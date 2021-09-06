США пытаются оказать на Россию "неприличное давление" - Лавров

Министр Сергей Лавров полагает, что США пытаются оказать на Россию "неприличное давление".

В визовых вопросах Вашингтон пытается прибегнуть к неприличному давлению на Москву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Таким образом, американские партнёры пытаются выторговать себе односторонние преимущества, отметил министр.

Таким образом, диалог России и США в вопросах возобновления нормальной работы "топчется на месте". Ранее Россия обратилась к США с требованием привести состав посольства в соответствие с количеством наших дипломатов, работающих в США. Кроме того, были выдвинуты новые требования, согласно которым Вашингтон не может нанимать персонал из России, выполняющий, по сути дела, дипломатические функции. В результате американские партнёры сообщили, что практически замораживают работу по выдаче виз. Причём решение назвали вынужденным: