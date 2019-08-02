«Стабилизации не предвидится»: к чему может привести возможное сокращение военного контингента США в Афганистане

Вашингтон готов вывести из Афганистана несколько тысяч военнослужащих, сократив численность контингента с 14 тыс. до 9 тыс. человек, если движение «Талибан»* пойдёт на уступки, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в официальных кругах. Госсекретарь Майк Помпео накануне также говорил о возможности сокращения американского контингента. Эксперты отмечают, что ситуация в регионе остаётся крайне напряжённой. По оценкам политологов, ни вывод войск, ни «мирное» соглашение существенно не повлияют на обстановку в Афганистане, поскольку талибы не оставят попыток захватить власть.

Белый дом планирует сократить американский военный контингент в Афганистане с 14 тыс. до 8—9 тыс. военнослужащих в качестве уступки движению «Талибан», если его руководители согласятся начать прямые переговоры с официальным Кабулом. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщило издание The Washington Post. Кроме того, по условиям Вашингтона, талибы должны разорвать любые связи с «Аль-Каидой»** и прекратить огонь.

По информации издания, этот план был выработан по результатам переговоров между лидерами «Талибана» и спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, продолжавшихся на протяжении последних месяцев. Как пишет газета, соглашение может быть достигнуто уже осенью. При этом представитель «Талибана» Забиулла Моджахед отказался прокомментировать возможность подобной сделки.

О том, что Белый дом собирается сократить военный контингент в Афганистане, накануне заявил и госсекретарь США Майк Помпео. Глава Госдепа сообщил, что уменьшить численность американских военных в Афганистане распорядился Дональд Трамп.

«Закончить бесконечную войну. Снизить интенсивность. Сократить контингент. Пусть это будем не мы», — заявил Помпео на заседании Экономического клуба в Вашингтоне.

По словам госсекретаря, вывод части войск обусловлен не просто желанием Трампа, но объективными предпосылками, так как потребность региона в военном присутствии США снизилась.

Залмай Халилзад

Reuters

© Omar Sobhani

В свою очередь, как утверждают источники The Washington Post, есть вероятность, что «Талибан» может отказаться разорвать связи с «Аль-Каидой» или выступить против «Исламского государства»***.

«Тем не менее власти могут согласиться на частичный вывод войск [из Афганистана], который откроет возможности для дальнейших переговоров и поспособствует продолжению контртеррористической операции даже в условиях политически недостижимого статус-кво», — отмечается в статье.

Сейчас на повестке дня четыре вопроса: возможность политического диалога внутри Афганистана, гарантии в сфере борьбы с терроризмом, вывод войск и введение всеобъемлющего режима прекращения огня. Как заявлял ранее Халилзад, сторонам удалось достичь договорённостей по вопросам борьбы с терроризмом и вывода контингента. Однако сделка может быть заключена только после того, как стороны придут к соглашению по всем пунктам.

Как отметила в беседе с RT эксперт Центра современного изучения Афганистана Наталия Ханова, точные данные о текущей численности американского контингента в Афганистане не публикуются в открытых источниках, поэтому говорить о том, насколько именно он может сократиться, сложно.

Политолог Андрей Серенко в беседе с RT не исключил, что, помимо публичного диалога, стороны ведут закулисные переговоры, в которых, помимо талибов и США, может участвовать пакистанская сторона.

«Самооправдание за неудачи»

Напомним, что Дональд Трамп также заявлял о необходимости отозвать часть военных из Афганистана.

«Афганистан нельзя решить военным способом… Мы надеемся, что в ближайшие дни мы сможем призвать «Талибан» к переговорам».

Переговоры между американской стороной и талибами идут уже несколько месяцев. Причём талибы отказываются вести диалог с официальными властями Афганистана до того, как будут достигнуты принципиальные договорённости с Вашингтоном, так как считают афганское правительство зависимым от Соединённых Штатов.

При этом ситуация в регионе остаётся напряжённой. Накануне в Афганистане погибли двое американских военнослужащих. Об этом сообщило командование операции «Решительная поддержка», не уточнив детали инцидента.

Афганские талибы

AFP

© JAVED TANVEER

С начала военной операции США в Афганистане в общей сложности погибли 2,4 тыс. американских военнослужащих, ещё 20 тыс. получили ранения — такую статистику приводит The Washington Post со ссылкой на Пентагон.

Не прекращаются и атаки на гражданское население: в начале июля в результате взрыва в афганском городе Ганзи пострадали 179 человек, большинство из них — женщины и дети. Ответственность за теракт взяло на себя движение «Талибан».

