СССР забили как кабанчика: 28 лет назад были подписаны Беловежские соглашения

Не прошло и четырех месяцев после «попытки госпереворота» - создания в Москве частью советской элиты Госкомитета по чрезвычайному положению - как в Беловежской пуще, у польской границы, главы России, Украины и Белоруссии денонсировали союзный договор от 1922 года. Так они распустили СССР. И заявили о создании Союза Независимых Государств.

Можно ли было развала самой большой страны мира не допустить? «КП» обратилась к одному из соавторов Беловежья, возглавлявшему белорусский парламент Станиславу Шушкевичу. А также к единственному российскому депутату, который с трибуны призвал не подписывать беловежские соглашения, бывшему вице-спикеру Верховного Совета РСФСР Сергею Бабурину.

Станислав ШУШКЕВИЧ:

Я пригласил Ельцина, а тот звонил в самолет Назарбаеву

Бывший лидер Белоруссии, который принимал делегации братских республик на своей земле, и сегодня ни о чем не жалеет

ОТ ЕЛЬЦИНА ДО КРАВЧУКА

- Кто и зачем позвал в Белоруссию президента России?

- Наше правительство, премьер Кебич очень хотели позвать Ельцина. У нас были проблемы с поставками газа и нефти. Надвигалась зима, а денег не было. Считали, что у меня с Ельциным хорошие отношения. 20 октября 1991-го Горбачев собрал Госсовет в Ново-Огарево. Он принес проект нового союзного договора. Все молчали. Я выступил первым и сказал, что он мне не понравился. Что мне нашему Верховному Совету неудобно будет такой документ представлять. И вдруг Ельцин как взорвался - и разнес в пух и прах этот проект.

- Что Горбачев?

- Он встал и ушел. Обиделся. Глава Узбекистана Каримов говорит мне: «Вы нас поссорили с президентом, идите и приводите его обратно». Потому что заседать без председателя Госсовет не может.

- И вы пошли?

- Мы пошли за Горбачевым. По дороге, учитывая что я впервые оказался с Ельциным один на один, без свидетелей, я его пригласил в Белоруссию. И он согласился приехать в Беловежскую пущу.

- Вы его звали лишь обсудить поставки нефти и газа?

- Да, только это меня в тот момент волновало. О Кравчуке тогда речь не шла. Но потом, обсуждая в Белоруссии этот вопрос, мы решили, что говорить о поставках без Украины, утаскивая одеяло на себя — неприлично. Наш южный сосед может обидится. У нас хороший контак с Кравчуком был через украинского премьера, Витольда Фокина. Созвонились с Кравчуком. Тот сказал, что не может ответить до выборов президента 1 декабря. А после, когда он был избран, сразу ответил согласием. Так мы и собрались 7 декабря.

Подписание соглашения о создании СНГ. Фото: Юрий Иванов/РИА Новости

ОТ БУРБУЛИСА ДО ГАЙДАРА

- Кто задал тон в резиденции в Вискулях?

- Геннадий Бурбулис, Госсекретарь РСФСР. Перед началом нашего обсуждения он сказал: «СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование». Я позавидовал емкости формулировки. Сам до такого, честно говоря, не додумался бы .

- Проект соглашения привезла российская сторона?

- Никакого готового проекта у них не было. Все разговоры о великом проекте и о великом пьянстве в Беловежской пуще — сказки. Проект договора составлялся ночью с 7 на 8 декабря экспертами от трех сторон. Выработали 18 статей. В 10 утра они нам представили проект. Мы обсуждали каждую статью детально. Четыре статьи убрали, осталось 14.

- Кто именно обсуждал детали?

- Мы нашей шестеркой, Ельцин, Бурбулис, Кравчук, Фокин, Кебич и я, сидели почти 4 часа — пока полностью единогласно не приняли.

- Недавно избранный украинский президент настаивал на том, чтобы нигде не было слова «Союз»?

- Это все легенды. Никто из участников резко не высказывался ни против одного из пунктов. Высказывались соображения, почему ту или иную статью надо поправить или исключить. Приглашали экспертов, делились сомнениями. Ельцин меньше других возражал. Когда приходили к консенсусу, он произносил «ну вот, понимаешь!».

- Кто из экспертов был активнее всех?

- Гайдар и Шахрай. Гайдар обронил фразу, что Беловежское соглашение было подписано у него на коленках. Это было буквально так. Часто на сложные вопросы, которые не находили сразу четких формулировок, отвечал он - на листах, которые были у Гайдара на коленках.

ОТ ГОРБАЧЕВА ДО БУША

- Когда и кто предложил поставить в известность Михаила Горбачева?

