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США ждёт кризис? Что будет, если Китай начнёт давить на любителей санкций
24 марта 2022, 17:30 • 383 • Политика
Политолог, экономист Александр Дудчак рассказал, что будет, если Китай начнёт давить на главных любителей санкций. В этом случае США могут столкнуться с сильнейшим кризисом.
Китай пока проявляет сдержанность и не предпринимает никаких резких действий, хотя он явно сильно раздражён политикой США и их попытками навязать всему миру свою точку зрения. Если давление на Пекин продолжится, вполне вероятно, что Китай в конечном итоге введёт санкции против Америки. И учитывая, как сильно интегрированы китайская и американская экономики друг в друга, это будет очень болезненный удар, рассказал Дудчак "Народным новостям".
- отметил он.
Эксперт добавил, что любые санкции ускоряют изменение мирового рынка. Например, попытки задушить экономику России привели к ускорению процесса дедолларизации, что тоже бьёт по США.
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