СССР мог передать Токио часть Курил – японские СМИ

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В семидесятые Брежнев изучал несколько вариантов решения проблемы мирного договора со Страной восходящего солнца

В 73-м году Советский Союз разработал сценарии по переговорам с японцами. Над вариантами власти думали перед встречей генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и японского премьера Какуэя Танаки.

Один из вариантов урегулирования проблемы мирного договора предполагал, что Японии отдадут Шикотан и еще несколько незначительных необитаемых островов. Такую информацию распространил NHK, ссылаясь на 26-страничный документ, который хранится в Госархиве нашей страны и касается отношений двух стран. Советский Союз, передав эти острова, надеялся на подписание мирного договора с японцами, который был необходим для укрепления сотрудничества Москвы и Токио.

Другой вариант предполагал отказ Японии от озвученного выше предложения и ее дальнейшие претензии на острова Итуруп и Кунашир, сообщает телеканал. В этом случае власти Советского Союза якобы были намерены предложить Японии вести рыбный промысел в ряде районов близ Курильских островов. Эту возможность могли предоставить за определенную плату.

Ранее стало известно, что японцы не оставили попыток завладеть Курилами – хотя бы виртуально. СМИ сообщили, что власти страны обнародовало новые требования к школьным учебникам. Там Южные Курилы необходимо обозначать как территории, которые всегда принадлежалиЯпонии.