СССР был неправ, осудив войну в Афганистане

Тогда, на 2-м Съезде народных депутатов «демократически настроенные» слуги народа заявили, что решение о вводе советских войск в соседнюю с СССР южную страну в 1979-м «заслуживает морального и политического осуждения».

В ноябре 2018-го депутат Госдумы от КП РФ Николай Харитонов представил проект иной, противоположной тональности. Это постановление нижняя палата парламента собирается принять 15 февраля следующего года — в юбилейную дату нашего возвращения с той войны.

В проекте документа есть несколько важных с точки зрения нынешних парламентариев вещей. Главная из них следующая: "Госдума считает необходимым признать несоответствующим принципам исторической справедливости осуждение решения о вводе советских войск Афганистан в декабре 1979-го, выраженное в постановлении Съезда народных депутатов Верховного совета СССР в 89-м году". Важно и то, что решение 40-летней давности принималось в соотвествии с нормами международного права. А также то, что об этом попросили власти соседней страны.

«Комсомолка» попросила прокомментировать то, что происходило в Госдуме, сенатора и ветерана той войны, получившего за нее боевые ордена, Франца Клинцевича.

- В этих парламентских слушаниях приняли участие не только два комитета по обороне и безопасности обеих палат парламента, но и лидеры партий, руководители региональных и общероссийских ветеранских организаций — и не только "афганцев". У меня провести такие слушания ни 10 лет назад, ни 4 года назад не получилось. Мои слова благодарности Шаманову Владимиру Анатольевичу. И как главе комитете, и как руководителю ассоциации героев, где много и Героев Советского Союза, "афганцев".

15 февраля Дума примет это политическое заявление. Там будет дезавуировано решение Второго Съезда народных депутатов. Оно оскорбляло и память, и войну, и жизни прошедших через ту войну. Это особо важно для семей погибших, чьи сыновья не по своей воли пошли в Афганистан. Их государство послало. А вернуло в цинковых гробах. И даже хоронили порой тайно. Запрещали матерям писать, что их сын погиб в Афгане. Это же все было! А потом заявили вот это: «Большая политическая ошибка»!

Это было политически выгодно и Горбачеву, и его окружению. Сегодня на слушаниях были даны, в том числе и Шамановым, неполиткорректные, но очень точные оценки и тому поступку,шиш и тому, что эти люди собой представляли.

Сколько поумирало после возвращения, люди сгорели — кто об этом думает? А живые сегодня нуждается и в поддержке, и, главное, в словах благодарности.

После того, как 15 февраля такое заявление примут, у нас есть программа — потихоньку выходить на изменение законодательства, менять меры социальной поддержки «афганцев».