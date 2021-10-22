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США зовут на парад демократий, но почти никто не хочет участвовать

22 октября 2021, 10:20  •  93 • Аналитика
© AP Photo / Charlie Riedel
Есть утечка информации, она же эксклюзив: американский журнал Foreign Policy узнал, что Белый дом на этой неделе начал рассылать приглашения на декабрьский "саммит за демократию", причем пригласят лидеров стран, которые с правоверной демократией состоят в сложных отношениях: Польша, Мексика, Филиппины… В общем, как бы скандал. А ведь предупреждали, что так и будет.
Вообще-то скандал (или как минимум мрачные дискуссии) тянется чуть не с того момента, как тогда еще кандидат в президенты США Джозеф Байден пообещал в первый же год своего правления такой саммит провести, показав этим восстановление глобального американского лидерства в борьбе за все хорошее. И особенно оживился этот разговор, когда вступивший в должность Байден сказал, что — да, обещание он выполнит. На данный момент на сайте Белого дома стоит короткий официальный текст от 11 августа, подтверждающий, что все серьезно.
Заметим, что все мнения, с которыми вы сейчас познакомитесь, звучали со стороны профессиональных демократов, то есть или на страницах соответствующих СМИ, или от людей, работающих в соответствующих фондах и организациях. Все вместе они отличная иллюстрация к давно преобладающей в этих кругах мысли: вот мы победили, но все плохо-плохо-плохо — и зря Байден не замел эту свою инициативу под ковер.
Дискуссия довольно четко выстраивается вокруг нескольких тезисов, первый из которых: хуже всего то, что неясно — кого приглашать, а кого нет. Кстати, названные сейчас Польша, Мексика и Филиппины отлично подтверждают те опасения. "Да я даже не знаю, кто всерьез захочет участвовать, — размышляет работающий в Вашингтоне посол одной из стран Азии (анонимно, что естественно). — Конечно, британцы там будут. Придут и канадцы. Но это что тогда получится — только одни западники?"
Или из другого источника: выбирая участников, Байден рассердит и друзей, и противников. Но прежде всего этот список гостей оттолкнет от США страны, которые состоят с Америкой в тех или иных партнерских отношениях. Допустим, Турция, Венгрия и Польша — члены НАТО, но занесены в черные списки у истинных и бескомпромиссных демократов. Или государства Персидского залива. Или Индия и Бразилия, где управляют лидеры, сильно похожие на врага демократии Дональда Трампа. Как с ними всеми быть? Единственное, в чем согласны все сомневающиеся: что Россию и Китай приглашать не будут, потому что весь смысл саммита — защищать демократию от них.
Добавим к этому, что по части приглашенных у нас две крайности. Первая — позвать только самых чистых и светлых, в основном англосаксов.
Однако тогда окажется, что демократий в мире всего 20-30 и они тонут в бурных водах авторитаризма. Прочие будут играть роль волшебницы, не приглашенной на крестины, все запомнят и при первом же случае махнут волшебной палочкой не туда. Хотя мелькала и мысль придать им статус наблюдателя, то есть страны, которая очень хочет стать демократией, и надо ее поощрить, подтолкнуть в нужном направлении. Но понятно, что это рассердит таких "лидеров второго сорта" еще больше. В общем, предстоят хорошо организованные похороны самой идеи демократии.
Другая крайность — звать всех, кроме тех же России и Китая. Будет что-то вроде Генассамблеи ООН, где каждый объяснит, что именно их демократия настоящая: бессмысленное дело, для Байдена по крайней мере.
Еще одна очевидная мысль донеслась с британских берегов: саммит — плохая идея, потому что он затащит внешнюю политику США еще дальше в мир, где выстраиваются два враждебных лагеря. Спасти американскую демократию можно, только если уменьшить нелюбовь к Америке внешнего мира.
И третья мысль, так или иначе мелькающая у, напомним, "своих" по политической ориентации: доктор, излечись сам, или — "Америка сама больше всех нуждается в демократическом возрождении". Кстати, это сказал сам Байден, что с его стороны хороший ход: выступайте на саммите и объясняйте нам, как стать еще лучше. Но тут есть одна проблема. Демпартия в США и ее идейные собратья в прочих западных странах давно уже говорят, что главный враг демократии — внутренний. А это Дональд Трамп и с ним половина американских избирателей, и примерно та же ситуация — во множестве европейских стран.
То есть как минимум найдется много желающих того, чтобы саммит стал дубиной для наказания внутреннего врага, консерваторов всех мастей, а наказывать должны идеологи той самой демократии, которая ныне выродилась в тоталитарную левацкую диктатуру. Эта гражданская война должна распространиться на весь мир, а напакостить при этом России или Китаю — не самая важная задача.
И вот здесь мы видим некоторые особенности планируемого мероприятия (кстати, намечено оно на начало декабря, и речь идет всего лишь о перекличке по видео). Нам подсказывают: обратите внимание на филологию. Будет не саммит демократов, а саммит за демократию. И очень заметными участниками на нем должны оказаться не лидеры государств, а представители всех этих мириад фондов и институтов, известно кем финансируемые, а еще — главы "большой цифры", корпораций типа Facebook или Google.
Это будет просто здорово. Сразу станет ясно, кто тут собака, кто хвост и кто чем виляет. То есть избранным или назначенным лидерам стран будут читать лекции люди, для которых правильное понимание демократии — изначальная, если не наследственная привилегия, примерно как право сидеть в присутствии короля. Они вам объяснят, что демократия — это (пример из свежего улова новостей) когда свобода слова есть только для того, кто согласен с заранее заданной идеей. Идеей, которую продвигают те самые корпорации, беспощадно цензурируя несогласных. В общем, саммит будет заметным событием — а отменить его, видимо, сегодня еще худший вариант, чем все-таки провести.

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