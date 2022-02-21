США заявили о возможных терактах в России. Захарова задала логичный вопрос: "Как это всё понимать?"

Посольство Соединённых Штатов в Москве опубликовало официальное предупреждение о возможных терактах в России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала вполне логичный вопрос. "Как это всё понимать?" - поинтересовалась она.

Посольство США проинформировало находящихся в России американцев о возможных терактах. Якобы есть информация об угрозах нападения в крупных городах. В первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге.

Теракты якобы возможны на станциях метро и ж/д станциях, в торговых центрах. Под угрозой и районы повышенной напряжённости рядом с украинской границей.

Захарова поинтересовалась, передавало ли американское посольство в Москве соответствующую информацию русским коллегам. Ушли ли эти данные по партнёрским каналам.

"Если нет, то как это всё понимать?" - спросила в своём Telegram-канале представитель МИД России.