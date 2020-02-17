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«СССР – незаконно созданное государство»: судья КС РФ рассказал о России и советском прошлом
17 февраля 2020, 17:39 • 161 • Аналитика
Неоднозначно могут быть восприняты в российском обществе слова судьи КС РФ о незаконности установления советской власти и о том, что Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических» действий СССР.
Конституционный суд РФ вынес постановление о возмещении жилья, отнятого у советских граждан вследствие репрессий. Причиной этого шага стало обращение в суд трех жительниц российской столицы, которые претендовали на жилые помещения, отнятые у их репрессированных родственников. Суд встал на сторону женщин, а КС РФ принял соответствующее постановление.
Один из судей, Константин Арановский, высказал свое мнение в дополнении к постановлению. Он заявил, что трактовка Российской Федерации как государства – правопреемника СССР нуждается в уточнении.
По мнению Арановского, реабилитацию жертв репрессий не стоит приравнивать к возмещению вреда, поскольку Российская Федерация не имеет отношения к проводившимся в Советском Союзе политическим репрессиям и, соответственно, к ущербу, понесенному гражданами СССР в результате этой политики. Поэтому если Россия помогает жертвам репрессий, то это не означает, что она должна принимать ответственность за сами репрессивные действия, производившиеся во время существования советского государства.
В дополнении Константина Арановского несколько раз четко повторяется тезис о том, что Советский Союз был государством, незаконно созданным. Появление советской власти, с точки зрения судьи, стало возможным в результате незаконного свержения Учредительного собрания. Призывая не брать ни с кого примеры, в то же время судья приводит Германию в числе стран, на которые можно ориентироваться в данном вопросе. Мол, современная Германия не рассматривает себя как правопреемника гитлеровского режима, но при этом компенсирует вред, понесенный людьми и государствами в результате преступлений, совершенных нацистами.
Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии,
- подчеркнул судья Арановский.
Таким образом, из уст судьи Конституционного суда Российской Федерации прозвучали слова о незаконности создания Советского Союза. И это – очень серьезное заявление, учитывая, что его сделал профессиональный юрист, судья одной из самых высших инстанций российской судебной власти.
Между тем, юристы выделяют два вида преемственности – частичную и универсальную. Российская Федерация выступила универсальным преемником СССР, что не позволяет разделять «советское наследство» на позитивное и негативное: мол, международные связи или промышленность, инфраструктуру и систему образования Советского Союза мы наследуем, а вот в вопросе о каких-то других действиях мы наследником Союза не являемся.
Нельзя получить наследство родственника, но не унаследовать при этом его долговые обязательства, к примеру. Но российскому государству, конечно, такая позиция очень удобна – советское имущество априори перешло суверенной России (как она им распорядилась, это уже второй вопрос) и вопросов о законности или незаконности владения советским имуществом не возникает, а вот если говорить о возмещении вреда репрессированным, то здесь можно отказаться о правопреемственности.
Создается очень двусмысленная ситуация. Победой в Великой Отечественной войне, промышленными гигантами, оружием, полетами в космос Россия гордится. Но ведь все это было достигнуто и сделано под руководством «изначально незаконных партийно-государственных властеобразований», как судья называет советскую власть.
На мероприятиях 9 мая мы видим портреты Сталина, слышим песни военных лет, в которых упоминается его имя, но ведь это, с точки зрения судьи, лидер репрессивно-тоталитарного режима? В Германии, которую судья приводит как ориентир, все же нет такой двусмысленности хотя бы на уровне символов – бундесвер не марширует под знаменами со свастикой, портреты Гитлера под нацистские марши не носят на национальных праздниках.
Кстати, отношение к Советскому Союзу как к «репрессивно-тоталитарному» государству, если быть до конца последовательным, должно было бы повлечь за собой и запрет для бывших партийных деятелей и сотрудников репрессивного аппарата СССР (КГБ и МВД) занимать должности государственной службы в демократической России. Но где была бы тогда большая часть современных российских руководителей в возрасте от 55 лет и старше, включая и главу государства, и многих высокопоставленных силовиков? Так что сомнительность подобного подхода очевидна.
Нельзя усидеть на двух стульях. Именно эта двойственная политика привела сегодня к тому, что на Западе пытаются пересматривать весь ход Второй мировой войны, возлагая вину за ее начало не только на Германию, но и на Советский Союз. Это стало возможным и потому, что российское руководство не раз делало реверансы в сторону Запада, в сторону «обиженных Россией» русофобских правительств Польши или стран Прибалтики, каялось за мнимые преступления.
Илья Полонский
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