- Мы подготовили документ к подписанию. Но это надо было делать публично, перед телекамерами. Ельцин в шутку говорит мне: «Мы посоветовались с Леонидом Макаровичем, у вас такие хорошие отношения с Горбачевым, так, может, вы ему и позвоните? И расскажите, что мы хотим принять. Игнорировать президента СССР нельзя...».

- А вы?

- Я также в шутку отвечаю Ельцину: «А мы с Кравчуком посоветовались, Борис Николаевич, что вы, имея хорошие отношения с Бушем-старшим, позвоните после меня в Вашингтон. И объясните, что произошло».

- Вы звонили по спецсвязи?

- Я по «тройке», аппарату правительственной связи, начал звонить Горбачеву. Долго не отвечали. Потом трубку взял помощник, потом Михаил Сергеевич соизволил со мной говорить. Говорил я с Горбачевым долго, объяснял подробно.

- А Ельцин?

- Ельцин увидел, что разговор затягивается и из другого конца своих апартаментов, где стоял аппарат связи, набрал, через главу МИДа Козырева, Белый дом. И начал говорить с Бушем-старшим.

- То есть, в какой то момент вы говорили с президентами СССР и США параллельно, из одной комнаты?

- Да, но я то начал раньше! И когда Горбачев стал поучительно, перейдя с «ты» на «вы», мне говорить «А вы представляете, что об этом подумает международная общественность?», я ответил, что представляю. Потому, что сейчас рядом Ельцин звонит Бушу. И, судя по отдельным репликам, американскому президенту все нравится. Тут была немая сцена.

- Горбачев был поражен?

- Да, он был поражен. А в это время глава российского МИДа Козырев переводил Ельцину слова Буша, но я слышал не все.

ОТ РАССВЕТА ДО СОВЕТА

- В вашей встрече должен был участвовать и глава Казахстана Назарбаев?

- Когда мы поручили экспертам на основании фразы Бурбулиса писать проект соглашения, возник вопрос о названии нового Союза. Помню высказывание Ельцина: «Да надоел мне этот СС!». Это когда говорили о Содружестве Суверенных Государств, ССР. Можно было толковать аббревиатуру и как Союз Славянских Республик. Ельцин говорит, надо что-то получше придумать. И тут вспомнили, что летит Назарбаев.

- Он летел в Минск?

- Тогда еще из Алма-Аты в Москву. Связались с ним в полете. Была громкая связь. Мы все слышали разговор. Ельцин тепло его приветствовал. Сказал, что в Белоруссии собрались все делегации, ожидается серьезный разговор и хорошо бы, чтобы Нурсултан Абишевич прилетел. Назарбаев также тепло ответил, что прилетит, только ему нужно заправиться в Москве. А через час связь с ним была потеряна. И сам он на связь не выходил.

- Это все случилось ближе к вечеру, 7 декабря?

- Да. Позже сам Назарбаев признался, что он был у Горбачева и тот ему обещал должность Председателя Верховного Совета нового СССР.

- Не было страха, что Москва пришлет группу захвата, и вас всех - в Лефортово?

- Нет - по простой причине. Я видел Горбачева на Съезде народных депутатов и думал: стыдно за вас, товарищ Горбачев, что вы так увиливаете от всех вопросов. Что «никакого отношения не имеете» к тому что было в Риге, в Вильнюсе, в Тбилиси, в Баку. Я видел, что он решительного действия против Ельцина никогда в жизни не примет. Я был спокоен, ни намека на страх.

ОТ ВОПРОСОВ ДО ОБВИНЕНИЙ

- В Белоруссии был референдум о независимости — по примеру декабрьского референдума на Украине?

- В Белоруссии никакого референдума не было.

- Ваш Верховный Совет уже наутро следующего дня ратифицировал соглашение?

- Нет, 10 декабря. Но да, раньше России. Мне это ставили в вину. Я звонил Бурбулису. Тот сказал, что еще не ратифицировали, но многие комитеты положительно отнеслись.

- Кто-то в парламенте Белоруссии выступил против Беловежского соглашения?

- Тихиня, будущий глава Конституционного суда. Достойный человек. Грамотный юрист. Он был секретарем ЦК Компартии Белорусии по идеологии. Все остальные поддержали. Позже писали, что Александри Лукашенко был против, но он в голосовании не участвовал.

- Вы позже задавали себе вопрос — 8 декабря вы все сделали правильно или в чем-то ошиблись?

