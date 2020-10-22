США ждёт новая гражданская война, кто бы ни победил на выборах - политолог

Политолог Роберт Кахейли, который спрогнозировал результаты американских выборов в 2016 году, предсказал, что действующему главе государства Дональду Трампу удастся переизбраться на новый срок. Однако это может закончиться новой гражданской войной, предупреждает политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Он отмечает, что впервые в истории выборов президента США победитель не имеет никакого значения, так как ни один из кандидатов не согласится с решением не в свою пользу. И кто бы ни сел в итоге в кресло главы Белого дома, он получит страну, объятую гражданской войной.

Рафаэль Ордуханян согласен с тем, что, вероятнее всего, победу одержит именно Дональд Трамп, так как за него проголосует молчаливое белое большинство, которое сейчас активно вооружается. Политолог отметил, что эти люди не участвуют в опросах и просто проголосуют за Трампа, так как не могут допустить продолжения того беспредела, который происходит в их стране, ещё на 4 года.