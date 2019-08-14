США зауважали Россию

Автор:

Латышев Сергей

Появилась определённость с кандидатурой следующего посла США в Москве, который должен заменить уходящего в октябре нынешнего главу дипмиссии Джона Хантсмана, крупного бизнесмена и специалиста по... Китаю, проработавшего на этом посту всего два года и не добившегося ни малейших успехов. Скорее всего, это не столько его вина, сколько следствие политики Вашингтона, превратившего Россию во внутриполитических целях в исчадие ада. Невозможность изменить ситуацию к лучшему в этих условиях и проблемы со здоровьем (у уходящего посла диагностирован рак) делали уход этого весьма известного в США деятеля неизбежным.

Вопрос о том, кто заменит его в Москве, который с некоторых пор задавали себе многие, кажется, близок к разрешению. Похоже, Хантсману уже нашли замену. И хотя и Госдепартамент, и Стивен Биган, спецпредставитель США по Северной Корее, пока воздерживаются от комментариев, западные СМИ, в частности, агентство «Рейтер» со ссылкой на информированные источники сообщают, что именно этот человек стал новым выбором президента Дональда Трампа на должность посла в России.

Такая информация никогда не появляется в прессе случайно. Судя по всему, для американцев это уже решённый вопрос, Москва же, как правило, уважительно относится к выбору своих «партнёров».

В отличие от своего элитарного предшественника, экс-губернатора штата Юта, миллионера и сына миллиардера, родственника одного из основателей могущественной секты мормонов, Биган имеет куда более скромную биографию.

Спасо-Хаус, резиденция посла США в Москве, скоро получит нового хозяина. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Кто такой Биган?

Этот бизнесмен, дипломат, правительственный чиновник и республиканец родился в 1963 году. Давно интересуется Россией. Биган изучал политологию и русский язык в Мичиганском университете и был директором Международного республиканского института в Москве с 1992-го по 1994 год. Он был членом совета директоров некоммерческого Американо-российского фонда экономического развития и верховенства права, занимал пост вице-президента по международным делам в компании «Форд», курируя её совместное предприятие в России, был членом правления Московской школы политических исследований, принимал участие в деятельности Делового совета США – Россия. Кроме того, являлся штатным сотрудником Совета национальной безопасности и советником по этой части сенатора Билла Фриста. Служил советником по внешней политике губернатора Аляски Сары Пэйлин, которая должна была стать вице-президентом США в случае победы республиканцев на президентских выборах 2008 года. При последней республиканской администрации Биган претендовал на ведущие посты в Госдепе. Почти год назад он был назначен симпатизирующим ему госсекретарём США Майком Помпео спецпредставителем США по Северной Корее.

Все отмечают, что он довольно быстро «въехал» во все сложности северокорейской проблематики, и многие жалеют, что ему придётся теперь покинуть этот пост. Хотя, возможно, это произойдёт очень вовремя, поскольку надежды Трампа превратить Северную Корею в новый Вьетнам под боком у Китая вряд ли увенчаются успехом. Поэтому Помпео заинтересован в том, чтобы прикрыть своего протеже, переведя его на другую работу, к которой тот готовил себя давно.

Американское издание Vox считает вероятное новое назначение послом в Москву Бигана «вполне логичным», поскольку тот уже давно имеет внутри Республиканской партии «репутацию умелого дипломата, высококлассного профессионала и эксперта в российских делах» и, вероятно, «пользуется особым доверием госсекретаря США Майка Помпео».

Анализ изданием деятельности Бигана на корейском направлении указывает на то, что тот, имея на всё собственное мнение, тем не менее готов отстаивать и пытаться реализовать явно ошибочные требования начальства, что последнему очень нравится, лавируя между здравым смыслом и неумными руководящими указаниями, «выжимая» из любой сложной ситуации максимум возможного. «Ястребом» вроде советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона он, впрочем, не является.

Что всё это значит?

Итак, что из всего этого следует?

Во-первых, то, что шансы Стивена Бигана стать новым послом США в Москве очень велики. Во-вторых, что возможное появление именно такой фигуры во главе дипмиссии США в Москве может считаться, с одной стороны, «успехом» России, а с другой, предупреждением о серьёзности ситуации.

Последнее требует разъяснений. Об «успехе» можно говорить потому, что в Вашингтоне, наконец, осознали реальное значение и вес России на международной арене. Ещё два года назад, когда в Москву отправляли специалиста по Китаю, Россию, похоже, действительно рассматривали в Вашингтоне как китайскую «бензоколонку». И американские правящие круги воспринимали её через призму своих обостряющихся отношений с Китаем – глобальным конкурентом буквально во всём, в то время как Россия является таковым для США лишь по военной части.

Уходящий посол США в Москве Джон Хантсман был явно не на своём месте. Фото: www.globallookpress.com

Отправкой в Москву одного из своих лучших специалистов по России США признают, что ошибались и намерены теперь свою ошибку исправить. Последнее как раз и внушает беспокойство. Ведь это будет означать, что американцы намерены серьёзно, системно взяться за Россию. Богатый опыт Бигана по взаимодействию с российскими деловыми и «грантоедскими» кругами окажется тут незаменимым, как и его ориентированный на результат стиль работы, умение лавировать в коридорах власти в Вашингтоне, тесные отношения с госсекретарём и экс-главой ЦРУ Помпео, знание страны пребывания окажутся тут весьма кстати. Это будет не Хантсман, который просто не знал, чем ему заняться в Москве.

