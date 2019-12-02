США Зеленскому не помогут: Эксперты оценили шансы Киева получить помощь Запада в возвращении Крыма

Желание президента Украины Владимира Зеленского привлечь Америку к обсуждению темы принадлежности Крыма в «нормандском формате» говорит о наличии у главы незалежной двух ошибочных представлений. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Денис Батурин.

- Первое заключается в том, что вопрос по Крыму якобы не закрыт, несмотря на то, что президент России Владимир Путин заявлял не один раз, что эта тема подниматься больше не будет. Вторая иллюзия - это участие США в «нормандском формате». Этого не будет, штаты могут оказывать только теневое влияние на политическую позицию Европы. Что же касается Европы, ее интересы не всегда совпадают с США, - заявил политолог.

По словам Батурина, предстоящие 9 декабря переговоры в «нормандском формате» будут с «привкусом газа».

- В любом случае, на саммите будет вопрос транзита российского газа в Европу и на Украину, потому что Донбасс в этой ситуации может подождать. А Европа ждать не собирается - 1 декабря закончился 10-летний контракт о поставках газа между Украиной и Россией, - отмечает Денис Батурин.

Политолог Владимир Джаралла в свою очередь полагает, что Зеленский своими заявлениями готовит население Украины к итогам встречи нормандской четверки.

- Учитывая реакцию националистов, им передают сигнал: мол, все в порядке, мы после Донбасса будем поднимать тему Крыма. Однако, это также показывает, что продолжается линия, заложенная западной дипломатией с самого начала конфликта: не признавать решение крымчан и проводить политику давления, раз военное решение невозможно, - выразил свое мнение политолог.

Кроме того, упоминание Зеленским США свидетельствует о «продолжающемся кураторстве украинской дипломатии со стороны чиновников этой страны».

Джаралла предположил, что по итогам встречи в нормандском формате Европа примет решения, которые позволят снизить уровень санкций против России, поскольку поддерживать их не выгодно.

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