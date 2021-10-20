США завибрировали от китайского гиперзвука

Китайский гиперзвуковой блок облетел планету, прежде чем обрушиться… нет, пока не на США. На свой же полигон, к тому же не совсем точно. Так подумали американцы и сразу же примерили угрозу к себе.

Событие, как его описало авторитетное в целом американское издание Financial Times, выглядело так.

Китайцы испытали собственный гиперзвуковой глайдер. То есть планирующий боевой блок баллистических ракет, способный лететь по непредсказуемой для противоракетной обороны противника траектории. Причём блок – ядерный, несущий ядерный заряд.

Запущенный при помощи ракеты Long March 2C блок упал в паре десятков миль от назначенной точки на китайском же полигоне. Но перед этим он облетел всю планету. По словам американской прессы, это "стало весьма неприятным сюрпризом для военных США".

Что это означает? Китайцы всех обставили?

Если дело обстоит так, как описали американцы, это должно стать неприятным сюрпризом и для русских военных. И не потому, что Китай в какой-то реальной перспективе может пойти на ядерную войну с Россиею. А по той причине, что подобную систему – межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Сармат" с боевым блоком в виде гиперзвукового глайдера Ю-71 – в России ставят на вооружение вот уже года три.

"Сармат" недавно сулили доиспытать в 2022 году. А пока глайдер ставится на старую ракету УР-100Н УТТХ (РС-18Б или SS-19 Stilleto/Стилет по классификации США). Всё вместе названо системой "Авангард". И судя по тому, что, как только что объявлено, "Стилеты" останутся на вооружении РВСН как минимум до 2023 года, до тех пор "Сарматов" можно не ждать.

И что же, получается, что китайцы всех обставили? Ладно, американцы, они в области гиперзвука признанные (в том числе самими собою) лузеры. Но как же Китай так споро успел обойти нас?

Намёк на ответ на этот вопрос кроется в их МБР Long March 2C. Или, по-китайски, Chang Zheng 2C (CZ-2C). Это обычная ракета-носитель для вывода на орбиту космических аппаратов. Она разрабатывалась ещё в 1970 годах, а первый запуск её произошёл 9 сентября 1982 года.

Ракеты этого семейства – лёгкого и среднего классов. Две или три ступени. Жидкостный ракетный двигатель, работающий на тетраоксиде азота и несимметричном диметилгидразине. Более известном как гептил, на котором работали наши "Протоны". Пакет жидкостных же ускорителей. Способна доставить на низкую опорную орбиту (НОО) до 3,8 тонны полезной нагрузки.

То есть – ничего нового, включая высокоопасный и высоковредный гептил. Можно лишь добавить, что на новейшей версии CZ-2F был отправлен в космос в 2003 году первый китайский космонавт Ян Ливэй.

Американцы набрасывают жирно

Американцы заочно возражают: в официальной статистике КНР по космическим программам присутствуют сведения о 76-м и 78-м полётах CZ-2C, а 77-й обойдён молчанием. Но якобы был выполнен в конце августа.

Однако русский военный эксперт, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин видит здесь другую логику:

Пока подтверждений этой информации нет и доказательств никаких нет. Дело в том, что все такие запуски контролируются нашими системами предупреждения о ракетном нападении и системами контроля за космическим пространством. И если наши молчат по такому поводу, значит, ничего такого и не было. Или же надо понимать, почему наши молчат по такому поводу…

Но примечательно, считает эксперт, что и китайцы молчат о таком своём успехе:

А они могли бы заявить, как они обычно делают, что у них есть такие устройства и они провели такие-то испытания. Но они этого не говорят. Этого испытания вообще никто не подтвердил – ни мы, ни американцы, ни сами китайцы. Поэтому говорить о таком успехе преждевременно.

Ядерный глайдер на обычной ракете

Может быть, что-то дадут данные о китайском глайдере? Про него известно совсем немного.

Испытания первого гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие, прошли в Китае в 2018 году. Летательное устройство по имени "Синкун-2" (星空 – "Звёздное небо") было запущено на полигоне в Синьцзян-Уйгурском автономном районе при помощи штатной ракеты-носителя, отделилось от неё, совершило ряд манёвров в течение 10 минут на высоте 30 км, после чего приземлилось в заданном районе.

Скорость аппарата достигала 6 Махов (то есть свыше 7 тыс. км/ч). Про форму говорили, что это волнолёт – тело с острой передней кромкой, само себе обеспечивающее воздушную волну, по верхней кромке которой и скользит. Потому и называют его глайдером. И судя по тому, что сообщили китайцы, их аппарат построен по той же идеологии, что русский гиперзвуковой глайдер Ю-71.

Если так, то американское издание The Drive верно указывает, что способность глайдера маневрировать на гиперзвуковой скорости и преодолевать значительные расстояния делает бесполезными не только существующие в США системы противоракетной обороны, но даже средства раннего предупреждения. А то, что боевой блок обладает способностью облететь вокруг Земли, показывает, что он может атаковать с любой стороны, обходя системы ПРО.

Вот только Виктор Литовкин в это не верит:

Разговоры о том, что ракета облетела земной шар на гиперзвуковой скорости… ну, это… Вот если представить, что они запустили какой-то спутник, от него отделили глайдер, – вот это вполне может быть. Но что облетела земной шар ракета – это, конечно, фейк.

Словом, картина на самом деле получается нестрашная. Нас с нашим "Сарматом" китайцы не обогнали. Получается, что они просто запустили обычную ракету-носитель, которая вывела на орбиту необычный аппарат. Он сделал круг и вернулся на Землю.

Что с того?

Ларчик открывался просто. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на пресс-конференции сказал, что летом испытывалась не баллистическая, а космическая ракета: "Эта технология очень важна для снижения стоимости использования космических кораблей". Но показательна именно реакция в США. Американцы всё чётче осознают, что они не в замке сидят за непреодолимыми стенами двух океанов, а в стеклянном доме, рядом с соседом, которому они грозили и строили рожи дюжину последних лет.

А теперь добавился ещё один сосед. Показалось, что вслед за русскими китайцы оказались способны не просто сбросить боевой блок, а провести его нежно и аккуратно. И хотя оказалось, что только показалось, нет сомнений, что в ближайшее время нас ждут и другие яркие испытания.

Китайские и русские.