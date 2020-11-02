США ждёт война после выборов? Сергей Михеев назвал одно условие

Политолог Сергей Михеев в программе "Михеев. Итоги" на Царьграде спрогнозировал результаты президентских выборов в США.

По его мнению, победу одержит демократ Джо Байден, а нынешнему главе государства Дональду Трампу придётся оставить Белый дом. Также эксперт предположил, чем может обернуться 2 октября, и порассуждал, приведёт ли голосование к массовым протестам, как ожидают многие аналитики.

Михеев считает, что какие-то масштабные акции, способные перерасти в противостояние, возможны, однако всё же маловероятны.

Я не разделяю оптимизма экспертов. Они считают, что после выборов буча продолжится, все передерутся. Хорошо бы, если б так. Я был бы не против, если бы в Америке началась гражданская война. Мне жаль страну, но хотелось бы, чтобы было так - мол, за что боролся, на то и напоролся, - отметил политолог.

Тем не менее вряд ли Трамп решится на какие-то активные действия в случае поражения. По мнению Михеева, такой исход возможен лишь при одном условии.