США ждёт очередной бунт: Мигранты ставят условия Джо Байдену и готовятся к атаке

Вашингтон готовится к инаугурации президента США Джо Байдена. Правда, пока эта подготовка больше похожа на осаду. Вот и авторы телеграм-канала Pars Today Russian, публикуя кадры с места, задаются вопросом:

Вашингтон готовится к инаугурации Байдена или к войне?

Между тем ситуация напряжённая и на границе США. Так, на южной границе США собираются многие тысячи мигрантов. Они ждут от Джо Байдена выполнения его обещания отменить решение президента Дональда Трампа о закрытии границ. Сенатор Алексей Пушков полагает, что уже "20 января, в день инаугурации нового президента, они (мигранты. - Ред.) мощным потоком хлынут в Америку и дружно пополнят десятки миллионов уже проживающих в ней маргиналов". Своей позицией Пушков поделился в личном телеграм-канале:

"По прогнозам, уже в 2040 году США станут страной белого меньшинства. Однако это может произойти и гораздо раньше", - пишет Алексей Пушков, добавляя, что сегодняшние события - лишь начало длинного пути в бездну.

Отразится ли как-то происходящее в США на России? В какой-то степени да. Однако, как отметил в эфире "Радио КП" главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин, нам не стоит особенно переживать:

"А что касается Штатов, мой ответ: да черт с ними, со Штатами, если по-простому. Нас вот эта вся их история не сильно касается".