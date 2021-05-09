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США заявили о перехвате оружия из России в Аравийском море

09 мая 2021, 09:00  •  349 • Политика
ВМС США сообщили об изъятии оружия, произведённого в России и Китае, с судна в Аравийском море. Груз перевозило судно без опознавательных знаков.
Американский ракетный крейсер задержал в северной части Аравийского моря судно, которое перевозило оружие, которое, как утверждается, было произведено в России и Китае. Информацию опубликовала в Twitter пресс-служба ВМС Центрального командования американских вооружённых сил.
В подтверждение была выложена видеозапись с палубы судна, на которой выложены различные образцы оружия. Среди них сотни пулемётов Калашникова, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатомётов. Также можно увидеть управляемые противотанковые ракеты и китайские штурмовые винтовки "Тип-56".
6-7 мая ракетный крейсер USS Monterey перехватил в международных водах Северного Аравийского моря судно без опознавательных знаков, на борту которого находились тысячи незаконных вооружений,
- говорится в сообщении американской стороны.
Куда именно направлялось судно и откуда оно вышло - ещё устанавливается. Однако агентство Bloomberg уже спекулирует, что оружие предназначалось для повстанцев-хуситов в Йемене.
Фото: скриншот Twitter/@US5thFleet

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