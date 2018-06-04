Стабильность для России: что мешает сказке стать былью? • 118 • Аналитика







Накануне стабильного ежегодного шоу по приему челобитных от простого народа уже можно подвести некоторые итоги. И как раз замечательно, что именно накануне, а не после. Мы же говорим о стабильности, не так ли?





Итак, поехали.



Всего два месяца прошло, как Путин пошел на свой второй второй срок. Под флагом обещаний стабильности и прочих вкусняшек, в которые очень хотелось верить. Особенно тем, для которых президент ненавязчиво потряс ракетами и другими новыми видами оружия. Мы всех порвем, с лица земли сотрем, уря-я-я-я!



Ну, нормально, да. Собственно, те, к кому эти обещанки и показанки были направлены, ничуть не плюшевые панды, так что… Нормально, повторюсь. Ядрен батон тоже повод для уважения, хотя лично я бы предпочел несколько иной способ зарабатывания авторитета. Что подумал остальной мир, основную часть электората и не сильно волновало.



Однако на общем восприятии России это сказалось. Но на это всем, в принципе, наплевать, ибо мы от некоторых вещей только крепчаем. Просто, когда этих вещей становится много, уже не так удобно и приятно. Уже какая-то групповуха налицо.



Но главное – это вещи внутренние. Мы же внутри страны живем, не так ли?



И тут на первый взгляд выплывает Его Величество бензин. Самый интересный показатель всего происходящего в нашей стране.



Конечно, уже давно ни для кого не секрет (кроме максимально упоротых), что, что бы ни случалось с нефтью на мировом рынке, у нас топливо будет только дорожать. Это факт, это удел каждой нефтедобывающей страны, наверное. Иначе не выжить.



Бог мой, как они там в Саудовской Аравии и Катаре умудряются выживать, ведь и них, кроме нефти, нет НИЧЕГО!!!



И, тем не менее, живут как-то. И мы живем. Тоже как-то. А вот хотелось бы просто по-человечески.



Уверен, что из 700 000 челобитных, поданных Путину, изрядная часть посвящена топливной вакханалии. Ну не могут не задать вопрос, поскольку остальные составляющие нашего бытия просто еще не отреагировали почему-то. Почему – для самого загадка.



Итак, с апреля бензин в среднем подорожал на 5 рублей за литр. Газ автомобильный, кстати, тоже. В моем регионе, да и в других то же самое.



ФАС и «Роспотребнадзор» строчили гневные письма в адрес нефтяных компаний, но толку с них был ноль без палочки. «Роснефть» или «Лукойл» нагнуть – это вам не киоск на рынке, тут дело сложное.



Федерация автовладельцев России продемонстрировала верх бессилия. Вместо того, чтобы заниматься тем, чем обязана заниматься общественная организация такого плана, ФАР начала призывать автовладельцев… бойкотировать АЗС!



Но главное-то не в этом. Главное, что наше правительство, которое обязано было рыкнуть на владельцев нефтяных компаний, быстренько капитулировало.



Тут стоит напомнить, что акцизы поднимали в январе этого года. Новогодний, так сказать, подарочек от правительства. И связанный с этим очередной виток цен, поскольку все тут же подорожало, несмотря на обещанки правительства, что «повышение акцизов в 2018 году не приведет к росту цен на топливо». Ага, конечно…



Но давайте-ка вспомним, что вещал тогда глава Минфина Антон Силуанов. Господин Силуанов оценивал поступления в федеральный бюджет от акцизов в 40 миллиардов рублей. По его словам, это позволило бы дополнительно профинансировать строительство новых автомобильных дорог, инфраструктуры, в первую очередь в Крыму, Калининграде, на Дальнем Востоке.



Было? Было. Что теперь? Все, о дорогах забываем в указанных регионах?



И вот теперь решение о снижении акцизов. И даже не с 1 июля, а с 1 июня. Но тут дьявол снова в деталях.



