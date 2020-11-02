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США ждёт война после выборов? Сергей Михеев назвал одно условие

02 ноября 2020, 16:20  •  102 • Политика
Политолог Сергей Михеев оценил прогнозы многих экспертов, которые ожидают, что в США может начаться война после выборов. По его мнению, однако, такой исход маловероятен - Трамп в случае поражения, скорее всего, "сольётся". Он добавил, что масштабные волнения возможны лишь при одном условии.
Политолог Сергей Михеев в программе "Михеев. Итоги" на Царьграде спрогнозировал результаты президентских выборов в США.
По его мнению, победу одержит демократ Джо Байден, а нынешнему главе государства Дональду Трампу придётся оставить Белый дом. Также эксперт предположил, чем может обернуться 2 октября, и порассуждал, приведёт ли голосование к массовым протестам, как ожидают многие аналитики.
Михеев считает, что какие-то масштабные акции, способные перерасти в противостояние, возможны, однако всё же маловероятны.
Я не разделяю оптимизма экспертов. Они считают, что после выборов буча продолжится, все передерутся. Хорошо бы, если б так. Я был бы не против, если бы в Америке началась гражданская война. Мне жаль страну, но хотелось бы, чтобы было так - мол, за что боролся, на то и напоролся, - отметил политолог.
Тем не менее вряд ли Трамп решится на какие-то активные действия в случае поражения. По мнению Михеева, такой исход возможен лишь при одном условии.
Я думаю, что если Трамп проиграет, он сольётся. Не будет даже никого призывать к пересчёту голосов, волнениям и так далее. Всё завит от разрыва: если он будет составлять один-два-три процента, то, возможно, у него хватит духа "качнуть" ситуацию. Если разрыв будет более 10%, то он всё-таки сольётся, несмотря на то, что сейчас хорохорится, - подчеркнул политолог.

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