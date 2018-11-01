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«Стабильно большой интерес»: чем объясняется рекордно высокий спрос на российское оружие

01 ноября 2018, 18:09  •  56 • В России
Портфель заказов на поставку иностранным государствам различных видов российского вооружения превысил $50 млрд. Об этом сообщил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, это рекордный показатель за 18 лет существования «Рособоронэкспорта». Только в 2018 году Москва заключила контракты на сумму около $19 млрд. Россия уверенно удерживает второе место на мировом оружейном рынке. Большим спросом за рубежом пользуются средства ПВО, авиация, бронетехника, ракетные и артиллерийские комплексы, изготовленные в РФ.
 
Партия БТР в цеху Арзамасского машиностроительного завода © Сергей Мамонтов / РИА Новости
 

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил журналистам, что портфель заказов на отечественные вооружения превысил $50 млрд. По его словам, это рекордный показатель за все 18 лет существования «Рособоронэкспорта» (компания была образована 4 ноября 2000 года, входит в «Ростех»).

«Сегодня Россия уверенно держит второе место в мире по объёмам военно-технического сотрудничества. Портфель заказов «Рособоронэкспорта» превышает $50 млрд, а суммарный объём поставок за все годы превысил $150 млрд», — заявил Чемезов.

Глава «Ростеха» добавил, что отечественный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) непрерывно совершенствует образцы оружия, предлагая иностранным заказчикам продукцию, «лучшую в мире по своим характеристикам и конкурентоспособную по качеству и цене».

Как рассказал журналистам генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, с января по октябрь 2018 года Москва заключила более 1100 контрактов на $19 млрд. Топ-менеджер подчеркнул, что эта сумма почти на четверть превышает аналогичный показатель за весь 2017 год.

  • РИА Новости
  • © Ирина Калашникова

«Эта статистика говорит о том, что качество российского оружия, его подтверждённые характеристики являются определяющим фактором для наших партнёров. Несмотря на беспрецедентную конкурентную борьбу, «Рособоронэкспорт» продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке», — сообщил на пресс-конференции Михеев.

«Рособоронэкспорт» является эксклюзивным посредником в сфере экспорта и импорта всего спектра вооружений в РФ. В течение 2018 года государственная организация обеспечила поставки российского оружия более чем 40 странам мира.

«Хороший экспортный потенциал»

Как полагает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ военный эксперт Василий Кашин, «Рособоронэкспорту» удалось увеличить портфель заказов до $50 млрд благодаря успешному продвижению зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» и крупным контрактам с Китаем, Египтом, Алжиром, Индонезией, Вьетнамом и ОАЭ.

«Нынешний рост может быть вызван несколькими факторами. Помимо недавней крупной сделки с Индией, это могут быть контракты на поставку средств ПВО, авиации, различных сухопутных вооружений странам Ближнего Востока и Азии», — пояснил в беседе с RT Кашин.

В 2017 году общий портфель заказов «Рособоронэкспорта» составил $45 млрд, а объём заказов за прошлый год — $16 млрд. По информации организации, наибольшим спросом за рубежом пользуются отечественные ЗРК и боевая авиация.

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Наиболее активно «Рособоронэкспорт» продвигает зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф», 9K317M «Бук-M3» (экспортная версия — «Викинг»), 9К330 «Тор-Э2», самоходную противотанковую пушку 2С25М «Спрут-СДМ1», малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт», патрульные корабли типа «Сарсар», самолёт-заправщик Ил-78МК-90А, военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А(Э).

В частности, как сообщил в июле вице-премьер Юрий Борисов, оснащённые «Калибрами» корветы проекта 22800 могут быть поставлены во Вьетнам, Китай, Индию и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. «Хороший экспортный потенциал» российских кораблей он объяснил приемлемой ценой и мощным ракетным вооружением.

По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия удерживает второе место в рейтинге мировых лидеров по продаже оружия. Опираясь на анализ данных за 2013—2017 годы, эксперты организации подсчитали, что доля РФ в глобальном экспорте составила 22%. Первую строчку по-прежнему удерживают США с показателем 34%.

