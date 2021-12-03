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Ссора с Белоруссией усугубила для ЕС миграционный кризис - МИД Венгрии
03 декабря 2021, 17:30 • 160 • Политика
Проблему нужно решать, привлекая приграничные страны
Европейские власти могли бы избежать кризиса на польской границе, если бы пошли на улучшение отношений с белорусской администрацией. Такое заявление глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Как указал глава венгерской дипломатии, Брюссель имел хорошие возможности для того, чтобы улучшить взаимодействие с белорусскими соседями и наладить с ними отношения. Более того, считает министр иностранных дел, такой курс гарантированно бы избавил Европу от проблем с мигрантами.
Однако теперь, после прохождения точки невозврата, Брюссель уже не может решить проблему. Политика по интеграции беженцев в западноевропейских государствах потерпела фиаско. Сийярто уточнил, что провал привел к развитию "параллельных обществ": то есть выходцы из ближневосточных стран не испытывают ни малейшего уважения к местным жителям. И справиться с текущим кризисом Евросоюз тоже не может, заявил министр.
"Сейчас Европейский Союз подвержен огромным культурным и цивилизационным вызовам и рискам", – высказался Сийярто.
Проблему можно решить лишь путем привлечения приграничных государств из состава Евросоюза – ведь именно они бы и справились с помощью центра с миграционными потоками. Находящиеся на границе государства необходимо наделить соответствующей компетенцией. И в таком случае, уверен министр, Европейский союз будет горздо сильнее за счет эффективного контроля своих границ.
Варшава критично отреагировала на идею Брюсселя увеличить сроки рассмотрения запросов на предоставление убежища для мигрантов.
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