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"Сшибание бабла": Сатановский объяснил задумку НАТО с угрозой России

28 января 2021, 16:40  •  102 • Политика
Йенс Столтенберг. Фото: Omer Messinger/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Руководство альянса хочет добиться увеличения финансирования от новой администрации США
Заявления генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости противостоять растущей угрозе со стороны России и Китая, на самом деле, просто предлог для реализации собственных целей руководства альянса. В этом убежден политолог Евгений Сатановский.
Он обратил внимание, что буквально перед Новым годом тот же Столтенберг говорил, что не видит угрозы вооруженного нападения от Москвы. И вдруг в январе призывает страны-члены НАТО больше тратить на оборону, чтобы защититься от РФ.
Все просто: глава НАТО решил попробовать увеличить поступления в бюджет организации от Соединенных Штатов, где как раз на днях сменилась администрация.
"Подобные заявления являются частью сшибания бабла. Ничего личного, бизнес у людей",
– приводит iReactor комментарий Сатановского.
Ранее военный эксперт предположил, что Россию хотят втянуть в гонку вооружений, поскольку в свое время это помогло Западу ослабить СССР.

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