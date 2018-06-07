«Стадион — не место для рынков»: Путин ответил на вопросы о спорте и безопасности на ЧМ

Спортивные объекты, построенные к чемпионату мира по футболу в России, после его завершения должны быть использованы рационально. Об этом во время прямой линии заявил Владимир Путин. Глава государства также рассказал, какими принципами руководствовался при назначении Виталия Мутко на пост вице-премьера по вопросам строительства, а также ответил на вопрос Захара Прилепина о том, стоит ли ждать провокаций со стороны украинской армии в период проведения мундиаля.

Во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным традиционно затрагиваются самые острые темы, связанные не только с политикой, экономикой, социальной сферой, но и спортом. В этом году многие вопросы предсказуемо касались предстоящего чемпионата мира.

В прямом включении со смотровой площадки Воробьёвых гор, с которой открывается вид на главный стадион страны «Лужники», приняли участие Валерий Газзаев, Юрий Сёмин и Евгений Ловчев.

Первым слово взял бывший тренер ЦСКА и сборной России. Газзаев решил начать свою речь с отчёта о работе РФС.

«Вместе с коллегами мы разработали программу реформирования российского футбола и национального чемпионата для того, чтобы вовлечь в систему детско-юношеский, профессиональный, любительский и массовый спорт во всех регионах Российской Федерации», — сказал Газзаев.

Он поблагодарил Владимира Путина за спортивную инфраструктуру, возведённую в преддверии мундиаля. В ответ на это глава государства отметил, что строительство объектов не только должно окупиться, но и использоваться исключительно по назначению.

«Стадион — это не только поле, но и внутренние помещения, где можно разместить и торговые центры, и рестораны, и специально созданные пространства для занятий физкультурой и спортом. Когда чемпионат мира закончится, оргкомитет передаст всё это в собственность регионов. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках возникли рынки, как в Москве в середине 1990-х», — отметил президент.

Кроме того, Владимир Путин выразил надежду на то, что национальная сборная по футболу сможет «показать свои лучшие результаты», так как вся страна будет поддерживать её на предстоящем форуме.

О внимании к футболу

Ответ главы государства удовлетворил Газзаева, который лишь передал коллективную просьбу не оставлять без «личного внимания» российский футбол, как это происходило и раньше.

После прямого включения Валерий Георгиевич поделился своими впечатлениями о состоявшейся беседе.

«Владимир Путин ответил на все вопросы, я остался доволен тем, как всё прошло. Волновался ли я? Вы знаете, перед Путиным волнуется весь мир, чего говорить обо мне. Однако мне удалось сказать ему то, что я хотел», — отметил Газзаев.

Однако его продолжительная речь не позволила высказаться остальным представителям российского футбола. Так, действующий тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин выразил сожаление о том, что не успел лично выразить благодарность президенту, а также задать интересующий его вопрос.

«Я хотел поблагодарить Владимира Владимировича за то, что чемпионат мира пройдёт у нас, сказать, что люди, которые приедут, почувствуют гостеприимство нашей страны. А вопрос у меня был простой: можно ли сделать один из двух уроков физкультуры уроком футбола?», — рассказал Сёмин «Чемпионату».

О заслугах Мутко

Тема спортивной инфраструктуры возникла и в беседе главы государства с военными моряками. На этот раз речь зашла о назначении Виталия Мутко вице-премьером России по вопросам строительства.

«За годы работы Виталия Леонтьевича в качестве министра спорта, а затем и вице-премьера в этой сфере было сделано достаточно много. Достаточно посмотреть, что и сколько построено для нужд спорта и физической культуры. Так, объектами сочинской Олимпиады занимался не только Дмитрий Козак, но и Мутко. Стадионы чемпионата мира 2018 года — также в значительной степени его заслуга», — заметил Путин.

В связи с этим, по словам президента, бывший министр спорта в полной мере заслуживает занимаемую им в данный момент позицию.

«В отношении Виталия Леонтьевича ходит множество разных разговоров и слухов. Я прекрасно отдаю себе в этом отчёт. Однако надо обращаться не к эмоциональным сторонам его деятельности, а к фактическим. Мы знаем, какая атака предпринималась на него в связи с допинговым скандалом. В этих условиях отправлять его на пенсию невозможно, у него ещё есть достаточно хороший потенциал», — добавил Владимир Путин.

Темы спорта и ситуации на Украине объединились в вопросе Захара Прилепина. Писатель и общественный деятель, известный своей гуманитарной деятельностью, поинтересовался, не воспользуется ли украинская армия чемпионатом мира в России, чтобы начать активные боевые действия на Донбассе, чего опасаются местные жители.

В ответ президент выразил надежду, что такое не произойдёт.

«Я все же очень надеюсь, что провокаций со их стороны во время мундиаля не будет. Если это случится, то, уверен, что это негативно повлияет на украинскую государственность», — приводит слова Владимира Путина «Спорт-Экспресс».