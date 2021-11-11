США заявили о "необычной военной активности России" рядом с Украиной

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о "необычной военной активности России" рядом с Украиной. Он сообщил о беспокойстве по этому поводу.

Заявление Блинкен сделал в ходе совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции, которая проводилась в Госдепартаменте.

"Мы обеспокоены сообщениями о необычной военной активности России рядом с Украиной", - произнёс госсекретарь США.

Он добавил, что Вашингтон очень внимательно следит за ситуацией, постоянно проводит консультации с партнёрами и союзниками. При этом у США по-прежнему "нет ясности относительно намерений Москвы".

Блинкен предостерёг Россию от совершения "серьёзной ошибки". Он объяснил: речь идёт о новой попытке сделать то, что было предпринято в 2014 году.

По словам представителя Госдепа США, Вашингтон поддерживает деэскалацию в Донбассе, а также урегулирование конфликта в этом регионе методами дипломатии.

Париж и Берлин поощряют агрессивную риторику Киева, а также его милитаристский настрой. При этом украинские власти трактуют такую позицию НАТО как карт-бланш на войну в Донбассе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала две версии таких действий.