- После снятия грифа секретности со шведской дипломатической переписки всплыла фраза одного из скандинавских дипломатов. Тогда писали что подобные действия опасны, вероятна война Запада с СССР при попытке его разделить, грядущий сепаратизм ужасен. А у шведов прозвучала фраза «шедевр легитимной дипломатии конца второго тысячелетия».

- Вам в лицо бросали обвинения о разрушении великой страны?

- Мне Жириновский это бросил в лицо на дебатах. Я ему ответил: если бы вы заботились о российском народе, вы бы за 20 лет многое бы могли сделать для процветания России, а вы все живете прошлым.

- Другой вариант был возможен?

- Возможен. Но то что произошло в Беловежье - это был лучший вариант. Другой - это ужасный распад империи с кровавыми конфликтами вокруг неприкосновенности границ, за территориальную целостность.

ВОПРОС РЕБРОМ

А была ли легендарная беловежская охота?

- Украинские президент с премьером, Кравчук с Фокиным пошли в лес. Фокин подстрелил кабанчика. Я попросил егерей рассказать. Не знаю, шутили они или нет, но егеря сказали, что привязали по кабанчику - одному и другому . Но одного гости подстрелили, а другому веревку перебили - и кабанчик убежал.

Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам 5 декабря 2019 года: прямая онлайн-трансляция С 9 до 12 декабря 1991 года в России прошли митинги против роспуска СССР. Пламенные, но не слишком многочисленные... Фото: Соловьев Андрей, Чумичев Александр/ТАСС

Сергей БАБУРИН:

Горбачев мог арестовать путчистов, но отказался посылать спецназ

Один из семи депутатов Верховного Совета РСФСР, проголосовавших против Беловежских соглашений, объяснил, почему «сдали Союз».

ГНЕВ В МОСКВЕ

- Депутаты Верховного Совета в декабре 1991-го действительно считали, что Беловежское соглашение — против Горбачева, его так ненавидели?

- Было чувство отчаяния и безысходности. Я даже не всех членов своей депутатской фракции «Россия» успел убедить, чтобы голосовали против беловежских соглашений. Потому что шантаж был.

- Вас собирались лишить мандатов?

- Такая угроза висела в воздухе. Прямо звучало, что депутат Бабурин пособник ГКЧП. Но в декабре уже не это довлело. А довлело такое: Верховный Совет Украины за соглашения проголосовал! И белорусы - тоже. Все ушли, вы остались одни, ну и чего вы хотите? От вас уже ничего не зависит. И, конечно, презрение к союзному центру было огромным.

- В чем это выражалось?

- Я подошел к своему старшему другу, космонавту Виталию Севастьянову. И говорю ему: «Виталий Иванович, вы дважды Герой Советского Союза! Вы летчик-космонавт СССР. Как вы можете призывать голосовать за ратификацию таких соглашений, за развал Союза?». А он мне отвечает: «Главное, Сергей Николаевич, избавимся от Горбачева — а потом опять все соберемся и всё решим!»

- Герой-космонавт с трибуны от имени коммунистов призывал голосовать за развал СССР?

- Он тогда был одним из лидеров фракции «Коммунисты России». А выступал от имени депутатской группы «Отечество». Но за Беловежские соглашение проголосовали и коммунисты, и все демократы, и почти все патриоты. Это была реакция на то, что Горбачев губит страну. И сколько мы не пытались изменить ситуацию — не помогло. Мы тогда еще слишком многого о нем не знали. А знали бы -заставили союзные структуры сместить Горбачева и отдать под суд.

МИФЫ ПРО ЭШЕЛОНЫ

- Почему не созвали Съезд народных депутатов?

- Да, высшим органом был съезд, который надо было созывать. О чем я почти кричал с трибуны, единственный, кому удалось прорваться, чтобы выступить против ратификации. И я убеждал депутатов, что у Верховных советов наших соседей есть полномочия изменять конституцию. А у нас это может сделать только съезд. У ВС РСФСР нет таких прав. Меня пытались опровергнуть.

- Кто?

- Шахрай и Собчак. Мэр Питера депутатом российским не был, он прибежал как союзный депутат, чтобы выступить за Беловежье. И стал объяснять, не называя моей фамилии, что, мол, вот некоторые вас смущают, но именно ВС должен ратифицировать договоры. Делая вид, что это ординарный договор. Который раз — и ратифицировали. А ведь беловежские соглашения просто перечеркивали Конституцию 1977 года.

- Ельцин потому и боялся съезда нардепов?

