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США ждут русских на границе России и Украины
31 октября 2021, 18:55 • 174 • Политика
США ждут русских на границе России и Украины, поведали в Пентагоне, комментируя ситуацию в Донбассе.
Пентагон продолжает следить за ситуацией на границе между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Антон Семелрот.
Ранее американские СМИ сообщили о том, что политики в США и ЕС якобы обеспокоены в связи с тем, что Москва якобы перебрасывает военные силы к украинской границе. Впрочем, журналисты не уточнили, о каких именно странах идёт речь.
"Мы продолжаем следить за ситуацией в регионе, но пока не можем сообщить ничего дополнительно", - пояснил Семелрот в комментарии ТАСС.
Напомним, Украина призналась в нарушении Минских соглашений, задействовав беспилотник Bayraktar в зоне военного конфликта в Донбассе. Действия Киева уже раскритиковал Берлин, так как дроны в Донбассе могут использовать только представители ОБСЕ для мониторинга ситуации.
Как передаёт телеканал "360", украинская сторона не соглашается с позицией немцев и утверждает, что ВСУ якобы "защищались".
"Мы не наступаем, мы отвечаем", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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