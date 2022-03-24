США ждёт кризис? Что будет, если Китай начнёт давить на любителей санкций

Политолог, экономист Александр Дудчак рассказал, что будет, если Китай начнёт давить на главных любителей санкций. В этом случае США могут столкнуться с сильнейшим кризисом.

Китай пока проявляет сдержанность и не предпринимает никаких резких действий, хотя он явно сильно раздражён политикой США и их попытками навязать всему миру свою точку зрения. Если давление на Пекин продолжится, вполне вероятно, что Китай в конечном итоге введёт санкции против Америки. И учитывая, как сильно интегрированы китайская и американская экономики друг в друга, это будет очень болезненный удар, рассказал Дудчак "Народным новостям".

КНР вполне может адекватно ответить. Потому что от Китая Соединённые Штаты зависят не в меньше мере, чем КНР от США. В случае с Китаем - это огромные объёмы экспорта в США. Так что Пекин реально может ввести санкции,

- отметил он.

Эксперт добавил, что любые санкции ускоряют изменение мирового рынка. Например, попытки задушить экономику России привели к ускорению процесса дедолларизации, что тоже бьёт по США.