Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "Северный поток - 2" никогда не достроят, поскольку он всем "вредит". В Киеве началась стадия отрицания.

По словам политика, газопровод якобы является политическим проектом, поэтому вредит и Украине, и Европе. Первая потеряет стабильный доход от транзита русского газа, вторая усилит зависимость от Москвы.

Слышны утверждения, что проект "Северный поток - 2" будет завершён. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет. Разумеется, Украина пострадает, но мы должны говорить о росте влияния России в Европе, - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр призвал Европу объединиться с Украиной, чтобы вместе противостоять дешёвому русскому газу.

Отметим, что ранее президент США Джо Байден признал бессмысленность санкций против "Северного потока - 2". Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Америка по-прежнему считает "СП-2" "плохой сделкой", но уже ничего не может сделать, так как строительство газопровода почти закончено.

Некоторые западные страны призывают Россию сохранить украинский транзит и после запуска "Северного потока - 2". Президент России Владимир Путин признался, что не понимает, почему на Москву возложили обязанность заниматься благотворительностью и кормить Украину.