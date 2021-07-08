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Стадия отрицания. Премьер Украины заявил, что "Северный поток - 2" никогда не достроят
08 июля 2021, 22:55 • 14 • Политика
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "Северный поток - 2" никогда не достроят, поскольку он всем "вредит". В Киеве началась стадия отрицания.
По словам политика, газопровод якобы является политическим проектом, поэтому вредит и Украине, и Европе. Первая потеряет стабильный доход от транзита русского газа, вторая усилит зависимость от Москвы.
Премьер-министр призвал Европу объединиться с Украиной, чтобы вместе противостоять дешёвому русскому газу.
Отметим, что ранее президент США Джо Байден признал бессмысленность санкций против "Северного потока - 2". Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Америка по-прежнему считает "СП-2" "плохой сделкой", но уже ничего не может сделать, так как строительство газопровода почти закончено.
Некоторые западные страны призывают Россию сохранить украинский транзит и после запуска "Северного потока - 2". Президент России Владимир Путин признался, что не понимает, почему на Москву возложили обязанность заниматься благотворительностью и кормить Украину.
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