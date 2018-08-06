Стабильная связь с материком: как открытие моста через Керченский пролив повлияло на туристический сезон в Крыму

Крымский мост продолжает устанавливать новые рекорды. 5 августа по нему за сутки проехало почти 32,5 тыс. автомобилей. Всего же со дня открытия 16 мая мост в обе стороны пересекло более 1,584 млн транспортных средств. По словам экспертов, существенный рост туристического потока в Крым в 2018 году связан как с запуском движения по автомобильному мосту, так и с медийной составляющей этого проекта. При этом в правительстве Крыма отметили важность открытия моста, который прежде всего обеспечил жителям полуострова стабильную и устойчивую логистическую связь с материковой Россией.

В минувшее воскресенье, 5 августа, на Крымском мосту был зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика. За сутки по нему в обе стороны проехали 32406 транспортных средств, из них более 19 тыс. машин — в сторону полуострова. Такие данные сообщили RT в информационном центре «Крымский мост».

Предыдущий рекорд интенсивности дорожного движения продержался ровно три недели. В воскресенье, 15 июля, транспортный переход за сутки преодолели 31511 автомобилей.

«Среднесуточная интенсивность движения на новой автодороге по Крымскому мосту с начала августа превысила 28 тыс. транспортных средств, что почти на 15% выше среднесуточного трафика июля», — отметили в инфоцентре.

Там сообщили, что всего с момента открытия движения 16 мая 2018 года по мосту через Керченский пролив в обе стороны проехали более 1,584 млн транспортных средств.

Это на 20% больше, чем Керченская паромная переправа перевезла легковых автомобилей и автобусов за весь 2017 год.

32 406 машин в сутки - мой новый рекорд! Воскресенье прошло не зря :) #крымскиймостpic.twitter.com/S11ora9YJ9 — Крымский мост (@Krymsky_bridge) 6 августа 2018 г.

Напомним, за первые же 12 часов с момента открытия моста 16 мая был побит абсолютный суточный рекорд транспортного сообщения между полуостровом и материковой Россией. Тогда через Крымский мост прошло почти 14 тыс. транспортных средств, в то время как абсолютный рекорд Керченской паромной переправы, показанный в августе 2017 года, составил около 13 тыс. автомобилей в сутки.

При этом за первые сутки работы моста через Крымский мост проехали более 20,5 тыс. транспортных средств. К первому июня этот показатель вырос до 212,7 тыс. машин (из них почти 1,6 тыс. рейсовых и заказных автобусов).

Специалисты отмечают практически одинаковую интенсивность движения как в сторону полуострова, так и в сторону Тамани, что особо подчёркивает важность новой транспортной артерии для жителей обоих берегов.

Рубеж в полмиллиона транспортных средств, преодолевших мост в обе стороны, был пройден за 35 суток — Керченский пролив пересекли более 508 тыс. машин. Миллионная отметка пала 15 июля, когда с момента открытия новой дороги по ней проехали более 1,027 млн автомобилей.

Причём в инфоцентре «Крымский мост» отметили, что в июле среднесуточная интенсивность движения выросла почти на 40% по сравнению с предыдущим месяцем.

Удобство, прогнозируемость и медийность

По словам руководителя комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Ильи Уманского, в 2018 году явно наблюдается рост туристического потока в Крым, связанный в том числе и с открытием моста через Керченский пролив.

«У нас значительное число туристов (можно говорить о том, что это почти половина трафика, треть — точно) отправляются на отдых внутри нашей страны, используя автомобильный транспорт», — рассказал Уманский.

Собеседник RT отметил, что причина этого, в первую очередь, кроется в высокой стоимости авиационной и железнодорожной перевозки, поэтому многим семьям зачастую гораздо выгоднее отправиться в путешествие на своём транспорте. Кроме того, автомобиль даёт больше мобильности и свободы формирования отдыха. Поэтому открытие моста подстегнуло интерес к крымскому направлению.

