского оборудования для индивидуальной защиты. Но, к сожалению, ни одна страна ЕС не ответила на призыв Еврокомиссии», — отметил чиновник в статье для издания Politico.

Вместо Брюсселя на помощь Риму пришли Пекин и Москва. Китай в срочном порядке запустил механизм для поставок медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Кроме того, Пекин направил своих медицинских работников в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

Россия направила на Апеннинский полуостров 15 военных самолётов с медицинской помощью и врачами необходимых специальностей.

Шаги руководства ЕС по борьбе с COVID-19 подверглись критике также и со стороны эстонского президента Керсти Кальюлайд, которая в эфире государственного канала ETV заявила о наличии «вопросов по поводу солидарности в ЕС».

«Европейский союз сегодня на самом деле не справляется со своей основной задачей — обеспечивать функционирование единого рынка. Основная функция ЕС в том, чтобы у нас было единое экономическое пространство, свободное движение рабочей силы, товаров, услуг и капитала. Как минимум с тремя из этих компонентов у нас сегодня очевидные проблемы», — отметила эстонский лидер.

О том, что европейской солидарности не существует, заявил и президент Сербии Александр Вучич. Напомним, страна уже восемь лет находится в статусе кандидата на вступление в Евросоюз.

С подобными идеями выступают и в Германии. Так, член Европарламента от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Бернд Ланге заявил, что действия Еврокомиссии по борьбе с коронавирусом вызывают разочарование. Его слова приводит издание Der Spiegel. Аналогичной позиции придерживается и представитель партии «Зелёные» по вопросам европейской политики Франциска Брантнер. Она считает, что пандемия коронавируса показала неспособность стран ЕС объединяться в условиях кризиса. Более того, по её мнению, никто в Брюсселе не проявил инициативу по организации единого ответа на возникшую угрозу.

При этом немецкие депутаты отмечают, что реакция руководства Евросоюза на новый вызов была слишком запоздалой.

Как считает Константин Воронов, недовольство политикой Брюсселя в ЕС будет только нарастать.

«Тем более что коронавирус продолжает распространяться в европейских странах. И еврочиновникам предстоит как-то нивелировать всеобщее недовольство», — заявил аналитик.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, структура ЕС в нынешнем виде «не приспособлена к быстрому и гибкому реагированию на сложные вызовы».

Эксперт также полагает, что критика со стороны Польши в адрес руководства ЕС обусловлена не только общими проблемами внутри Союза, но и «претензиями Варшавы на лидерство» в Европе.

Флаги ЕС

Reuters

© Yves Herman

«В том числе и по этой причине польские власти сейчас фрондируют и пытаются ярко обозначить свою позицию. Более того, Варшаву обижает, что руководство ЕС часто принимает решения без её участия. И ситуация с пандемией коронавируса не исключение. Кроме того, у Польши с Еврокомиссией назрел конфликт. ЕК обвиняет польские власти в несоблюдении принципов ЕС, в частности правила разделения властей», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Напомним, Польша приняла закон, изменяющий процедуру назначения судей, которая среди прочего снизила возраст выхода на пенсию судей Верховного суда и наделила министра юстиции правом продлевать их полномочия. Такая мера Варшавы вызвала критику и недовольство Брюсселя.

Изменение концепции

Как полагают аналитики, Евросоюз неминуемо ждут изменения, которые могут в корне изменить функции объединения. Немаловажную роль в процессе такой трансформации сыграет вновь усилившаяся активизация евроскептиков. По мнению экспертов, ситуация, возникшая вокруг распространения коронавируса в Европе, создала, в частности, благотворную почву для увеличения числа сторонников выхода из ЕС.

Согласно результатам опроса, полученным институтом Tecnè и опубликованным СМИ в апреле, 49% респондентов в Италии хотят, чтобы страна покинула Европейский союз. В ноябре 2018 года этот показатель был меньше на 20 процентных пунктов. Более того, как показал новый опрос, 67% итальянцев полагают, что членство в ЕС неблагоприятно сказывается на их стране.

Испанский премьер Педро Санчес ещё в конце марта написал в Twitter, что Европа столкнулась с тяжелейшим кризисом, в результате чего на кону оказалось будущее Европейского союза. По его словам, сейчас страны ЕС выбирают между скоординированным, солидарным союзом и индивидуализмом.

По словам Константина Воронова, пандемия коронавируса «активизировала все проблемы европейской интеграции и взаимопомощи», а также обострила вопрос распределения финансовых ресурсов внутри объединения. Всё это негативно отражается на авторитете руководства ЕС, полагает аналитик.

«Есть высокая вероятность того, что выборы, которые будут проходить в ряде стран Евросоюза, покажут возросшую популярность евроскептиков и правых сил, у которых появился целый ворох доказательств того, что европейский проект далеко не так успешен, как заявлялось до этого», — сообщил эксперт.

Константин Воронов также заявил, что из-за надвигающегося экономического кризиса вследствие пандемии коронавируса Евросоюз ждёт «серьёзная перестройка хозяйственных отношений и структур внутри национальных комплексов».

«Сейчас объединение только на начальном этапе процесса переосмысления европейских процессов внутри Союза», — пояснил аналитик.

Воронов прогнозирует, что «функции Европейского союза как политического объединения будут ослабевать».

Милан, 4 мая 2020 года

AFP

© Miguel MEDINA

«С этой высшей формой интеграции, когда объединение строит федеративные отношения, возникнет больше всего вопросов и разногласий в ЕС, поскольку каждая из стран имеет свои цели и понимает большую политику по-своему», — констатировал эксперт.

По словам Владимира Оленченко, политический кризис внутри Евросоюза уже «давно назрел» и руководству «придётся перестраиваться и по-другому организовывать управление».

«Безусловно, ведущие страны ЕС наверняка воспользуются этим кризисом, чтобы реализовать свою идею, связанную с Европой двух скоростей. Эта теория предполагает, что в объединении есть страны первой скорости — его ядро, у которого больше полномочий внутри Союза, и государства второй скорости, которые имеют не такой сильный экономический потенциал, а потому и меньше возможностей и преференций», — заключил аналитик.