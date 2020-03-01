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США жгут новыми ракетами русские танки. Жгут и промахиваются - Defense News
01 марта 2020, 04:39 • 36 • Политика
США готовят новую ракету класса "воздух-поверхность", которая должна заменить устаревшую AGM-114 Hellfire. По информации Defense News, новейшее вооружение испытывается на российских машинах - фактически США жгут русские танки.
Авторы издания настаивают, что называться ракета будет JAGM и по характеристикам она заметно превзойдёт предшественницу. Что логично, иначе зачем было бы заводить новое производство. Уже имеющаяся на вооружении США Hellfire - это ракета с полуактивным лазерным прицелом, а также активным радиолокационным наведением. Вероятно, вооружение на смену постараются сделать хирургически точным. Как получится на практике - большой вопрос. Однако испытания уже проводятся.
В качестве одного из тестов организовали обстрел русского танк Т-72, впрочем, произведён он был ещё в советское время, уточняет "Утро.ру" в переводном материале. Огонь открыли с вертолёта АН-64Е, броню танка ракета "прошила", нанеся урон больше, чем её предшественница. С другой стороны, руководитель программы полковник Дэвид Уорник рассказал, что достичь желаемого эффекта в море при испытании пока не удаётся.
По словам Уорника, ракета должна была попасть в центр корабля-мишени, однако угодила лишь в корму. Более того, одна из ракет во время тестов не взорвалась вовсе, в чём также признается американец.
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