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США заявили, что армия ЕС должна стать дополнением к НАТО
22 ноября 2018, 05:09 • 61 • Политика
Общеевропейская армия, если она будет создана, должна стать дополнением к НАТО, а не его заменой. С таким воззванием к депутатам Европарламента обратился постпред США при ЕС Гордон Сондленд.
При этом дипломат напомнил, что американскому правительству регулярно приходится убеждать своих граждан в необходимости затрат на поддержания Североатлантического альянса. Все же десятки миллиардов долларов, ежегодно отправляемые в Европу, с тем же успехом могут быть потрачены и на внутренние нужды самих США.
Если Европа планирует создать для себя собственную армию для защиты «от России и других недружественных сил», то ситуация усложнится и того больше. Сейчас, подчеркнул Сондленд, США хотели бы услышать от ЕС ясного заявления о том, настолько значительной будут его объединенные вооруженные силы и решением каких задач она займется.
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