- В начале 1992-го мы требовали вынести обсуждение Беловежья на Съезд народных депутатов РСФСР. И многие нардепы из числа членов Верховного Совета уже осознали, что сделали страшную ошибку. И даже меня стали упрекать: «Ты почему нас не убедил?». Но тогда, в декабре, какими соловьями заливались Ельцин, Козырев, Гайдар, Шахрай о том как хорошо будет, когда ратифицируем?! И что эшелоны с салом и хлебом уже идут к Питеру и Москве. И продукты из-за рубежа уже поступают.

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ОШИБОЧКА ВЫШЛА

- Что денонсировали в Беловежье?

- Исторический документ — Союзный договор от 1922 года. Потом были другие документы, его заменившие. В частности, Конституция 1937 года. А к 1991-му году мы жили по Конституции СССР 1977 года! Я и сказал: «Отменяйте конституцию! Но те, кто ставил автографы в Беловежье, понимали что выглядеть это будет не только преступно, но и глупо. И сделали упор на денонсацию документа от 1922 года, который давно стал мемориальным. С юридической точки зрения это как если бы сейчас на заседании Госдумы стали вносить изменения в судебник Ивана Грозного.

- Правда, что депутатам раздали ксерокопии соглашений, а там — опечатки?

- Были даже орфографические ошибки. Это были копии с текста, напечатанного на машинке. Прочитайте сегодня оригинал о разрушении СССР — увидите, что в каждом пункте обман. Для людей наивных там было написано про объединенные вооруженные силы и единую валюту. Ельцин и поддакивавший ему Собчак кричали, что «это лучше чем Союзный договор! Это лучше чем Конституция СССР!»

- Правда, что ГКЧП на 4 месяца оттянул кончину СССР?

- Да. Убийство Советского Союза было назначено на 20 августа. Документ, который хотел Горбачев подписать с республиками — это был тот же самый беловежский договор, но с небольшими изменениями. И во главе нового объединения стоял бы Горбачев. Ликвидировалось единое федеративное государство, создавалась конфедерация. ГКЧП, даже проиграв, продлил существование СССР на 4 месяца. За что главу союзного парламента Лукьянова посадили в Матросскую тишину — не за выступление против союзного договора! Лукьянова побоялись оставить во главе ВС СССР, когда соберется съезд. И он бы стал лидером, который консолидировал бы съезд и не позволил разрушить страну.

- Будь люди, выступившие в августе на стороне ГКЧП живы и на свободе, они бы не допустили Беловежья?

- После 21 августа все твердые сторонники СССР в структурах власти и в армии были уволены или арестованы. Снимали с должностей целыми военными советами. А люди, присягавшие СССР, готовы были присягу выполнить.

ДВА САПОГА ПАРА

- А что за встреча лидеров четырех республик была весной 1991-го?

- Первую попытку ликвидировать СССР Ельцин предпринял весной 1991-го. Это было в Москве, в перерыве одного из официальных совещаний. Против выступили тогдашние главы Верховных советов Казахстана и Белоруссии — Назарбаев и Дементей. Поколебавшись, их поддержал Кравчук! И Ельцин сделал финт ушами — ой, я пошутил. Но за одну ту попытку его надо было арестовывать.

- Знал ли о той встрече Горбачев?

- Если не знал в тот момент, когда это происходило, то узнал очень вскоре. Когда в 1989-м демократы обсуждали, как организовать голодные бунты в Москве, доклад о том собрании лег на стол Горбачеву буквально сразу. Он отправил Крючкову и Медведеву с резолюцией «прошу разобраться. Но разбираться никто не стал.

И я убежден что в декабре 1991-го Горбачев сделал все, чтобы заговор Ельцина не провалился.

- Но Горбачев же власть терял?!

- Зачем он это делал - другой вопрос. Но факт в том, что он приходил на помощь Ельцину всегда, когда тот оказывался на грани катастрофы. И Ельцин до последнего приходил Горбачеву на помощь, когда тот проседал и мог быть отстранен.

- Это вопросы тактики, а конкретные факты?

- В декабре 1991-го к Горбачеву приходили два человека, облеченные властью, которые говорили: дайте команду, и все путчисты в Беловежской пуще будут арестованы. У них были в подчинении спецназовцы, готовые выполнить такой приказ. Приходили не силовики. Это люди, которые обладали большими полномочиями и были над силовиками. Они пришли в ночь с 8 на 9 декабря .

- Реакция Горбачева?

- Он запретил им принимать какие-либо меры против собравшихся в Пуще. Речь не шла об устранении — о задержании и привлечении к ответственности, но президент СССР на это не пошел. И Назарбаева он задержал в Москве не просто так. А чтобы не повторилась весенняя ситуации

- Авторитета Назарбаева хватило бы, чтобы это остановить?

- Ну весной же у него это получилось . Когда он выступил против разрушения Союза.

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