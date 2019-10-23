Стабильность в огне. Почему взбунтовалась Чили? • 143 • Аналитика Витрина успеха на краю мира

Кажется, уж чем-чем, а протестами нас не удивить. Даже недавние «братья», резко вдруг ставшие небратьями, своими протестами с требованием сменить одних воров на других, ещё более наглых, вызывали скорее недоумение и легкую брезгливость, нежели удивление. И если что у наблюдательного человека и вызывает легкий шок и недоумение, так это география протестов да поводы, по которым они могут вспыхнуть.









Вот и сейчас, наблюдая за происходящим в Чили, невольно задумываешься о том, что «бомбануть» может абсолютно везде, и точно никто не в силах предсказать, от чего именно сдетонирует накопившаяся критическая масса народного недовольства. А ещё у нас есть шикарный повод отметить некоторые случайные совпадения между Чили и одной большой северной страной, которая по праву гордится своей многолетней стабильностью, но уже не один год подтачивается изнутри разного рода вредителями.



О самих протестах в Сантьяго и его окрестностях поговорим чуть позже. Пока же немного о «контексте», который поможет нам чуть полнее понимать происходящее.



Довольно долгое время Чили считалась одной из самых благополучных стран Латинской Америки. Её приводили в пример разного рода неразумным аборигенам по всему миру – видите, дескать, как хорошо живут те, кто слушается МВФ и выполняет его рекомендации? Стабильность этой страны поражала даже на фоне относительно (по латиноамериканским меркам) благополучных Аргентины и Бразилии, а уж на фоне какой-нибудь Колумбии или Венесуэлы казалась просто фантастической. Вообще, Чили считалась едва ли не островком благополучной Европы в море латиноамериканского хаоса, и ещё недавно никто и предположить не мог, что из-за повышения стоимости проезда в метро на 4 рубля в стране вспыхнут волнения, итогом которых на данный момент являются пятнадцать погибших, сотни раненых и тысячи задержанных.



Разумеется, сейчас появилось множество экспертов, глубокомысленно заявляющих, что все очевидно и все давно к тому шло. Но как-то все это сомнительно, согласитесь? Предпосылок ведь, кроме самих чилийцев, не видел никто. А они между тем все-таки были…



Вообще ни на что не намекаю!

Прежде всего нужно отметить, что Чили является типичным государством третьего мира с точки зрения распределения доходов. Там достаточно богатых, хватает «среднего класса», но сохранилась и очевидная бедность, самая настоящая нищета. Именно она сейчас и питает уличные протесты: многим молодым люям без образования и шансов на удачное трудоустройство возможность безнаказанно пограбить магазины, рестораны и автосервисы кажется хорошей альтернативой.



Ни на что не хочу намекать, но некоторые параллели с большой северной страной прослеживаются, согласитесь?



Ещё одна внезапная параллель – сырьевая ориентированность экономики. Правда, Чили сидит не на нефтяной «игле», а на полиметаллической – экспорт меди и олова приносит львиную долю валютных поступлений в бюджет страны. Разумеется, любая нестабильность на сырьевом рынке бросает Сантьяго то в жар, то в холод. Но тут северной стране ничего объяснять не надо – знакомо до боли, сама проходит подобное с незавидной регулярностью…



Неплохо развиты в Чили сектор услуг, сельское хозяйство, виноделие, туризм. Но все это с известной поправкой на значительную удаленность страны, трудность и дороговизну экспортных поставок продукции высокого передела и высокую стоимость перелёта в Сантьяго откуда-нибудь из Европы, Японии или Китая, являющихся основными поставщиками платежеспособных туристов.







Добавим сюда рыбный промысел и добычу морепродуктов, что вполне логично при наличии береговой линии протяженностью 6435 км. Правда, все издержки большой удаленности страны от основных рынков ощущаются и тут: добывать можно гораздо больше, чем удается экспортировать по приличной цене. Собственные же потребности при численности населения примерно 18 млн. человек не так уж высоки, чтобы обеспечить спрос на всю добываемую рыбу.



В общем, латиноамериканская витрина «свободного рынка» оказалась довольно хрупкой, как это часто с витринами и случается. Проблемы были, они копились, они на протяжении многих лет вызывали глухое раздражение у местного населения, и однажды, стоило правительству сделать неосторожный шаг, эту красивую витрину разнесло вдребезги.





