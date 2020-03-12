Стабилизационный фон: российская экономика готова к турбулентности

У Центрального банка России и правительства достаточно инструментов и ресурсов, чтобы «сохранять стабильность на фоне макроэкономической неустойчивости». Об этом Владимир Путин заявил на встрече с инвесторами в Ново-Огарево. Президент подчеркнул: ключевые отрасли отечественного производства должны выйти из непростой ситуации окрепшими и готовыми к дальнейшей конкурентной борьбе.

«Стабильность на фоне неустойчивости»

На фоне выступления Владимира Путина в Госдуме 10 марта, которое удивило многих россиян, мероприятия в Ново-Огарево изначально казались не столь интригующими. Однако с учетом нынешних проблем в экономике беседа главы государства с руководителями международных инвестиционных фондов вышла не менее актуальной.

— Наша встреча планировалась до того, как начались различные, скажем так, турбулентные процессы на мировых энергетических, а вслед за ними на фондовых и валютных рынках. Тем полезнее, мне кажется, тем интереснее будет наша сегодняшняя беседа, — заявил Владимир Путин.

По словам президента, у ЦБ РФ и правительства сейчас достаточно инструментов и ресурсов, чтобы «сохранять стабильность на фоне макроэкономической неустойчивости». Владимир Путин выразил уверенность, что «Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно». По его мнению, есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства «вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе».

— Это, безусловно, должно отразиться и на всей российской экономике — отразиться позитивным образом, — подчеркнул глава государства.

В первую очередь Владимир Путин отметил важность развития высокотехнологичной сферы и перевода всей экономики на «инновационные рельсы». Президент заверил, что власти намерены создавать благоприятные условия для инвесторов, которые обеспечат безопасность вложений и минимизируют риски, связанные с деятельностью административных и правоохранительных структур.

Разговор об идеях, которые были предложены главой государства, продолжил премьер-министр Михаил Мишустин. Он добавил, что уже создана правительственная комиссия по повышению экономической устойчивости, а 12 марта кабмин планирует рассмотреть законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который гарантирует безопасность инвестиций в нашей стране.

— Уверен, что те меры, которые в том числе будут описаны в законопроекте, помогут снизить риски для инвесторов, позволят им сформировать более длительные бизнес-планы и в целом укрепить интерес к работе в России, — отметил глава правительства.

Серьезным ударом для мировой экономики стало распространение коронавируса. Согласно прогнозам ООН, глобальные потери, связанные со вспышкой COVID-19, могут составить в текущем году около $2 трлн. На фоне эпидемиологического кризиса 6 марта в Вене состоялось заседание ОПЕК. На мероприятии присутствовали и представители государств, не входящих в организацию.

Участникам встречи впервые с 2016 года не удалось договориться об условиях сделки по сокращению добычи нефти, которая перестанет действовать с 1 апреля. Отсутствие консенсуса привело к тому, что 9 марта цена североморской нефти Brent упала более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель, а цена WTI оказалась ниже $30 за баррель. Ситуация повлияла на международные валютные рынки и привела к взлету курсов доллара и евро.

— Россия — страна, экономика которой пока в значительной степени зависима от энергоносителей. Это не только нефть, но и природный газ. Спрос на газ хоть и уменьшился в связи с теплой зимой, но все равно достаточно высок. Поэтому американцы прикладывают максимум усилий, чтобы любыми способами выкрутить руки западным компаниям, связанным со строительством «Северного потока – 2», — заявил «Известиям» эксперт РИСИ Аждар Куртов.

При этом последние статистические данные демонстрируют: в Китае ситуация вокруг коронавируса уже стабилизируется.

— А значит, скоро возобновит работу промышленность КНР, остановленная на период карантина. Вырастет спрос на энергоносители, включая нефть. И это повлечет увеличение цены на этот продукт, — уверен эксперт.

