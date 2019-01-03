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«СССР обанкротился»: Трамп рассказал про войну в Афганистане

03 января 2019, 14:39  •  118 • Война
СССР распался из-за ведения советскими войсками войны в Афганистане, заявил президент США Дональд Трамп во время заседания в Белом доме.
«Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, поскольку они обанкротились, сражаясь в Афганистане», — сказал американский лидер.
При этом, по его словам, решение о введении Советским Союзом войск в Афганистан было верным, поскольку группировки талибов, действовавшие на его территории, представляли угрозу для СССР.
«Вашингтон вынужден тратить миллиарды и миллиарды долларов на Афганистан, тогда как, воевать там должны расположенные рядом страны, такие как Пакистан, Индия и Россия», — выразил уверенность глава Белого дома.
Он резюмировал, что считает неразумным военное присутствие США в удаленном от них почти на 10 тысяч километров Афганистане, передает ФАН.
В тот же день портал Military.com со ссылкой на источник в Пентагоне писал, что США намерены вдвое сократить военное присутствие в Афганистане.
Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Скотт Миллер выведет из страны около 7 тысяч военнослужащих из 14 тысяч солдат, дислоцированных в регионе. По его оценкам, процесс вывода войск займет от 8 до 12 месяцев.
При этом источник подчеркнул, что в Афганистане останутся американские ударные группы для атак по позициям боевиков «Талибана» (организация запрещена в России), передает НСН.
В конце прошлого месяца Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников также указывал, что американские власти рассматривают вопрос о сокращении вдвое воинского контингента в Афганистане.
Вскоре, однако, руководитель пресс-службы совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки заявил, что Трамп не отдавал приказ о сокращении военного присутствия США в Афганистане. По его словам, глава Белого дома не поручал Пентагону начинать вывод личного состава из Афганистана. Он также добавил, что президент США не принимал решения о сокращении американских сил в регионе.
Глава комитета по вооруженным делам палаты представителей США Мак Торнберри заявил, что обеспокоен возможным сокращением американских войск в Афганистане. По его словам, подобный шаг затруднит способность оставшихся войск защитить себя. Он также добавил, что из-за этого партнеры США по коалиции могут сократить свое присутствие в Афганистане.
Видимо, политика Вашингтона на Ближнем и Среднем Востоке не оправдала себя, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.
«Трамп возвращается к своей политике сокращения присутствия американских войск в Афганистане. Это может быть связано с политическим пониманием того, что американская политика на Ближнем и Среднем Востоке все в большей степени заходит в тупик. Усиление военного присутствия, расходование большого количества средств, как на прямые военные действия, так и на специальные операции, себя не оправдывают», — предположил американист.
По словам эксперта, именно такого представления о бесперспективности дальнейшего присутствия на Ближнем и Среднем Востоке сегодня придерживается американский истеблишмент.
Напомним, что в Афганистане военные силы США присутствуют еще с 2001 года, после событий 11 сентября. Тогда Вашингтон хотел обеспечить себе глобальное военное присутствие, отметил аналитик, но теперь решил сосредоточиться на борьбе с терроризмом. Это, по его словам, свидетельствует о том, что ранее присутствующие сомнения в целесообразности этой политики оказались подкреплены финансовыми ограничениями.
Пушков: С-300 повысили способности сирийцев
«США продолжают тратить десятки миллиардов долларов на военные операции и обеспечение своего присутствия в Афганистане, в том числе, миллиарды долларов на сирийскую операцию. Возрастает фактор финансовых ограничений. Это тоже надо иметь в виду. Сегодня у США нет подобного рода средств для решения этих проблем. Это лишний раз подчеркивает, что их глобальные амбиции все в меньшей степени начинают быть финансово обеспечены», — заметил эксперт.
Госдума в нынешнем году может принять постановление о пересмотре политической оценки участия ограниченного контингента советских войск в военном конфликте в Афганистане в 1979 — 1989 годах – изменив осуждение этой военной кампании на оправдание и уместность ее проведения. Это планируется сделать в феврале следующего года — к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
«В декабре 89-го года в канун десятилетия ввода советских войск в Афганистан Съезд народных депутатов СССР принял постановление за подписью Михаила Сергеевича Горбачева с неуместной, и, на мой взгляд, ошибочной формулировкой», — сообщил депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов, представляя проект заявления Госдумы.
Он призвал депутатов однозначно заявить, что Государственная Дума считает необходимым признать несоответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск Афганистан в декабре 1979, выраженное в постановлении Съезда народных депутатов Верховного совета СССР в 1989-м году.

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