Стабильным курсом Порошенко. Зеленский не оправдал ожиданий общества • 66 • Аналитика

Украинское общество с начала 2019 года пребывало в ожидании перемен. Пять лет правления Порошенко вызвало стойкое неприятие навязанных им методов решения наболевших проблем, на выборах от него с облегчением избавились и ждали перемен от нового президента. Зеленский пришел к власти на волне невиданной ранее поддержки населения в надежде установления мира и улучшения условий жизни.



Власть под контролем американцев и олигархов

Общественные ожидания не оправдались, все в очередной раз были обмануты. Война не закончилась, а экономическая ситуация стала еще хуже. Проведенный в Париже саммит нормандской четверки только подтвердил неизменность заданного режимом Порошенко курса Украины. Естественно, встают вопросы, почему уже в который раз при изменении правящей команды курс государства не меняется и оно продолжает дальше деградировать.







Это объясняется как внутренними, так и внешними причинами. Украина не является самостоятельным субъектом международных отношений и находится под жестким управлением США, которые рассматривают ее только как механизм реализации своих интересов в мире и давления на своего основного геополитического противника Россию. Внутри Украины власть давно уже находится и под контролем местных олигархов, которые совместно с американцами используют ее в своих интересах.



Ни одна власть на Украине не являлась и не является самостоятельной и действует в рамках коридора возможностей, заданных американцами, их совершенно не интересует судьба народа Украины и будущее этого государства. Поэтому все действия украинской власти рассматриваются ими только с точки зрения соответствия или несоответствия их интересам, не является исключением и Зеленский, взошедший на престол с помощью американцев и олигархов.



При кажущейся абсолютной власти Зеленского реальной власти он не получил и, похоже, уже не получит. Он оказался в положении короля, который царствует, но не правит. Став президентом на зашкаливающем антирейтинге Порошенко и невиданной ранее поддержке общества, он не смог конвертировать общественную поддержку в накопление ресурсов и создание механизмов для усиления своей власти и реализации возлагаемых на него надежд. Если бы он даже и захотел пойти таким путем, ему бы вряд ли это позволили.



Команду Зеленскому подобрали американцы и олигархи, позволили распустить парламент, создать конституционное большинство и сформировать все ветви власти, формально подчиненные ему. Всю правящую элиту Зеленскому поменяли, но создать своей команды единомышленников не позволили. В его команде оказались люди только с прозападными взглядами, отстаивающие интересы различных групп влияния, но абсолютно не готовые и не способные к руководству государством. Он не смог и ему не позволили создать подчиненную себе вертикаль власти, особенно в среде силовиков.



«Смотрящим» над Зеленским американцы поставили русофоба Авакова, который одной рукой запугивает президента радикалами и возможностью организации ими переворота, а другой сдерживает их и не допускает до серьезных действий, способных угрожать режиму Зеленского. Пока он нужен американцам на своем посту, они не допустят его смещения.



Трусливая политика Зеленского

По причине страха Зеленского перед радикалами он не решился обуздать и зачистить их и позволил им вести разнузданную нацистскую пропаганду против прекращения войны на Донбассе, устраивать провокации на линии соприкосновения, публично оскорблять и даже угрожать жизни президента. Не поддерживая интересы большинства, он заигрывает и идет на уступки этому ничтожному меньшинству и реализует на государственном уровне их волю во вред большинству общества.



Новый президент так и не проявил бойцовских качеств, необходимых на этом посту, он не в силах изменить курс развития государства, поскольку внешние и внутренние силы влияния не позволят ему это сделать. Власть Зеленского неимоверно слаба и не отвечает существующим запросам общества. Он стал публичной игрушкой в руках американцев и олигархов и сам ничего не решает.



Под стать Зеленскому и украинское общество, под воздействием массированной пропаганды при Порошенко оно в значительной степени радикализировалось и не готово к примирению. Большинство рассматривает прекращение войны через военную или политическую победу на Донбассе , что даже теоретически невозможно. С такой радикализацией общества достичь взаимопонимания и прекратить противостояние практически невозможно.