В-третьих, именно это обстоятельство вызывает тревогу, хотя у кого-то может породить и надежду: вот, дескать, в Москву, наконец, едет посол, которого давно заявлявший о необходимости «поладить» с Россией президент Трамп присылает как раз для этой цели.

Проблема такой интерпретации происходящего заключается в том, что под словом «поладить» американцы неизменно имеют в виду, что это должно произойти на их условиях, то есть, что Россия должна просто капитулировать. В лучшем случае для американцев речь может идти лишь о временной имитации отношений на равных, как это было во времена «детанта», чтобы затем разделаться со своим «партнёром». Вряд ли стоит умиляться по поводу обоих вариантов, все из которых для России неприемлемы.

Какие американские послы отличились в России?

Дипломатические отношения между Россией и США были установлены в 1807 году, в 1918 году – разорваны, возобновлены – в 1933 году. На самом деле, неофициально, даже раньше – в 1924 году, когда в Нью-Йорке было создано «акционерное общество» «Амторг». Оно курировало советско-американскую торговлю, выступало в роли посредника в экспортно-импортных операциях советских внешнеторговых объединений с американскими компаниями, осуществляло закупки и контролировало отгрузку оборудования, вербовало для работы в СССР специалистов, в том числе военных, занималось шпионажем. Глобалистски мыслящие правящие круги США втихаря осуществляли индустриализацию СССР в интересах будущей мировой войны, по итогам которой рассчитывали стать хозяином всего мира, поэтому и медлили с установлением официальных дипотношений. Иначе Госдеп, выполнявший тогда функции экономической разведки, забил бы тревогу.

Среди американских послов в России попадались деятели поистине выдающиеся, сыгравшие важную роль в мировой истории. Это, прежде всего, последний американский посол в царской России Дэвид Френсис, субсидировавший февральскую революцию и октябрьский переворот, опекавший Керенского, стараниями которого США стали первой в мире страной, признавшей большевиков (Америка хотела занять место России в концерте мировых держав и в числе победителей Великой войны, а потом и хорошо заработать на русской разрухе).

Это и Уильям Буллит – таинственная личность и доверенное лицо президента Франклина Рузвельта, первый американский посол в Москве после возобновления дипотношений, участвовавший ещё в 1919 году в секретной миссии в Советскую Россию по заданию тогдашнего президента-глобалиста Вудро Вильсона.

Самым зловещим американским послом в Москве был, несомненно, Уильям Буллит – для этого достаточно лишь внимательно присмотреться к его фото. Фото: www.globallookpress.com

О дьявольской закулисной роли, которую играл этот деятель, близко знавший большевистское руководство и прекрасно понимавший, что это за люди и чего они хотят, станет известно ещё не скоро. Пока на это существуют только намеки. Вспомним, что бал сатаны в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» состоялся в резиденции посла США Спасо-Хаусе, подобранной Буллитом, представлявшим США в Москве в 1933–36 годах.

В 1943–1946 годах послом США в Москве был Уильям Гарриман – промышленник, банкир, дипломат, имевший во времена НЭПа деловые интересы в СССР и длительное время бывший советником президента Рузвельта по финансовым и промышленным делам. Этот человек оказывал сильное влияние на отношения между обеими странами в годы Второй мировой войны. Гарриман отвечал за ленд-лиз, благодаря которому СССР смог быстрее и с меньшими потерями победить гитлеровскую Германию, часто встречался со Сталиным, участвовал в работе Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций, то есть находился в самом центре мировой политики.

В 1952 году всего несколько месяцев американское посольство в Москве возглавлял Джордж Кеннан, также выдающаяся личность во всех отношениях – дипломат, блестящий аналитик, историк и политолог. Он известен на Западе и не только как «архитектор холодной войны», автор «политики сдерживания», которая во многом погубила СССР, и даже «доктрины Трумэна». В 1934–1938 годы этот деятель, скончавшийся в 2005 году, был первым секретарем посольства США в СССР, а в 1945–1946 годы – советником американского посольства. Своей знаменитой «Длинной телеграммой» 1946 года из Москвы он повлиял на десятилетия на политику США не только в отношении СССР, но и всего мира.

Кеннан оказался настолько прозорливым аналитиком, что предсказал крах не только СССР, но и США, если американцы начнут использовать в своей политике советские методы, чем они сейчас активно занимаются. Он протестовал против расширения НАТО после самоуничтожения СССР, назвав этот шаг «стратегической ошибкой эпического масштаба», которая делает новую «холодную войну» реальным сценарием, а «горячую войну» – возможной.

Так что только от Бигана, если он всё-таки обоснуется в Спасо-Хаусе, будет зависеть, к какой категории американских послов – талантливых или серых, которых, кстати, было большинство, – его отнесёт история. К Хантсману, желающему, видимо, вернуться в американскую внутреннюю политику, она оказалась безжалостной.