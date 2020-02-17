«СССР – незаконно созданное государство»: судья КС РФ рассказал о России и советском прошлом • 161 • Аналитика

Неоднозначно могут быть восприняты в российском обществе слова судьи КС РФ о незаконности установления советской власти и о том, что Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических» действий СССР.



Конституционный суд РФ вынес постановление о возмещении жилья, отнятого у советских граждан вследствие репрессий. Причиной этого шага стало обращение в суд трех жительниц российской столицы, которые претендовали на жилые помещения, отнятые у их репрессированных родственников. Суд встал на сторону женщин, а КС РФ принял соответствующее постановление.







Один из судей, Константин Арановский, высказал свое мнение в дополнении к постановлению. Он заявил, что трактовка Российской Федерации как государства – правопреемника СССР нуждается в уточнении.



По мнению Арановского, реабилитацию жертв репрессий не стоит приравнивать к возмещению вреда, поскольку Российская Федерация не имеет отношения к проводившимся в Советском Союзе политическим репрессиям и, соответственно, к ущербу, понесенному гражданами СССР в результате этой политики. Поэтому если Россия помогает жертвам репрессий, то это не означает, что она должна принимать ответственность за сами репрессивные действия, производившиеся во время существования советского государства.



В дополнении Константина Арановского несколько раз четко повторяется тезис о том, что Советский Союз был государством, незаконно созданным. Появление советской власти, с точки зрения судьи, стало возможным в результате незаконного свержения Учредительного собрания. Призывая не брать ни с кого примеры, в то же время судья приводит Германию в числе стран, на которые можно ориентироваться в данном вопросе. Мол, современная Германия не рассматривает себя как правопреемника гитлеровского режима, но при этом компенсирует вред, понесенный людьми и государствами в результате преступлений, совершенных нацистами.



Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии,

- подчеркнул судья Арановский.



Таким образом, из уст судьи Конституционного суда Российской Федерации прозвучали слова о незаконности создания Советского Союза. И это – очень серьезное заявление, учитывая, что его сделал профессиональный юрист, судья одной из самых высших инстанций российской судебной власти.



Между тем, юристы выделяют два вида преемственности – частичную и универсальную. Российская Федерация выступила универсальным преемником СССР, что не позволяет разделять «советское наследство» на позитивное и негативное: мол, международные связи или промышленность, инфраструктуру и систему образования Советского Союза мы наследуем, а вот в вопросе о каких-то других действиях мы наследником Союза не являемся.



Нельзя получить наследство родственника, но не унаследовать при этом его долговые обязательства, к примеру. Но российскому государству, конечно, такая позиция очень удобна – советское имущество априори перешло суверенной России (как она им распорядилась, это уже второй вопрос) и вопросов о законности или незаконности владения советским имуществом не возникает, а вот если говорить о возмещении вреда репрессированным, то здесь можно отказаться о правопреемственности.



Создается очень двусмысленная ситуация. Победой в Великой Отечественной войне, промышленными гигантами, оружием, полетами в космос Россия гордится. Но ведь все это было достигнуто и сделано под руководством «изначально незаконных партийно-государственных властеобразований», как судья называет советскую власть.



На мероприятиях 9 мая мы видим портреты Сталина, слышим песни военных лет, в которых упоминается его имя, но ведь это, с точки зрения судьи, лидер репрессивно-тоталитарного режима? В Германии, которую судья приводит как ориентир, все же нет такой двусмысленности хотя бы на уровне символов – бундесвер не марширует под знаменами со свастикой, портреты Гитлера под нацистские марши не носят на национальных праздниках.



Кстати, отношение к Советскому Союзу как к «репрессивно-тоталитарному» государству, если быть до конца последовательным, должно было бы повлечь за собой и запрет для бывших партийных деятелей и сотрудников репрессивного аппарата СССР (КГБ и МВД) занимать должности государственной службы в демократической России. Но где была бы тогда большая часть современных российских руководителей в возрасте от 55 лет и старше, включая и главу государства, и многих высокопоставленных силовиков? Так что сомнительность подобного подхода очевидна.



Нельзя усидеть на двух стульях. Именно эта двойственная политика привела сегодня к тому, что на Западе пытаются пересматривать весь ход Второй мировой войны, возлагая вину за ее начало не только на Германию, но и на Советский Союз. Это стало возможным и потому, что российское руководство не раз делало реверансы в сторону Запада, в сторону «обиженных Россией» русофобских правительств Польши или стран Прибалтики, каялось за мнимые преступления.



