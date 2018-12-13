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США жестко давят: Пушков разъяснил цели резолюции Европарламента по "Северному потоку - 2"

13 декабря 2018, 11:24  •  186 • Политика
Европарламент в своей резолюции настаивает на прекращении проекта "Северный поток - 2". Сенатор Алексей Пушков говорит об истинных адресатах документа. Он настаивает: "США жестко давят, в том числе делая это через подобные документы".
Европарламент выступил за прекращение проекта "Северный поток - 2". Об этом говорится в соответствующей резолюции, которая принята 12 декабря в организации по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС - Украина".
В документе сказано, что Европа считает угрозой энергобезопасности строящийся газопровод. Отдельно в норме подчеркивается позиция парламента по Украине, которая играет "ключевую роль в сфере европейской сети энергетического обеспечения". При этом в тексте также приводится ставшая привычной формулировка, будто газопровод является политическим проектом.
"Европарламент осудил строительство газопровода "Северный поток - 2", так как речь идет о политическом проекте, представляющем угрозу для европейской безопасности и для усилий по диверсификации источников снабжения энергией ", - говорится в тексте принятой резолюции.
В документе подчеркивается, что депутаты Европарламента призывают аннулировать данный проект.
Позицию Европарламента оценил сенатор Алексей Пушков. Он говорит об истинном смысле документа. Не стоит думать, что Европарламент пытается повлиять на весь мир или даже на всю Европу. У бумаги есть конкретный адресат - это Германия.
"Сама по себе резолюция Европарламента против "Северного потока - 2" не критична, - говорит Пушков. - Критичен возможный сдвиг в позиции Берлина, на который жестко давят США".
В Германии неоднократно говорили, что "Северный поток - 2" проект не политический, а экономический. Причем в первую очередь он выгоден Европе. В то же время США преследуют свой коммерческий интерес. Вашингтон надеется продавать свои ресурсы в Европе, однако цена слишком велика в сравнении с российским предложением, и в Германии это понимают.
Сама по себе резолюция Европарламента против Сев.потока не критична. Критичен возможный сдвиг в позиции Берлина, на к-ый жестко давят США.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 декабря 2018 г.

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