Заметьте, я снова ни на что не намекаю. Просто вот недавно наш премьер заявил, что в нашей экономике все нормально. И порою кажется, что ему осталось только о повышении цен на метро объявить…



А общего все-таки много…

Собственно, сами протесты в Сантьяго (и окрестностях) ничем особым не примечательны. Вероятно, вы все уже в курсе, что вспыхнули они из-за повышения цен на проезд в метро, сначала развивались в столице, а потом перекинулись и на другие регионы страны. Важной составляющей протеста стали грабежи и поджоги магазинов, предприятий сферы услуг, ресторанов. Причем львиная доля погибших – сами протестующие, оказавшиеся в подвергшихся грабежу супермаркетах и не сумевшие вовремя выбраться из них после поджога.



И все-таки нужно понимать, что с криминальной точки зрения Чили тоже далеко не худшая страна континента. Это не Колумбия с её наркомафией, не Бразилия с её насквозь криминализованными фавелами, не Перу или Боливия с их левацкими «революционерами» — нет, это вполне благополучная в плане криминальной обстановки страна. Во всяком случае, она таковой считалась до недавних событий. И заявления бонз местного МВД о том, что им противостоит криминалитет, верны лишь отчасти: многие из тех, кто сейчас участвует в грабежах, ещё недавно считались вполне законопослушными молодыми людьми.



В этом смысле Чили где-то даже более спокойное государство, чем некоторые современные европейские страны, наводненные беженцами, мигрантами и их потомками. Скорее, от Франции с её арабским и негритянским подпольем ожидаешь подобных проявлений насилия. Скорее в Париже или Марселе привычнее видеть разбитые витрины разграбленных магазинов и ресторанов, чем в некогда благочинном и спокойном Сантьяго.



А если вспомнить, что параллельно идут протесты и гражданские волнения в Каталонии и Гонконге, невольно задумаешься о том, не вышел ли из-под контроля джинн цветных революций, не начал ли он пожирать даже тех, кому изначально и не предназначался? Ведь из списка только протесты в Гонконге наверняка входят в планы Госдепа, остальные страны — союзники, пусть и не самые приоритетные. А может, сделаем неожиданный, но закономерный вывод: США ослабли настолько, что уже не в силах удержать собственное детище и сейчас могут только наблюдать за тем, как оно пытается пожрать верных американских союзников?