Да, наше новое, а на самом деле старое правительство просто капитулировало перед нефтяными компаниями. Ведь НИГДЕ речь не шла о снижении цен. Да и кто поверит в такое? А акцизы… Как было сказано, «мера, способствующая прекращению дальнейшего роста цен на топливо». Болгарская чешма. Черновик из прошлого



Понимаете, в чем суть? Не снижению, никто уже не снизит (ну если только царь-батюшка не рявкнет на опричников), а прекращению ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА цен.



Разница весьма и весьма большая.



Мне интересно, как господин Путин будет отвечать на вопросы по поводу топливных цен. И как дальше правительство будет обуздывать непомерные и растущие день ото дня аппетиты друзей известного человека (Сечина и Миллера, например), очень похожего на президента России.



И как у правительства в очередной раз ничего не получится.



Проблема в том, что у россиян слишком много денег. И по примеру Украины, который постоянно перед глазами и мониторится, надо эти деньги изъять. Не важно как, через бензин и все с ним связанное (а связано все), через новые налоги и поборы (да правда, ну что там для вас 2 проц. пункта к НДС, ну мелочь же!), через перекладывание всех и вся на кошелек граждан.



Это – стабильность.



Да, это стабильный грабеж населения, но факт, что грабеж довольно стабилен.



Вопрос второй, который ну просто не получается обойти стороной. Это тотальное воровство теми, у кого есть малейший шанс на это.



Если кто не в курсе, я о миллиардах полковника Захарченко. Их было 8,5, если в рублях. И вдруг выяснилось, что 200 миллионов (3 млн. евро) вдруг куда-то испарились. Теперь понятно, что следователи рьяно проверят всех, кто был причастен к перевозке и хранению денег… и ничего не найдут. Времени сколько прошло?



И тут же прилетела весть о том, что в другом деле, бывшего губернатора Хорошавина, тоже не все гладко и ровно. У Хорошавина после ареста было обнаружено 280 млн. рублей, 6 млн. долларов, 727 тысяч евро, 388 тысяч швейцарских франков и 217 тысяч фунтов стерлингов. Сколько из этих денег пропало, в публикациях не говорится, пресс-службы, потупив глазки, делают ручками и ножками, но… Демократия — власть демагогов. Защита либералов



Короче, если сюда еще приплюсовать дагестанские события, то лозунг «попал во власть – можешь все красть» воплощается с огоньком и рвением. Ну право, вор у вора миллионы украл.



Воровство – это тоже стабильность. Причем везде и на всех уровнях. От мелкого жулика, например, зампотыла из одной из частей ЗВО, который выдавал дочку замуж и просто наводнил Воронеж ворованными сухпайками, свежими и с долгим сроком хранения, до ребят, сидящих во всяких структурах.



Так что можно с уверенностью говорить о стабильности в плане ограбления.



Но к воровству и ограблениям мы привыкли, правда? Лишь бы не было войны и было чем ответить клятым империалистам, желающим нас поработить и захватить наши ресурсы.



Хотя, вообще-то, какие они наши? Они давно не наши по Конституции.



Да, кстати, о Конституции. Тоже стабильно живем. По американской копии, завезенной еще царем Бориской. И никто ее не собирается отменять или переделывать. Всех все стабильно устраивает. Особенно тех, кому теперь принадлежат права на нефть, газ, металлы.



Тут еще одну закономерность усмотрел. Забавную.



Как наша власть начала оперировать личностями в угоду себе. Кстати, со стабильно великолепным результатом.



Выборы президента. Я этот цирк надолго запомню, потому что был действительно цирк уродов с клоунами-дегенератами. Грудинина нельзя. Плохой. Совсем плохой. Как Навальный, только еще хуже. Утопили в помоях. Грудинин все, слился, пошел дальше клубнику выращивать и все остальное.



Смотрим внимательнее, выбираем. Жириновский? Явлинский? Титов? Что, никто не нравится? Россияне, ну вы вообще… Вот, Собчак!!!



Черт, и Собчак вам не нравится? Ладно, вот вам Путин… выбирайте.