Неоднозначно могут быть восприняты в российском обществе слова судьи КС РФ о незаконности установления советской власти и о том, что Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических» действий СССР.Конституционный суд РФ вынес постановление о возмещении жилья, отнятого у советских граждан вследствие репрессий. Причиной этого шага стало обращение в суд трех жительниц российской столицы, которые претендовали на жилые помещения, отнятые у их репрессированных родственников. Суд встал на сторону женщин, а КС РФ принял соответствующее постановление.Один из судей, Константин Арановский, высказал свое мнение в дополнении к постановлению. Он заявил, что трактовка Российской Федерации как государства – правопреемника СССР нуждается в уточнении.По мнению Арановского, реабилитацию жертв репрессий не стоит приравнивать к возмещению вреда, поскольку Российская Федерация не имеет отношения к проводившимся в Советском Союзе политическим репрессиям и, соответственно, к ущербу, понесенному гражданами СССР в результате этой политики. Поэтому если Россия помогает жертвам репрессий, то это не означает, что она должна принимать ответственность за сами репрессивные действия, производившиеся во время существования советского государства.В дополнении Константина Арановского несколько раз четко повторяется тезис о том, что Советский Союз был государством, незаконно созданным. Появление советской власти, с точки зрения судьи, стало возможным в результате незаконного свержения Учредительного собрания. Призывая не брать ни с кого примеры, в то же время судья приводит Германию в числе стран, на которые можно ориентироваться в данном вопросе. Мол, современная Германия не рассматривает себя как правопреемника гитлеровского режима, но при этом компенсирует вред, понесенный людьми и государствами в результате преступлений, совершенных нацистами.- подчеркнул судья Арановский.Таким образом, из уст судьи Конституционного суда Российской Федерации прозвучали слова о незаконности создания Советского Союза. И это – очень серьезное заявление, учитывая, что его сделал профессиональный юрист, судья одной из самых высших инстанций российской судебной власти.Между тем, юристы выделяют два вида преемственности – частичную и универсальную. Российская Федерация выступила универсальным преемником СССР, что не позволяет разделять «советское наследство» на позитивное и негативное: мол, международные связи или промышленность, инфраструктуру и систему образования Советского Союза мы наследуем, а вот в вопросе о каких-то других действиях мы наследником Союза не являемся.Нельзя получить наследство родственника, но не унаследовать при этом его долговые обязательства, к примеру. Но российскому государству, конечно, такая позиция очень удобна – советское имущество априори перешло суверенной России (как она им распорядилась, это уже второй вопрос) и вопросов о законности или незаконности владения советским имуществом не возникает, а вот если говорить о возмещении вреда репрессированным, то здесь можно отказаться о правопреемственности.Создается очень двусмысленная ситуация. Победой в Великой Отечественной войне, промышленными гигантами, оружием, полетами в космос Россия гордится. Но ведь все это было достигнуто и сделано под руководством «изначально незаконных партийно-государственных властеобразований», как судья называет советскую власть.На мероприятиях 9 мая мы видим портреты Сталина, слышим песни военных лет, в которых упоминается его имя, но ведь это, с точки зрения судьи, лидер репрессивно-тоталитарного режима? В Германии, которую судья приводит как ориентир, все же нет такой двусмысленности хотя бы на уровне символов – бундесвер не марширует под знаменами со свастикой, портреты Гитлера под нацистские марши не носят на национальных праздниках.Кстати, отношение к Советскому Союзу как к «репрессивно-тоталитарному» государству, если быть до конца последовательным, должно было бы повлечь за собой и запрет для бывших партийных деятелей и сотрудников репрессивного аппарата СССР (КГБ и МВД) занимать должности государственной службы в демократической России. Но где была бы тогда большая часть современных российских руководителей в возрасте от 55 лет и старше, включая и главу государства, и многих высокопоставленных силовиков? Так что сомнительность подобного подхода очевидна.Нельзя усидеть на двух стульях. Именно эта двойственная политика привела сегодня к тому, что на Западе пытаются пересматривать весь ход Второй мировой войны, возлагая вину за ее начало не только на Германию, но и на Советский Союз. Это стало возможным и потому, что российское руководство не раз делало реверансы в сторону Запада, в сторону «обиженных Россией» русофобских правительств Польши или стран Прибалтики, каялось за мнимые преступления. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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