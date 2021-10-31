США ждут русских на границе России и Украины, поведали в Пентагоне, комментируя ситуацию в Донбассе.

Пентагон продолжает следить за ситуацией на границе между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Антон Семелрот.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что политики в США и ЕС якобы обеспокоены в связи с тем, что Москва якобы перебрасывает военные силы к украинской границе. Впрочем, журналисты не уточнили, о каких именно странах идёт речь.

"Мы продолжаем следить за ситуацией в регионе, но пока не можем сообщить ничего дополнительно", - пояснил Семелрот в комментарии ТАСС.

Напомним, Украина призналась в нарушении Минских соглашений, задействовав беспилотник Bayraktar в зоне военного конфликта в Донбассе. Действия Киева уже раскритиковал Берлин, так как дроны в Донбассе могут использовать только представители ОБСЕ для мониторинга ситуации.

Как передаёт телеканал "360", украинская сторона не соглашается с позицией немцев и утверждает, что ВСУ якобы "защищались".

"Мы не наступаем, мы отвечаем", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.