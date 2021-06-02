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США ждут "жизненно важной" встречи с русскими: Но пока дождутся лишь красных линий

02 июня 2021, 14:10  •  156 • Политика
В США встречу Путина и Байдена оценивают как "жизненно важную". Но какова позиция России? По всей видимости, предстоит договориться о красных линиях, которые не следует переходить. А дальше возможен поиск компромиссов, полагает Андрей Школьников.
В Вашингтоне назвали грядущую встречу президента США Джо Байдена с лидером России Владимиром Путиным "жизненно важной". Дело не в желании Штатов наладить отношения и пойти на примирение… Скорее наоборот.
По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, встреча состоится "из-за разногласий между нашими странами, а не вопреки им". Таким образом она ответила на вопрос журналистов, не поставит ли под удар встречу якобы имевшая место новая атака "русских хакеров". Но является ли встреча Путина и Байдена "жизненно важной" для России? И о чём в принципе Россия и США могут договориться по итогам саммита первых лиц?
Экономист, политолог, геостратег Андрей Школьников полагает, что ждать рекордов не следует:
"Самый очевидный вопрос - разграничить зоны допустимого, те самые "красные линии", о которых говорил Владимир Владимирович Путин. Для начала предстоит понять, где эти красные линии, а затем попытаться найти компромисс. Ну, собственно говоря, всё. Ни о каких долгосрочных договорённостях речи быть не может, поскольку слишком разные у нас позиции. Поэтому пока речь идёт о чисто ситуационных соотношениях. Плюс нужно доказать и себе, и окружающим, что мы способны договариваться".
По всей видимости, мы не дождёмся "чего-то долгоиграющего", сказал Школьников, отвечая на уточняющий вопрос:
"Не в этот раз и не с Байденом", - резюмировал эксперт.

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