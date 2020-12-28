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США ждёт неприятный сюрприз в Тихом океане: Военные корабли России уже на позиции
28 декабря 2020, 21:50 • 205 • Политика
ВМФ России готовит жёсткий ответ в Тихом океане для американских кораблей. В Японском море находится один из самых сильных кораблей российского флота - фрегат "Маршал Шапошников".
США ждёт неприятный сюрприз от России в Тихом океане. Москва значительно усиливает свои позиции в регионе, ясно давая понять Вашингтону, что его провокации имеют последствия, пишет китайское издание Sohu.
Отмечается, что за последнее время Россия значительно нарастила количество военных учений в Тихоокеанском регионе. По мнению китайских военных аналитиков, это чёткий сигнал для США.
- приводит ФАН выдержки из материала китайского издания.
В подтверждение этого тезиса приводятся данные о том, что в Японском море находится один из самых сильных кораблей российского флота - фрегат "Маршал Шапошников". Боевой корабль недавно прошёл глубокую модернизацию и обзавёлся улучшенным вооружением.
Военные аналитики Sohu прогнозируют, что Россия и дальше будет модернизировать аналогичным образом свои корабли. Это позволит не только сэкономить средства на оборону, но и максимально эффективно использовать все военные ресурсы, имеющиеся в распоряжении России.
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