С правительством та же кухня.



Четко перед назначением из нафталина достали Кудрина. Красиво достали, почистили и даже в телеящик засунули, чего давно не было. Все напряглись, потом реально взвыли. Ах, не хотите Кудрина? Ну что же, надо прислушиваться к мнению народа. 76% активного электората все-таки… Вот вам… Медведев! А что? Ну ведь лучше Кудрина? Бывшие союзники разорвут экономику США в клочья!



Теперь все то же самое, только на уровнях пониже. Только стих вой строителей по поводу Мутко (есть знакомые в этой сфере, вот уж действительно все штаны намочили), все, можно выдыхать. Мутко пойдет в Крым. Так, Крым отфутболили, нормально, там никто не вякнет по крайней мере.



Понятно, что здесь тоже все стабильно. Надо было быть совсем уж отмороженным на голову, чтобы поверить в то, что после очередной победы Путин кардинально изменит состав правительства. И здесь тоже есть своя стабильность.



Стабильно Владимир Владимирович делает ставку на людей, которые знамениты не своими профессиональными навыками (кроме Лаврова, не его кадр), а личной преданностью президенту.



С одной стороны, это вроде как и неплохо, с другой стороны, вой из систем армии, МЧС, здравоохранения и культуры уже понемногу начинает пробиваться на всеобщее обозрение.



И рано или поздно, но настанет момент, когда всех заткнуть угрозами или обвинениями в продажности не получится, и правда наружу вылезет. Как сейчас на многих ТВ-каналах появляются отчаянные крики о помощи из сокращаемых структур МЧС.



В данных условиях стабильность действительно не более чем сказка. Которая если и станет чем-то реальным, то не былью, а неким ужастиком. А рост зарплат и доходов, снижение налогового обременения, цен и прочие удовольствия – это не про нас.



И не стоит тут кричать о том, что минимальный размер зарплаты уравняли с прожиточным минимумом. Прожиточный минимум установили люди, которые этот месячный минимум за обед отдают. И им это ни копейки не стоило, более того, это им копейки принесло. Увеличилась сумма – увеличился и выплачиваемый налог соответственно.



Наблюдая за тем, как стабильно идет обогащение некоторой части населения, начинаешь задумываться о своей неправоте. С одной стороны, допускаю, что будучи индивидуумом, «не вписавшимся в рынок», я просто зря злословлю в адрес тех, кто проголосовал в марте в составе этих 76%. Ну не могут же они все быть повально того…



С другой стороны, уверен, что динамику роста «стабильности» мы сможем видеть и дальше. Всё так рвануло с места в карьер и за 2 месяца выливается в сомнения относительно правильности выбора 76% активных электоратчиков… Совсем интересно, что будет дальше.



Тарелка супа и стакан компота. Цена бандеровских убеждений



Конечно, Путин может продемонстрировать всей России, какой он… И вернуть мановением руки топливные цены на прежний уровень: 38 вместо 43 на А-92. И на все остальное. Посмотрим, в конце концов, вот это как раз и будет показателем, кто правит в этой стране.



Пока непонятно.



Но ведь это не главное, правда? Главное – чтобы не было войны и чтобы у нас было чем дать отпор врагу. А ради этого можно смириться со многими лишениями и неудобствами. Даже при полном отсутствии врагов.



И да, кстати, специально для тех, кто сейчас начнет орать, брызгая слюной о продажности автора и прочих штучках. Перед тем как начать, ответьте мне на вопрос: вы уже зарабатываете/получаете 2700 долларов в месяц, имеете не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек и являетесь средним классом, который составляет более половины населения?



Между тем до реализации всего этого осталось полтора года…



«Дожить до 2020. Через 12 лет Россия сойдет с "нефтяной" иглы». Почитайте, полезно будет. Не "Эхо Москвы", не "Дождь". "Российская газета", рупор правительства. Материал от 18 марта 2008 года.