По мнению Наталии Хановой, экстремисты продолжают вести террористическую деятельность для того, чтобы продемонстрировать свою способность вести переговоры с позиции силы.

«Они действительно видят, что, несмотря на угрозы и теракты, им никто адекватно не противодействует, а переговоры продолжаются», — отметила Ханова в беседе с RT.

Похожей точки зрения придерживается и Андрей Серенко. По его словам, талибы наращивают активность, потому что воспринимают готовность США к переговорам как слабость.

«Талибан» эти переговоры трактует как победу и использует все способы, чтобы продемонстрировать, что США идут на диалог не по собственной воле, а под давлением», — пояснил эксперт.

Напомним, в прошлом месяце Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон мог бы завершить афганскую кампанию в свою пользу всего за неделю, но власти США не идут на это, чтобы избежать многочисленных жертв среди мирного населения.

«Если бы мы хотели вести войну в Афганистане и выиграть её, я мог бы выиграть её за неделю. Просто я не хочу убивать 10 млн человек», — заявил Трамп перед началом переговоров с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

Поэтому американская сторона отдаёт предпочтение дипломатическим путям разрешения конфликта, добавил Трамп, призвав Исламабад поддержать в этом Соединённые Штаты.

«Заявление Трампа можно трактовать как самооправдание за неудачи, — считает Наталия Ханова. — Это попытка, в свою очередь, представить собственную позицию как позицию силы».

При этом больше половины американцев считают, что афганская военная кампания обернулась провалом для США. Такие результаты продемонстрировал опрос, который провела социологическая служба США Pew Research Center. Большинство респондентов (59%) заявили, что Вашингтон больше потерял в результате операции в Афганистане, чем получил. Аналогичный ответ дали 58% участников опроса из числа бывших военнослужащих.

Дональд Трамп

Reuters

© Bryan Woolston

Замкнутый круг

Напомним, США начали наносить удары по территории Афганистана в 2001 году, после того как талибы отказались выдать американцам лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена. Тогда же талибы были выбиты из Кабула и ряда других городов. Однако полностью уничтожить «Талибан» коалиции не удалось: группировка закрепилась в отдалённых афганских провинциях, в то время как зоной, подконтрольной США и новому правительству страны, стала столица и другие крупные города.

Ситуация усугубилась после того, как на военно-политической карте Ближнего Востока и Центральной Азии появилось «Исламское государство».

Возглавивший Белый дом после Буша Барак Обама не раз заявлял о необходимости вернуть американских солдат и офицеров из Афганистана домой. Для этого планировалось укрепить афганские правительственные силы, обезопасить мирное население Афганистана от атак «Талибана» и выбить почву из-под ног «Аль-Каиды». В 2011 году Обама объявил о начале вывода американского контингента из центральноазиатской страны.

Солдаты армии США возле Кандагара, Афганистан. 2001 год

Reuters

Однако появление в регионе ИГ вынудило Белый дом пересмотреть эту стратегию. Кроме того, примерно в то же время в регионе активизировались и талибы — причём они не только вступили в борьбу с конкурирующей группировкой, но и начали захватывать новые районы.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп призывал вывести американских военных из Афганистана, но на практике уже в 2017 году разрешил Пентагону расширить свои силы в регионе.

Эксперты сомневаются, что Вашингтон пойдёт в обозримом будущем на значительное сокращение американских войск в Афганистане. Хотя и американское руководство, и талибы готовы идти на уступки, их конечные цели диаметрально расходятся: «Талибан» намерен вернуть себе политическую власть в Афганистане, что для Вашингтона неприемлемо.

Как пояснила Наталия Ханова, хотя сейчас талибы уже не требуют полного и окончательного вывода американских войск, они настаивают на поэтапном сокращении контингента. В то же время, по оценке эксперта, Соединённые Штаты могут вывести из страны не более тысячи военнослужащих.

«Полный вывод войск будет означать захват власти в стране талибами — это главный риск для официального афганского правительства и для США. И это, безусловно, не в интересах международного сообщества. Поэтому в ближайшее время стабилизации ситуации в Афганистане не предвидится».

Такую точку зрения разделяет и Андрей Серенко. По его мнению, о чём бы сейчас ни договорились стороны, талибы всё равно будут продолжать борьбу против американских сил в регионе. Поэтому вывод значительной части контингента США поставит под удар оставшихся военнослужащих.

«Даже если будет подписано соглашение, это не принесёт мир Афганистану. Талибы не ослабят давление на афганские правительственные силы, потому что «Талибану» нужен не мир, а власть», — подытожил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

**«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.