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США пытаются оказать на Россию "неприличное давление" - Лавров
06 сентября 2021, 16:50 • 37 • Политика
Министр Сергей Лавров полагает, что США пытаются оказать на Россию "неприличное давление".
В визовых вопросах Вашингтон пытается прибегнуть к неприличному давлению на Москву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Таким образом, американские партнёры пытаются выторговать себе односторонние преимущества, отметил министр.
Таким образом, диалог России и США в вопросах возобновления нормальной работы "топчется на месте". Ранее Россия обратилась к США с требованием привести состав посольства в соответствие с количеством наших дипломатов, работающих в США. Кроме того, были выдвинуты новые требования, согласно которым Вашингтон не может нанимать персонал из России, выполняющий, по сути дела, дипломатические функции. В результате американские партнёры сообщили, что практически замораживают работу по выдаче виз. Причём решение назвали вынужденным:
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