Но это так… Шутка. С 2008 года столько воды утекло… И премьера Путина не спросить, и президенту Медведеву в вину не поставить… Да, поговорим о стабильности. Той самой, о которой надрывались все утюги и холодильники в начале этого года. И результатом которой стало очередное избрание нашего президента.Накануне стабильного ежегодного шоу по приему челобитных от простого народа уже можно подвести некоторые итоги. И как раз замечательно, что именно накануне, а не после. Мы же говорим о стабильности, не так ли?Итак, поехали.Всего два месяца прошло, как Путин пошел на свой второй второй срок. Под флагом обещаний стабильности и прочих вкусняшек, в которые очень хотелось верить. Особенно тем, для которых президент ненавязчиво потряс ракетами и другими новыми видами оружия. Мы всех порвем, с лица земли сотрем, уря-я-я-я!Ну, нормально, да. Собственно, те, к кому эти обещанки и показанки были направлены, ничуть не плюшевые панды, так что… Нормально, повторюсь. Ядрен батон тоже повод для уважения, хотя лично я бы предпочел несколько иной способ зарабатывания авторитета. Что подумал остальной мир, основную часть электората и не сильно волновало.Однако на общем восприятии России это сказалось. Но на это всем, в принципе, наплевать, ибо мы от некоторых вещей только крепчаем. Просто, когда этих вещей становится много, уже не так удобно и приятно. Уже какая-то групповуха налицо.Но главное – это вещи внутренние. Мы же внутри страны живем, не так ли?И тут на первый взгляд выплывает Его Величество бензин. Самый интересный показатель всего происходящего в нашей стране.Конечно, уже давно ни для кого не секрет (кроме максимально упоротых), что, что бы ни случалось с нефтью на мировом рынке, у нас топливо будет только дорожать. Это факт, это удел каждой нефтедобывающей страны, наверное. Иначе не выжить.Бог мой, как они там в Саудовской Аравии и Катаре умудряются выживать, ведь и них, кроме нефти, нет НИЧЕГО!!!И, тем не менее, живут как-то. И мы живем. Тоже как-то. А вот хотелось бы просто по-человечески.Уверен, что из 700 000 челобитных, поданных Путину, изрядная часть посвящена топливной вакханалии. Ну не могут не задать вопрос, поскольку остальные составляющие нашего бытия просто еще не отреагировали почему-то. Почему – для самого загадка.Итак, с апреля бензин в среднем подорожал на 5 рублей за литр. Газ автомобильный, кстати, тоже. В моем регионе, да и в других то же самое.ФАС и «Роспотребнадзор» строчили гневные письма в адрес нефтяных компаний, но толку с них был ноль без палочки. «Роснефть» или «Лукойл» нагнуть – это вам не киоск на рынке, тут дело сложное.Федерация автовладельцев России продемонстрировала верх бессилия. Вместо того, чтобы заниматься тем, чем обязана заниматься общественная организация такого плана, ФАР начала призывать автовладельцев… бойкотировать АЗС!Но главное-то не в этом. Главное, что наше правительство, которое обязано было рыкнуть на владельцев нефтяных компаний, быстренько капитулировало.Тут стоит напомнить, что акцизы поднимали в январе этого года. Новогодний, так сказать, подарочек от правительства. И связанный с этим очередной виток цен, поскольку все тут же подорожало, несмотря на обещанки правительства, что «повышение акцизов в 2018 году не приведет к росту цен на топливо». Ага, конечно…Но давайте-ка вспомним, что вещал тогда глава Минфина Антон Силуанов. Господин Силуанов оценивал поступления в федеральный бюджет от акцизов в 40 миллиардов рублей. По его словам, это позволило бы дополнительно профинансировать строительство новых автомобильных дорог, инфраструктуры, в первую очередь в Крыму, Калининграде, на Дальнем Востоке.Было? Было. Что теперь? Все, о дорогах забываем в указанных регионах?И вот теперь решение о снижении акцизов. И даже не с 1 июля, а с 1 июня. Но тут дьявол снова в деталях.