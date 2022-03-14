«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации»: Собянин заявил об отмене масочного режима в Москве с 15 марта

В Москве с 15 марта отменяется масочный режим и ряд других антикоронавирусных мер, таких как регулярное измерение температуры сотрудников и установка перегородок на рабочих местах. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять подобное решение.

В Москве с 15 марта отменяется масочный режим, сообщил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок», — заявил Собянин.

Кроме обязательного ношения масок, отменяются обязательные антикоронавирусные меры на предприятиях и в организациях, в частности, регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах.

Собянин добавил, что в текущих условиях такие решения также поддержат московские предприниматели, столкнувшиеся с санкционным давлением.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России значительно улучшилась.

«За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций снизились ещё на 40%. Это позволяет нам наращивать объёмы оказания плановой и специализированной помощи. В ближайшее время после проведения необходимых подготовительных работ к ней вернутся около 600 коек в четырёх городских больницах», — приводит её слова ТАСС.

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По словам Раковой, впервые за последние два года роддом больницы №15 имени Филатова начнёт оказывать помощь женщинам без коронавирусной инфекции. В учреждении перепрофилируют более 150 ковидных коек.

Вместе с тем заммэра уточнила, что в больнице имени Филатова продолжат оказывать помощь беременным женщинам с COVID-19, для этого оборудованы 32 койки. Отмечается, что полная эпидемическая безопасность будет обеспечена за счёт разведения потоков пациенток, помощь им будут оказывать в разных помещениях роддома.

Наряду с этим хирургический комплекс больницы №52 возобновил плановую госпитализацию пациентов по профилям хирургия, урология и гинекология.

«В резерв будут переведены более 1,2 тыс. коек в госпиталях в павильоне №75 на ВДНХ, в конгрессно-выставочном центре «Сокольники», в ледовом дворце «Крылатское», на территории медкомплекса в Коммунарке и в московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское», который был построен с нуля за один месяц весной 2020 года», — пояснила Ракова.

Ещё три КТ-центра, которые были организованы для диагностики пациентов с COVID-19, возобновили плановый приём после проведения дезинфекции помещений и оборудования.

«Надо помнить о вакцинации»

По данным столичного оперштаба, за сутки в Москве с коронавирусом госпитализированы 169 человек. Количество новых случаев COVID-19 за 24 часа составило 957. За это же время в городе выздоровел 1061 человек.

При этом 44 пациента скончались. У всех них был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19, отметили в оперштабе.

Врач-инфекционист Николай Малышев высказал мнение, что пандемия в Москве заканчивается, вместе с тем специалист призвал продолжать вакцинацию и ревакцинацию.

«У нас сейчас идёт резкое снижение заболеваемости, но надо помнить о вакцинации, и вакцинация, и ревакцинация должны продолжаться», — цитирует Малышева РИА Новости.

Вместе с тем главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н​​​.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн полагает, что отмена требований в части ношения масок не означает, что следует полностью отказываться от этих средств защиты.