За время правления Зеленского ничего не изменилось, война в угоду американцам продолжается, вопрос интеграции Донбасса загнан далеко в угол и перспективы его решения не просматриваются, радикалы продолжают владеть улицей, а взаимоотношения с Россией так и не наладились. Все действия Зеленского говорят о том, что сильным президентом он уже не станет, и судьба его незавидная. Как только он перестанет устраивать США и олигархов, его быстро заменят на другую марионетку.



Украину загнали в тупик

Сейчас вторая по значимости фигура на Украине — американский финансовый магнат Сорос, под его давлением проталкивается закон о продаже земли на Украине в интересах западных корпораций и запущен механизм финансовой пирамиды с украинскими ОВГЗ. При сказочно укрепившейся гривне в ближайшее время она будет обрушена, и Украину ждет невиданный финансовый кризис, а гениальный мошенник Сарос заработает свои очередные десятки миллиардов долларов.



Попытка команды Зеленского принять в «турборежиме» закон о продаже земли и завезти на Украину западные капиталы потерпела крах. Оппозиционные Зеленскому силы всех мастей объединились, организовали и проплатили «народные» протесты, чем напугали властную команду, и окончательное решение по закону она перенесла на февраль.







Парижский саммит ничему Зеленского не научил, он упорно продолжает наступать на грабли Порошенко и пытается продолжить его политику. После саммита ситуация с Донбассом зашла в тупик, стало понятно, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения и не желает включать его в свой состав, поскольку это может привести к процессам дезинтеграции государства. Главным выгодополучателем от войны на Донбассе являются США, под контролем которых находится вся правящая элита Украины, и это значит, что конфликт будет продолжаться.



В такой Украине, где прославляют нацизм и на улицах безнаказанно действуют банды радикалов, где уничтожают свою собственную историю и запрещают общаться на родном языке, Донбассу явно не место. Все это говорит о том, что в сегодняшней Украине нет никаких условий и возможностей прекратить военный конфликт, и в краткосрочной перспективе он будет продолжаться.