В общем, события в Чили действительно могут дать некоторую пищу для размышлений. И особенно жителям большой северной страны, у которой много общего с далекой латиноамериканской витриной стабильности и благополучия. Кажется, уж чем-чем, а протестами нас не удивить. Даже недавние «братья», резко вдруг ставшие небратьями, своими протестами с требованием сменить одних воров на других, ещё более наглых, вызывали скорее недоумение и легкую брезгливость, нежели удивление. И если что у наблюдательного человека и вызывает легкий шок и недоумение, так это география протестов да поводы, по которым они могут вспыхнуть.Вот и сейчас, наблюдая за происходящим в Чили, невольно задумываешься о том, что «бомбануть» может абсолютно везде, и точно никто не в силах предсказать, от чего именно сдетонирует накопившаяся критическая масса народного недовольства. А ещё у нас есть шикарный повод отметить некоторые случайные совпадения между Чили и одной большой северной страной, которая по праву гордится своей многолетней стабильностью, но уже не один год подтачивается изнутри разного рода вредителями.О самих протестах в Сантьяго и его окрестностях поговорим чуть позже. Пока же немного о «контексте», который поможет нам чуть полнее понимать происходящее.Довольно долгое время Чили считалась одной из самых благополучных стран Латинской Америки. Её приводили в пример разного рода неразумным аборигенам по всему миру – видите, дескать, как хорошо живут те, кто слушается МВФ и выполняет его рекомендации? Стабильность этой страны поражала даже на фоне относительно (по латиноамериканским меркам) благополучных Аргентины и Бразилии, а уж на фоне какой-нибудь Колумбии или Венесуэлы казалась просто фантастической. Вообще, Чили считалась едва ли не островком благополучной Европы в море латиноамериканского хаоса, и ещё недавно никто и предположить не мог, что из-за повышения стоимости проезда в метро на 4 рубля в стране вспыхнут волнения, итогом которых на данный момент являются пятнадцать погибших, сотни раненых и тысячи задержанных.Разумеется, сейчас появилось множество экспертов, глубокомысленно заявляющих, что все очевидно и все давно к тому шло. Но как-то все это сомнительно, согласитесь? Предпосылок ведь, кроме самих чилийцев, не видел никто. А они между тем все-таки были…Прежде всего нужно отметить, что Чили является типичным государством третьего мира с точки зрения распределения доходов. Там достаточно богатых, хватает «среднего класса», но сохранилась и очевидная бедность, самая настоящая нищета. Именно она сейчас и питает уличные протесты: многим молодым люям без образования и шансов на удачное трудоустройство возможность безнаказанно пограбить магазины, рестораны и автосервисы кажется хорошей альтернативой.Ни на что не хочу намекать, но некоторые параллели с большой северной страной прослеживаются, согласитесь?Ещё одна внезапная параллель – сырьевая ориентированность экономики. Правда, Чили сидит не на нефтяной «игле», а на полиметаллической – экспорт меди и олова приносит львиную долю валютных поступлений в бюджет страны. Разумеется, любая нестабильность на сырьевом рынке бросает Сантьяго то в жар, то в холод. Но тут северной стране ничего объяснять не надо – знакомо до боли, сама проходит подобное с незавидной регулярностью…Неплохо развиты в Чили сектор услуг, сельское хозяйство, виноделие, туризм. Но все это с известной поправкой на значительную удаленность страны, трудность и дороговизну экспортных поставок продукции высокого передела и высокую стоимость перелёта в Сантьяго откуда-нибудь из Европы, Японии или Китая, являющихся основными поставщиками платежеспособных туристов.Добавим сюда рыбный промысел и добычу морепродуктов, что вполне логично при наличии береговой линии протяженностью 6435 км. Правда, все издержки большой удаленности страны от основных рынков ощущаются и тут: добывать можно гораздо больше, чем удается экспортировать по приличной цене. Собственные же потребности при численности населения примерно 18 млн. человек не так уж высоки, чтобы обеспечить спрос на всю добываемую рыбу.В общем, латиноамериканская витрина «свободного рынка» оказалась довольно хрупкой, как это часто с витринами и случается. Проблемы были, они копились, они на протяжении многих лет вызывали глухое раздражение у местного населения, и однажды, стоило правительству сделать неосторожный шаг, эту красивую витрину разнесло вдребезги.Заметьте, я снова ни на что не намекаю. Просто вот недавно наш премьер заявил, что в нашей экономике все нормально. И порою кажется, что ему осталось только о повышении цен на метро объявить…Собственно, сами протесты в Сантьяго (и окрестностях) ничем особым не примечательны. Вероятно, вы все уже в курсе, что вспыхнули они из-за повышения цен на проезд в метро, сначала развивались в столице, а потом перекинулись и на другие регионы страны. Важной составляющей протеста стали грабежи и поджоги магазинов, предприятий сферы услуг, ресторанов. Причем львиная доля погибших – сами протестующие, оказавшиеся в подвергшихся грабежу супермаркетах и не сумевшие вовремя выбраться из них после поджога.И все-таки нужно понимать, что с криминальной точки зрения Чили тоже далеко не худшая страна континента. Это не Колумбия с её наркомафией, не Бразилия с её насквозь криминализованными фавелами, не Перу или Боливия с их левацкими «революционерами» — нет, это вполне благополучная в плане криминальной обстановки страна. Во всяком случае, она таковой считалась до недавних событий. И заявления бонз местного МВД о том, что им противостоит криминалитет, верны лишь отчасти: многие из тех, кто сейчас участвует в грабежах, ещё недавно считались вполне законопослушными молодыми людьми.В этом смысле Чили где-то даже более спокойное государство, чем некоторые современные европейские страны, наводненные беженцами, мигрантами и их потомками. Скорее, от Франции с её арабским и негритянским подпольем ожидаешь подобных проявлений насилия. Скорее в Париже или Марселе привычнее видеть разбитые витрины разграбленных магазинов и ресторанов, чем в некогда благочинном и спокойном Сантьяго.А если вспомнить, что параллельно идут протесты и гражданские волнения в Каталонии и Гонконге, невольно задумаешься о том, не вышел ли из-под контроля джинн цветных революций, не начал ли он пожирать даже тех, кому изначально и не предназначался? Ведь из списка только протесты в Гонконге наверняка входят в планы Госдепа, остальные страны — союзники, пусть и не самые приоритетные. А может, сделаем неожиданный, но закономерный вывод: США ослабли настолько, что уже не в силах удержать собственное детище и сейчас могут только наблюдать за тем, как оно пытается пожрать верных американских союзников?В общем, события в Чили действительно могут дать некоторую пищу для размышлений. И особенно жителям большой северной страны, у которой много общего с далекой латиноамериканской витриной стабильности и благополучия. Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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