Да, наше новое, а на самом деле старое правительство просто капитулировало перед нефтяными компаниями. Ведь НИГДЕ речь не шла о снижении цен. Да и кто поверит в такое? А акцизы… Как было сказано, «мера, способствующая прекращению дальнейшего роста цен на топливо».Понимаете, в чем суть? Не снижению, никто уже не снизит (ну если только царь-батюшка не рявкнет на опричников), а прекращению ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА цен.Разница весьма и весьма большая.Мне интересно, как господин Путин будет отвечать на вопросы по поводу топливных цен. И как дальше правительство будет обуздывать непомерные и растущие день ото дня аппетиты друзей известного человека (Сечина и Миллера, например), очень похожего на президента России.И как у правительства в очередной раз ничего не получится.Проблема в том, что у россиян слишком много денег. И по примеру Украины, который постоянно перед глазами и мониторится, надо эти деньги изъять. Не важно как, через бензин и все с ним связанное (а связано все), через новые налоги и поборы (да правда, ну что там для вас 2 проц. пункта к НДС, ну мелочь же!), через перекладывание всех и вся на кошелек граждан.Это – стабильность.Да, это стабильный грабеж населения, но факт, что грабеж довольно стабилен.Вопрос второй, который ну просто не получается обойти стороной. Это тотальное воровство теми, у кого есть малейший шанс на это.Если кто не в курсе, я о миллиардах полковника Захарченко. Их было 8,5, если в рублях. И вдруг выяснилось, что 200 миллионов (3 млн. евро) вдруг куда-то испарились. Теперь понятно, что следователи рьяно проверят всех, кто был причастен к перевозке и хранению денег… и ничего не найдут. Времени сколько прошло?И тут же прилетела весть о том, что в другом деле, бывшего губернатора Хорошавина, тоже не все гладко и ровно. У Хорошавина после ареста было обнаружено 280 млн. рублей, 6 млн. долларов, 727 тысяч евро, 388 тысяч швейцарских франков и 217 тысяч фунтов стерлингов. Сколько из этих денег пропало, в публикациях не говорится, пресс-службы, потупив глазки, делают ручками и ножками, но…Короче, если сюда еще приплюсовать дагестанские события, то лозунг «попал во власть – можешь все красть» воплощается с огоньком и рвением. Ну право, вор у вора миллионы украл.Воровство – это тоже стабильность. Причем везде и на всех уровнях. От мелкого жулика, например, зампотыла из одной из частей ЗВО, который выдавал дочку замуж и просто наводнил Воронеж ворованными сухпайками, свежими и с долгим сроком хранения, до ребят, сидящих во всяких структурах.Так что можно с уверенностью говорить о стабильности в плане ограбления.Но к воровству и ограблениям мы привыкли, правда? Лишь бы не было войны и было чем ответить клятым империалистам, желающим нас поработить и захватить наши ресурсы.Хотя, вообще-то, какие они наши? Они давно не наши по Конституции.Да, кстати, о Конституции. Тоже стабильно живем. По американской копии, завезенной еще царем Бориской. И никто ее не собирается отменять или переделывать. Всех все стабильно устраивает. Особенно тех, кому теперь принадлежат права на нефть, газ, металлы.Тут еще одну закономерность усмотрел. Забавную.Как наша власть начала оперировать личностями в угоду себе. Кстати, со стабильно великолепным результатом.Выборы президента. Я этот цирк надолго запомню, потому что был действительно цирк уродов с клоунами-дегенератами. Грудинина нельзя. Плохой. Совсем плохой. Как Навальный, только еще хуже. Утопили в помоях. Грудинин все, слился, пошел дальше клубнику выращивать и все остальное.Смотрим внимательнее, выбираем. Жириновский? Явлинский? Титов? Что, никто не нравится? Россияне, ну вы вообще… Вот, Собчак!!!Черт, и Собчак вам не нравится? Ладно, вот вам Путин… выбирайте.С правительством та же кухня.Четко перед назначением из нафталина достали Кудрина. Красиво достали, почистили и даже в телеящик засунули, чего давно не было. Все напряглись, потом реально взвыли. Ах, не хотите Кудрина? Ну что же, надо прислушиваться к мнению народа. 