«Более того, медийная составляющая соединения полуострова с материком и открытия Крымского моста привела к тому, что мы сейчас фиксируем огромный интерес отдыхающих людей в Анапе или в Геленджике, по соседству, просто приехать на экскурсию на Крымский мост. Все хотят по нему проехать», — заявил Уманский.

При этом, по словам эксперта, помимо весомого внутреннего фактора, есть ещё и внешний, поскольку в 2017 году фиксировался определённый спад на российских курортах по сравнению с 2016-м. Это было обусловлено закрытой для туризма Турцией, которая после восстановления въездного режима сделала «всё возможное и невозможное», чтобы вернуть российских туристов. Однако в 2018 году наблюдается корректировка и восстановление турпотока на Крымский полуостров: «Можно ожидать, что в этом году мы получим высокую загрузку Крыма».

Также глава комитета АТОР отметил, что введение в строй моста улучшит туристическую ситуацию в межсезонье, поскольку он создаёт прогнозируемость переезда через Керченский пролив. Ведь в предыдущие годы паромная переправа время от времени приостанавливала работу из-за неблагоприятных погодных условий.

«Поездки в межсезонье — это зачастую поездки короткие: на выходные, праздники, и надо своевременно вернуться. Поэтому именно прогнозируемость переезда через пролив — это важный аспект, который, конечно, повлияет на рост интереса», — подытожил эксперт.

Отметила приток туристов в Крым и вице-премьер России Ольга Голодец. По её словам, которые приводит РИА Новости, за семь месяцев 2018 года этот показатель вырос уже больше чем на четверть по сравнению с аналогичный период прошлого года.

«Поток туристов растёт день ото дня. С момента открытия Крымского моста через него проехало уже 1,5 миллиона туристов, и за 7 месяцев мы видим приток туристический на крымскую землю на 26%», — заявила Голодец.

«Думаю, побьём четвертьвековой рекорд»

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк отметил, что, помимо фактора запуска движения по Крымскому мосту, на рост турпотока повлияли также открытие нового терминала Симферопольского аэропорта («одного из самых мощных в России») и внушительная медийная кампания.

«Всё это дало прирост 25% по сравнению с прошлым годом. И каждый из этих моментов сыграл очень важную роль, в том числе и Крымский мост, который стал ещё одним пунктом продвижения. По всем запросам порядка 90% жителей России хочет лично по нему проехаться», — рассказал Черняк RT.

«Думаю, в году мы побьём четвертьвековой рекорд, который был установлен несколько лет назад, когда Крым находился в составе Украины — там было больше 6 млн. Думаю, до конца года, если такими темпами будет идти, мы этот рекорд побьём», — добавил эксперт.

В конце июля министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко заявил, что с января по 25 июля 2018 года полуостров посетили 3,281 млн туристов. По его словам, средняя заполняемость санаторно-курортных и гостиничных комплексов приближается к 80%, причём в ряде курортных районов, таких, как Большая Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия и Черноморский район, заполняемость мест размещения приближается к 100%.

По словам вице-премьера крымского правительства Дмитрия Полонского, для жителей полуострова главным является сам факт начала работы автомобильной части моста, а не постановка каких-то рекордов, хотя и туристический, и бизнес-поток, конечно, важны.

«Для нас самое главное, что автомобильная часть Крымского моста обеспечила стабильную, постоянную, устойчивую логистическую связь с материком. Потому что это не только туристы, но и те, кто приезжают по работе, это ещё большой оборот товаров и грузов, которые перевозятся как и из Крыма на материк, так и с материка в Крым. Вот эта устойчивая, не зависящая ни от каких, в том числе погодных, ситуаций связь является самой главной и основной для Крыма. Это удобство как для работающих, так и для отдыхающих», — рассказал RT вице-премьер.

«Эта новая, современная транспортная артерия, которая нас связала с материком, позволяет быстро и комфортно пересекать Керченский пролив и приезжать в Крым — и также спокойно и комфортно выезжать», — подчеркнул Полонский.

Добавим, что на железнодорожной части Крымского моста продолжается активное строительство. Так, в конце июля специалисты приступили к укладке рельсов над Керченским проливом. Открытие железнодорожного перехода запланировано на конец 2019 года.