Пропаганда предпринимательства

После выступления первых лиц слово перешло к предпринимателям. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о создании инфраструктурного инвестфонда объемом до 600 млрд рублей, который позволит реализовывать низкорентабельные проекты. Планируется и запуск ряда фондов совместно с крупными госкомпаниями, включая «Транснефть», добавил Кирилл Дмитриев.

Основатель RTP Global Леонид Богуславский рассказал президенту о важности массового технологического предпринимательства и инноваций в высоких технологиях.

— Необходима сильная пропаганда предпринимательства. Надо пропагандировать россиян, которые добились успеха самостоятельно, — это очень важно, это крутые истории, — обратился он к президенту.

Леонид Богуславский призвал проектно усилить господдержку высоких технологий в таких секторах, как искусственный интеллект, индустриальные и цифровые технологии, роботы и новые материалы. Для убедительности предприниматель рассказал о событии 2017 года, которое произошло в Китае.

— Программа искусственного интеллекта AlphaGo обыграла чемпиона мира по игре в Go — это очень сложная игра, 2,5 тыс. лет этой игре. Когда это произошло, программа выиграла шесть партий подряд, то буквально в течение нескольких недель Госсовет Китая принял программу и развернул серию национальных проектов, которые привели к тому, что в Китае объем инвестиций в искусственный интеллект — $130 млрд, — пояснил он.

Кроме того, бизнесмен предложил создать несколько инновационных центров высоких технологий в Санкт-Петербурге, Сибири и на Дальнем Востоке. В них, считает он, должен действовать особый режим в части налогов и приема на работу иностранных специалистов. Вокруг этих центров необходимо развивать образовательные экосистемы от начальных до бизнес-школ. Также предприниматель выступил за создание исследовательских лабораторий в российской армии, где способные новобранцы смогут проходить службу, занимаясь высокими технологиями.

— И Дальний Восток нужен, и Сибирь нужно обязательно, и европейская часть. Согласен полностью. Спасибо. Я некоторые вещи отметил, — отреагировал Владимир Путин.

Об обеспечении темпов потребления инноваций на встрече говорил управляющий партнер компании Almaz Capital Partners Александр Галицкий. По его словам, «стимулирование потребления продуктов, созданных российскими компаниями, равно как и приобретение этих компаний российскими стратегами и госкорпорациями, — это одна из основ развития венчурной индустрии и предпринимательства в России».

Во время беседы обсуждалась и проблема регулирования. Так, гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож обратил внимание на то, что в США беспилотным автомобилям разрешено передвигаться по обычным городам, а в России — до сих пор нет.

— Мы не можем, регулирование не позволяет, — посетовал предприниматель. — Мы едем в Америку: ездим в Лас-Вегасе, Детройте. Мы сейчас договорились с Казахстаном. Надо сделать, чтобы это было здесь, потому что опережающее технологическое регулирование является таким же конкурентным преимуществом, как сама технология.

«Чтобы работал ритмично»

В этот же день у Владимира Путина состоялась встреча с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, который был назначен на эту должность с 1 января текущего года.

— Очень рад вас видеть в этом новом качестве. Вы человек опытный. Надеюсь, весь свой опыт используете на то, чтобы секретариат ОДКБ работал ритмично, чтобы все планы, которые были выстроены еще в предыдущее время, реализовывались. Имею в виду и слаживание наших коллективных сил, и работу по важнейшим направлениям — борьбы с терроризмом, наркоугрозы и так далее, — заявил Владимир Путин.

Станислав Зась отметил, что Россия не только играет ключевую роль в организации, но и председательствует в ОДКБ в текущем году.

— Два с половиной месяца я уже в должности. Скажем так, откровенно, что никакого сожаления, растерянности нет, всё нормально. Есть четкое понимание, что нужно делать, — подытожил генеральный секретарь ОДКБ.

На встрече обсуждался вопрос обеспечения безопасности на праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы.

Организация Договора о коллективной безопасности объединяет Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. Главные задачи ОДКБ — укрепление мира, международной и региональной безопасности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.