США заявили о перехвате оружия из России в Аравийском море

ВМС США сообщили об изъятии оружия, произведённого в России и Китае, с судна в Аравийском море. Груз перевозило судно без опознавательных знаков.

Американский ракетный крейсер задержал в северной части Аравийского моря судно, которое перевозило оружие, которое, как утверждается, было произведено в России и Китае. Информацию опубликовала в Twitter пресс-служба ВМС Центрального командования американских вооружённых сил.

В подтверждение была выложена видеозапись с палубы судна, на которой выложены различные образцы оружия. Среди них сотни пулемётов Калашникова, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатомётов. Также можно увидеть управляемые противотанковые ракеты и китайские штурмовые винтовки "Тип-56".

6-7 мая ракетный крейсер USS Monterey перехватил в международных водах Северного Аравийского моря судно без опознавательных знаков, на борту которого находились тысячи незаконных вооружений,

- говорится в сообщении американской стороны.

Куда именно направлялось судно и откуда оно вышло - ещё устанавливается. Однако агентство Bloomberg уже спекулирует, что оружие предназначалось для повстанцев-хуситов в Йемене.

Фото: скриншот Twitter/@US5thFleet