76% активного электората все-таки… Вот вам… Медведев! А что? Ну ведь лучше Кудрина?Теперь все то же самое, только на уровнях пониже. Только стих вой строителей по поводу Мутко (есть знакомые в этой сфере, вот уж действительно все штаны намочили), все, можно выдыхать. Мутко пойдет в Крым. Так, Крым отфутболили, нормально, там никто не вякнет по крайней мере.Понятно, что здесь тоже все стабильно. Надо было быть совсем уж отмороженным на голову, чтобы поверить в то, что после очередной победы Путин кардинально изменит состав правительства. И здесь тоже есть своя стабильность.Стабильно Владимир Владимирович делает ставку на людей, которые знамениты не своими профессиональными навыками (кроме Лаврова, не его кадр), а личной преданностью президенту.С одной стороны, это вроде как и неплохо, с другой стороны, вой из систем армии, МЧС, здравоохранения и культуры уже понемногу начинает пробиваться на всеобщее обозрение.И рано или поздно, но настанет момент, когда всех заткнуть угрозами или обвинениями в продажности не получится, и правда наружу вылезет. Как сейчас на многих ТВ-каналах появляются отчаянные крики о помощи из сокращаемых структур МЧС.В данных условиях стабильность действительно не более чем сказка. Которая если и станет чем-то реальным, то не былью, а неким ужастиком. А рост зарплат и доходов, снижение налогового обременения, цен и прочие удовольствия – это не про нас.И не стоит тут кричать о том, что минимальный размер зарплаты уравняли с прожиточным минимумом. Прожиточный минимум установили люди, которые этот месячный минимум за обед отдают. И им это ни копейки не стоило, более того, это им копейки принесло. Увеличилась сумма – увеличился и выплачиваемый налог соответственно.Наблюдая за тем, как стабильно идет обогащение некоторой части населения, начинаешь задумываться о своей неправоте. С одной стороны, допускаю, что будучи индивидуумом, «не вписавшимся в рынок», я просто зря злословлю в адрес тех, кто проголосовал в марте в составе этих 76%. Ну не могут же они все быть повально того…С другой стороны, уверен, что динамику роста «стабильности» мы сможем видеть и дальше. Всё так рвануло с места в карьер и за 2 месяца выливается в сомнения относительно правильности выбора 76% активных электоратчиков… Совсем интересно, что будет дальше.Конечно, Путин может продемонстрировать всей России, какой он… И вернуть мановением руки топливные цены на прежний уровень: 38 вместо 43 на А-92. И на все остальное. Посмотрим, в конце концов, вот это как раз и будет показателем, кто правит в этой стране.Пока непонятно.Но ведь это не главное, правда? Главное – чтобы не было войны и чтобы у нас было чем дать отпор врагу. А ради этого можно смириться со многими лишениями и неудобствами. Даже при полном отсутствии врагов.И да, кстати, специально для тех, кто сейчас начнет орать, брызгая слюной о продажности автора и прочих штучках. Перед тем как начать, ответьте мне на вопрос: вы уже зарабатываете/получаете 2700 долларов в месяц, имеете не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек и являетесь средним классом, который составляет более половины населения?Между тем до реализации всего этого осталось полтора года…«Дожить до 2020. Через 12 лет Россия сойдет с "нефтяной" иглы». Почитайте, полезно будет. Не "Эхо Москвы", не "Дождь". "Российская газета", рупор правительства. Материал от 18 марта 2008 года.Но это так… Шутка. С 2008 года столько воды утекло… И премьера Путина не спросить, и президенту Медведеву в вину не поставить… Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 118 Источник Похожие новости Болгария открывает балканскую дверь. Россия, возвращайся! Пот сохраняет кровь Самое обидное и неприятное: Россия никому не диктует

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