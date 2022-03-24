Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В порту Бердянска гремят мощные взрывы. Что случилось?
Ликвидирован известный украинский неонацист
Российские ТОСы уничтожили позиции боевиков «Азова» в Мариуполе
"Осталось зачистить окраины": Военкор из окопа рассказал о главной поб...
Главная / Политика

США ждёт кризис? Что будет, если Китай начнёт давить на любителей санкций

24 марта 2022, 17:30  •  383 • Политика
Политолог, экономист Александр Дудчак рассказал, что будет, если Китай начнёт давить на главных любителей санкций. В этом случае США могут столкнуться с сильнейшим кризисом.
Китай пока проявляет сдержанность и не предпринимает никаких резких действий, хотя он явно сильно раздражён политикой США и их попытками навязать всему миру свою точку зрения. Если давление на Пекин продолжится, вполне вероятно, что Китай в конечном итоге введёт санкции против Америки. И учитывая, как сильно интегрированы китайская и американская экономики друг в друга, это будет очень болезненный удар, рассказал Дудчак "Народным новостям".
КНР вполне может адекватно ответить. Потому что от Китая Соединённые Штаты зависят не в меньше мере, чем КНР от США. В случае с Китаем - это огромные объёмы экспорта в США. Так что Пекин реально может ввести санкции,
- отметил он.
Эксперт добавил, что любые санкции ускоряют изменение мирового рынка. Например, попытки задушить экономику России привели к ускорению процесса дедолларизации, что тоже бьёт по США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


383
Источник
Похожие новости
24 марта 2022, 09:55
В порту Бердянска гремят мощные взрывы. Что случилось?
24 марта 2022, 14:00
Провал ЦБ обернулся громкой отставкой: Набиуллина молчит - объясняться пришлось Лаврову
24 марта 2022, 06:25
Чему британцы учили украинских солдат в Донбассе: Тайник с документами выдал неудобную правду
24 марта 2022, 00:35
Ой как неудобно вышло: Финляндия осталась без бумаги из-за санкций против России
24 марта 2022, 00:35
Эпоха унижений для России закончилась. Кто на выход за Чубайсом?
24 марта 2022, 02:55
Обменный ресурс: почему РФ решила поставлять газ в Европу за рубли
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 марта 2022, 09:55
В порту Бердянска гремят мощные взрывы. Что случилось?
24 марта 2022, 14:00
Провал ЦБ обернулся громкой отставкой: Набиуллина молчит - объясняться пришлось Лавро...
24 марта 2022, 06:25
Чему британцы учили украинских солдат в Донбассе: Тайник с документами выдал неудобну...
24 марта 2022, 00:35
Ой как неудобно вышло: Финляндия осталась без бумаги из-за санкций против России
24 марта 2022, 00:35
Эпоха унижений для России закончилась. Кто на выход за Чубайсом?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 марта 2022, 07:35
Киборгов из АЗОВа в Мариуполе не получилось [CТРИМ в 12.00]
18 марта 2022, 14:10
Минобороны России двумя пусками "Искандера" наказало нацистов в Запорожье
20 марта 2022, 14:00
США уничтожают себя: Америка попала в ловушку России и Китая
20 марта 2022, 23:55
Русские военные совершили мощный рывок в Донбассе: Крупный нацбатальон почти разгромлен
20 марта 2022, 00:35
Один гиперзвуковой "Кинжал" обнулил на Украине все достижения НАТО - эксперт
21 марта 2022, 03:25
Российские военные разгромили нацбатальон «Донбасс
19 марта 2022, 13:30
Кадыров прямо поставил ультиматум всем украинским "нацикам": "Можете рявкать"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.