Для прекращения деградации Украины и войны на Донбассе государство и общество должны быть переформатированы и стать другими. Необходима переоценка порочного пути и стратегии развития Украины. Стране нужны сильная государственная власть и не компрадорская, а патриотическая элита, способная отстаивать национальные интересы. Основы нацистского режима должны быть уничтожены, а общество должно усвоить, что путем насилия одной части населения над другой мира в стране никогда не установить. Украинское общество с начала 2019 года пребывало в ожидании перемен. Пять лет правления Порошенко вызвало стойкое неприятие навязанных им методов решения наболевших проблем, на выборах от него с облегчением избавились и ждали перемен от нового президента. Зеленский пришел к власти на волне невиданной ранее поддержки населения в надежде установления мира и улучшения условий жизни.Общественные ожидания не оправдались, все в очередной раз были обмануты. Война не закончилась, а экономическая ситуация стала еще хуже. Проведенный в Париже саммит нормандской четверки только подтвердил неизменность заданного режимом Порошенко курса Украины. Естественно, встают вопросы, почему уже в который раз при изменении правящей команды курс государства не меняется и оно продолжает дальше деградировать.Это объясняется как внутренними, так и внешними причинами. Украина не является самостоятельным субъектом международных отношений и находится под жестким управлением США, которые рассматривают ее только как механизм реализации своих интересов в мире и давления на своего основного геополитического противника Россию. Внутри Украины власть давно уже находится и под контролем местных олигархов, которые совместно с американцами используют ее в своих интересах.Ни одна власть на Украине не являлась и не является самостоятельной и действует в рамках коридора возможностей, заданных американцами, их совершенно не интересует судьба народа Украины и будущее этого государства. Поэтому все действия украинской власти рассматриваются ими только с точки зрения соответствия или несоответствия их интересам, не является исключением и Зеленский, взошедший на престол с помощью американцев и олигархов.При кажущейся абсолютной власти Зеленского реальной власти он не получил и, похоже, уже не получит. Он оказался в положении короля, который царствует, но не правит. Став президентом на зашкаливающем антирейтинге Порошенко и невиданной ранее поддержке общества, он не смог конвертировать общественную поддержку в накопление ресурсов и создание механизмов для усиления своей власти и реализации возлагаемых на него надежд. Если бы он даже и захотел пойти таким путем, ему бы вряд ли это позволили.Команду Зеленскому подобрали американцы и олигархи, позволили распустить парламент, создать конституционное большинство и сформировать все ветви власти, формально подчиненные ему. Всю правящую элиту Зеленскому поменяли, но создать своей команды единомышленников не позволили. В его команде оказались люди только с прозападными взглядами, отстаивающие интересы различных групп влияния, но абсолютно не готовые и не способные к руководству государством. Он не смог и ему не позволили создать подчиненную себе вертикаль власти, особенно в среде силовиков.«Смотрящим» над Зеленским американцы поставили русофоба Авакова, который одной рукой запугивает президента радикалами и возможностью организации ими переворота, а другой сдерживает их и не допускает до серьезных действий, способных угрожать режиму Зеленского. Пока он нужен американцам на своем посту, они не допустят его смещения.По причине страха Зеленского перед радикалами он не решился обуздать и зачистить их и позволил им вести разнузданную нацистскую пропаганду против прекращения войны на Донбассе, устраивать провокации на линии соприкосновения, публично оскорблять и даже угрожать жизни президента. Не поддерживая интересы большинства, он заигрывает и идет на уступки этому ничтожному меньшинству и реализует на государственном уровне их волю во вред большинству общества.Новый президент так и не проявил бойцовских качеств, необходимых на этом посту, он не в силах изменить курс развития государства, поскольку внешние и внутренние силы влияния не позволят ему это сделать. Власть Зеленского неимоверно слаба и не отвечает существующим запросам общества. Он стал публичной игрушкой в руках американцев и олигархов и сам ничего не решает.Под стать Зеленскому и украинское общество, под воздействием массированной пропаганды при Порошенко оно в значительной степени радикализировалось и не готово к примирению. Большинство рассматривает прекращение войны через военную или политическую победу на Донбассе , что даже теоретически невозможно. С такой радикализацией общества достичь взаимопонимания и прекратить противостояние практически невозможно.За время правления Зеленского ничего не изменилось, война в угоду американцам продолжается, вопрос интеграции Донбасса загнан далеко в угол и перспективы его решения не просматриваются, радикалы продолжают владеть улицей, а взаимоотношения с Россией так и не наладились. Все действия Зеленского говорят о том, что сильным президентом он уже не станет, и судьба его незавидная. Как только он перестанет устраивать США и олигархов, его быстро заменят на другую марионетку.Сейчас вторая по значимости фигура на Украине — американский финансовый магнат Сорос, под его давлением проталкивается закон о продаже земли на Украине в интересах западных корпораций и запущен механизм финансовой пирамиды с украинскими ОВГЗ. При сказочно укрепившейся гривне в ближайшее время она будет обрушена, и Украину ждет невиданный финансовый кризис, а гениальный мошенник Сарос заработает свои очередные десятки миллиардов долларов.Попытка команды Зеленского принять в «турборежиме» закон о продаже земли и завезти на Украину западные капиталы потерпела крах. Оппозиционные Зеленскому силы всех мастей объединились, организовали и проплатили «народные» протесты, чем напугали властную команду, и окончательное решение по закону она перенесла на февраль.Парижский саммит ничему Зеленского не научил, он упорно продолжает наступать на грабли Порошенко и пытается продолжить его политику. После саммита ситуация с Донбассом зашла в тупик, стало понятно, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения и не желает включать его в свой состав, поскольку это может привести к процессам дезинтеграции государства. Главным выгодополучателем от войны на Донбассе являются США, под контролем которых находится вся правящая элита Украины, и это значит, что конфликт будет продолжаться.В такой Украине, где прославляют нацизм и на улицах безнаказанно действуют банды радикалов, где уничтожают свою собственную историю и запрещают общаться на родном языке, Донбассу явно не место. Все это говорит о том, что в сегодняшней Украине нет никаких условий и возможностей прекратить военный конфликт, и в краткосрочной перспективе он будет продолжаться.Для прекращения деградации Украины и войны на Донбассе государство и общество должны быть переформатированы и стать другими. Необходима переоценка порочного пути и стратегии развития Украины. Стране нужны сильная государственная власть и не компрадорская, а патриотическая элита, способная отстаивать национальные интересы. Основы нацистского режима должны быть уничтожены, а общество должно усвоить, что путем насилия одной части населения над другой мира в стране никогда не установить. Юрий Апухтин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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