Из мартовского отчёта SIPRI следует, что Москва осуществила поставку вооружения в 47 государств. Странам Азии и Океании было продано 66% оружия, Африки — 13%, государствам Ближнего Востока — 11%, Европы — 6,2%, Южной и Северной Америки — 4,2%. Крупнейшими покупателями стали Индия (35%), Китай (12%) и Вьетнам (10%).

  • С-400 на полигоне в Астраханской области
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

От «Триумфа» до автомата

 

Самые крупные контракты за последние пять лет были заключены на поставку С-400. В 2015 году РФ подписала договор с Китаем. По информации СМИ, Пекин должен получить шесть дивизионов комплексов «Триумф» за $3 млрд. В 2017 году уникальный российский ЗРК приобрела в кредит Турция. Анкара получит четыре дивизиона С-400 за $2,5 млрд.

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Желание купить С-400 изъявили Саудовская Аравия, Катар, Марокко и Белоруссия. Как сообщил ранее бывший помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин, на С-400 существует «реальная очередь».

Третьим покупателем «Триумфа» стала Индия. Контракт на поставку пяти полковых комплектов (десять дивизионов) стоимостью более $5 млрд был заключён 5 октября 2018 года во время визита в Нью-Дели президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились о том, что все расчёты будут производиться в рублях.

В ноябре 2015 года Москва и Пекин договорились о поставке 24 многоцелевых сверхманёвренных истребителей Су-35. Стоимость сделки составляет $2,5 млрд. На текущий момент КНР получила 14 машин, остальные планируется передать до конца 2018 года. Ещё один контракт на покупку Су-35 был заключён с Индонезий. Джакарте поставят 12 истребителей за $1,1 млрд.

Помимо этого, серию крупных контрактов «Рособоронэкспорт» заключил с Египтом. Москва должна передать арабской республике ЗРК С-300ВМ и «Тор-М1», истребители МиГ-29 М/М2, вертолёты Ми-35, Ми-28, Ми-25, Ка-25, Ка-52К. Также Каиру поставят противокорабельные береговые системы, противотанковые комплексы «Корнет» и лёгкое вооружение.

С середины 2000-х годов крупным покупателем российского оружия на Ближнем Востоке остаётся Алжир. Граничащая с неспокойной Ливией страна закупила танки Т-90СА, оперативно-тактические комплексы «Искандер-Э», истребители Су-30МК, ЗРК С-300 и «Панцирь-С1».  

Растёт присутствие РФ на вьетнамском рынке. Туда Россия поставляет самолёты Су-30МК, сторожевые корабли проекта «Гепард-3.9», танки Т-90, различные виды бронетехники, стрелкового оружия. Общая сумма контрактов с Вьетнамом превышает $4,5 млрд.

  • Истребители Су-35 и Су-30 во время учебного полёта
  • © Пресс-служба Минобороны РФ
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Как неоднократно подчеркивали в «Ростехе» и «Рособоронэкспорте», Россия не несёт убытков из-за санкционной политики США и не срывает сроки выполнения заказов.

В то же время, как отмечает Александр Михеев, ограничительные меры создают «некомфортное состояние».

Василий Кашин считает, что санкции вряд ли окажут негативное влияние на экспортный потенциал РФ в сфере военной техники. По его мнению, российское оружие продолжит пользоваться большим спросом у нынешних покупателей в силу оптимального соотношения цены и качества. Он не исключает, что в будущем Россия будет широко использовать механизмы расчётов в национальной валюте.

«Заключённый с Индией контракт в рублях демонстрирует, что без доллара можно обойтись. Конечно, санкции создают определённые транзакционные трудности, однако здесь всё зависит от воли государств. Не думаю, что в ближайшие годы стоит ожидать взрывного роста продаж или, наоборот, падения. Но интерес к российскому оружию останется стабильно большим, и оно продолжит пользоваться популярностью в Азии и на Ближнем Востоке», — резюмировал Кашин.

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